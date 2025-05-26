الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف الإنتاجية. تحسين المرونة. تعزيز النمو.
لقد حان الوقت لتحويل عملك باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تسريع النمو وتحقيق النتائج عبر تطبيقاتك وبنيتك التحتية لتحسين الأمان والسرعة التشغيلية.
التغلب على التعقيد، وربط التطبيقات والأنظمة بسلاسة من خلال أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على واجهات برمجة التطبيقات، لتقديم تكاملات ديناميكية وقابلة للتوسع وذكية ضمن تجربة موحَّدة.
تسريع إنتاجية المطورين، وتسريع الابتكار، وتحديث بيئات التطبيقات المؤسسية باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات وقت التشغيل السحابية الأصلية.
استفِد من قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد تخصيص الموارد وتحسينها عبر بيئات السحابة الهجينة لتحسين الأداء والإنتاجية والمرونة.
استخدِم أدوات ذكية لإدارة التكاليف والتنبؤ والحوكمة بما يتماشى مع الأهداف المالية والتشغيلية، ولضمان تحقيق أعلى عائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والتشغيل.
استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ضمن مجموعة متكاملة من حلول إدارة الأصول لتعزيز أداء الأصول وقيمتها طوال دورة حياتها، من التخطيط وحتى التشغيل.
حققت SIXT انخفاضًا بنسبة 70% في وقت اكتشاف المشكلات وحلها باستخدام IBM Instana.
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استخدمت Komatsu Australia حل IBM iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل وقت التكامل لمصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.
شهِد بنك الإنماء زيادة بمعدل مرتين في سرعة تقديم الخدمات الشائعة عبر تطبيقه البنكي الشامل الجديد.
اكتشِف كيف تفتح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي آفاقًا أوسع لتعزيز لإنتاجية وفرص النمو.