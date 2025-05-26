ضمان أداء الشبكة، وكفاءة التشغيل، ونشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع من خلال حلول الشبكات المرتكزة على التطبيقات التي تعمل على أتمتة التكوين، والتحكم، وقابلية الملاحظة عبر البيئات الموزعة.