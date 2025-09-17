HashiCorp، إحدى شركات IBM

استفد من الحوسبة السحابية كما ينبغي من خلال الأتمتة الموحَّدة لدورة حياة بنية تحتية هجينة وآمنة ومصممة للتوسع، والمرونة، ودعم الذكاء الاصطناعي.

توحيد العمليات الهجينة والاستعداد للذكاء الاصطناعي

تشمل البيئات الهجينة الحالية: السحابة ومراكز البيانات وأجهزة الحافة، وهو ما يضيف مستوًى جديدًا من التعقيد. تساعد HashiCorp المؤسسات على التيسير والتبسيط من خلال إدارة موحَّدة لدورة حياة البنية التحتية (ILM) وإدارة دورة حياة الأمان (SLM).
فهذا يساعد المؤسسات على زيادة العائد من استثماراتها في السحابة من خلال: تسريع عملية التسليم والابتكار

التحرُّك بسرعة وذكاء. تسريع التسليم من خلال أتمتة موحَّدة تزيل العوائق، وتعزز التعاون، وتدعم مهام سير عمل آمنة سواء عبر البيئات الهجينة أو متعددة السحابات.

 تعزيز الأمن والحوكمة

لا تدَع المخاطر تسلب منك النوم ليلًا. يمكنك حماية البيانات الحساسة، وتطبيق مبدأ الوصول الأقل امتيازًا، وتلبية متطلبات الامتثال من خلال نهج موحَّد لتأمين البنية التحتية الهجينة على نطاق واسع.

 تحسين عمليات السحابة وعائد الاستثمار

حقِّق الاستفادة القصوى من استثماراتك في السحابة. أنشئ منصة سحابية محسَّنة تزيد من عائد الاستثمار وتقلل من إهدار السحابة وتسد الفجوات في المهارات.

متوفر الآن: HCP Vault Radar

أصبح HCP Vault Radar متاحًا الآن للوصول العام، مما يمنح المؤسسات رؤية أوضح وتحكُّمًا أكبر في بيئتها الهجينة من خلال اكتشاف الأسرار غير المُدارة والعمل على معالجتها.

إدارة دورة حياة البنية التحتية

%94 من الشركات تُنفق أكثر من اللازم على السحابة1 - لكنك لست مضطرًا لذلك. حيث يمكنك تبسيط تسليم التطبيقات من خلال توحيد طريقة إدارة البنية التحتية وإنشاء مهام سير عمل مشتركة. ومثل هذا التوحيد يساعد المؤسسات على الوصول إلى السوق بسرعة أكبر، والتخفيف من مخاطر الأمان، وتحسين تكاليف السحابة.

الفوائد
إصدار

إنشاء أساس قوي لإدارة دورة حياة البنية التحتية بسرعة من خلال التعاون المتسق وإعادة الاستخدام والأتمتة المتسقة للبيئات.
النشر

توفير بنية تحتية موحَّدة بمعايير سياسة واضحة لضمان تلبية متطلبات الأمان والامتثال المؤسسي.
إدارة

إنشاء نظام مركزي للسجلات لإدارة دورة حياة موارد البنية التحتية، ومراقبة حالتها، وإيقاف أي مورد خامل أو غير مستخدَم. 
إدارة دورة حياة الأمان

كلما توسَّعت أكثر في السحابة، زادت مساحة سطح الهجوم لديك. تم تصميم HashiCorp استنادًا إلى مبدأ الثقة الصفرية، حيث يوفر أمانًا قائمًا على الهوية عبر بيئتك الرقمية بأكملها ليساعد المؤسسات على:

  • حماية الأسرار والشهادات وبيانات الاعتماد الأخرى باستمرار.
  • فحص البيئة الرقمية للتأكد من عدم وجود بيانات اعتماد غير آمنة.
  • توصيل الأجهزة والخدمات والأشخاص المعتمدين. 
الفوائد
الفحص

الحصول على صورة واضحة لمن لديه حق الوصول وما الأشياء التي يحق له الوصول إليها، وأين توجد أسرارك، وأين تختبئ أخطاء إعدادات التكوين. تساعدك هذه الرؤية على تحديد الثغرات الأمنية، وكشف المخاطر مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة. 
الحماية

وضع حواجز الحماية المناسبة لحماية بنيتك التحتية. فمن خلال الوصول القائم على الهوية وإدارة الأسرار وأتمتة إنفاذ السياسات، يمكنك الحفاظ على أمان الأنظمة والبيانات دون إبطاء أداء فرق العمل.
الحوكممة

الحفاظ على تلبية متطلبات الامتثال من خلال مراقبة الوصول، وتدقيق الأنشطة، وفرض السياسات عبر جميع البيئات بشكل مستمر. حيث يمنح هذا فرق العمل الرؤية والتحكم اللازمَين للامتثال للمعايير التنظيمية مهما كانت سرعة نمو بيئتك أو سرعة تغيُّرها.
تأمين هويات التطبيقات وحماية البيانات الحساسة باستخدام Vault

يوفر Vault إدارة هويات الآلة من خلال تشفير البيانات الحساسة وتقييد الوصول بناءً على الهوية. فباستخدام Vault، يمكنك تعريف الهويات الموثوق بها مركزيًا، وفرض السياسات، وتأمين الأسرار والشهادات والمفاتيح والبيانات.

 استكشِف Vault
توحيد الوصول الآمن عن بُعد

تم تصميم Boundary للسحابة، حيث يستخدم ضوابط قائمة على الهوية للإدارة الحديثة للوصول المتميز، لتأمين وصول المستخدمين عبر البيئات الديناميكية.

 استكشِف Boundary
ربط الخدمات بأمان واكتشافها عبر الشبكات الخدمية

يوفر Consul شبكات خدمات قائمة على الهوية لاكتشاف الخدمات، وتأمين الاتصال، وأتمتة الشبكات عبر بيئات سحابية وبيئات تشغيل متعددة.

 استكشِف Consul
اكتشاف الأسرار غير المُدارة ومعالجتها

يساعد HCP Vault Radar فرق عمليات التطوير والأمن على اكتشاف الأسرار المسرَّبة أو غير المُدارة - مثل كلمات المرور المدمجة ومفاتيح واجهات API والرموز المميزة - عبر الأدوات والمستودعات الشائعة، مما يقلل من مخاطر كشف الأسرار.

 استكشِف Vault Radar
HashiCorp وRed Hat: تكامُل مثالي لأتمتة البنية التحتية والأمان

استكشِف كيف يعمل HashiCorp وRed Hat على بناء تكاملات أعمق بين Terraform وVault وRed Hat Ansible وRed Hat OpenShift لتبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية والأمان.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت جاهز لاتخاذ الخطوة التالية؟ ابدأ في دقائق معدودة على HashiCorp Cloud Platform.

