استفد من الحوسبة السحابية كما ينبغي من خلال الأتمتة الموحَّدة لدورة حياة بنية تحتية هجينة وآمنة ومصممة للتوسع، والمرونة، ودعم الذكاء الاصطناعي.
تشمل البيئات الهجينة الحالية: السحابة ومراكز البيانات وأجهزة الحافة، وهو ما يضيف مستوًى جديدًا من التعقيد. تساعد HashiCorp المؤسسات على التيسير والتبسيط من خلال إدارة موحَّدة لدورة حياة البنية التحتية (ILM) وإدارة دورة حياة الأمان (SLM).
التحرُّك بسرعة وذكاء. تسريع التسليم من خلال أتمتة موحَّدة تزيل العوائق، وتعزز التعاون، وتدعم مهام سير عمل آمنة سواء عبر البيئات الهجينة أو متعددة السحابات.
لا تدَع المخاطر تسلب منك النوم ليلًا. يمكنك حماية البيانات الحساسة، وتطبيق مبدأ الوصول الأقل امتيازًا، وتلبية متطلبات الامتثال من خلال نهج موحَّد لتأمين البنية التحتية الهجينة على نطاق واسع.
حقِّق الاستفادة القصوى من استثماراتك في السحابة. أنشئ منصة سحابية محسَّنة تزيد من عائد الاستثمار وتقلل من إهدار السحابة وتسد الفجوات في المهارات.
%94 من الشركات تُنفق أكثر من اللازم على السحابة1 - لكنك لست مضطرًا لذلك. حيث يمكنك تبسيط تسليم التطبيقات من خلال توحيد طريقة إدارة البنية التحتية وإنشاء مهام سير عمل مشتركة. ومثل هذا التوحيد يساعد المؤسسات على الوصول إلى السوق بسرعة أكبر، والتخفيف من مخاطر الأمان، وتحسين تكاليف السحابة.
إنشاء أساس قوي لإدارة دورة حياة البنية التحتية بسرعة من خلال التعاون المتسق وإعادة الاستخدام والأتمتة المتسقة للبيئات.
توفير بنية تحتية موحَّدة بمعايير سياسة واضحة لضمان تلبية متطلبات الأمان والامتثال المؤسسي.
إنشاء نظام مركزي للسجلات لإدارة دورة حياة موارد البنية التحتية، ومراقبة حالتها، وإيقاف أي مورد خامل أو غير مستخدَم.
كلما توسَّعت أكثر في السحابة، زادت مساحة سطح الهجوم لديك. تم تصميم HashiCorp استنادًا إلى مبدأ الثقة الصفرية، حيث يوفر أمانًا قائمًا على الهوية عبر بيئتك الرقمية بأكملها ليساعد المؤسسات على:
الحصول على صورة واضحة لمن لديه حق الوصول وما الأشياء التي يحق له الوصول إليها، وأين توجد أسرارك، وأين تختبئ أخطاء إعدادات التكوين. تساعدك هذه الرؤية على تحديد الثغرات الأمنية، وكشف المخاطر مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة.
وضع حواجز الحماية المناسبة لحماية بنيتك التحتية. فمن خلال الوصول القائم على الهوية وإدارة الأسرار وأتمتة إنفاذ السياسات، يمكنك الحفاظ على أمان الأنظمة والبيانات دون إبطاء أداء فرق العمل.
الحفاظ على تلبية متطلبات الامتثال من خلال مراقبة الوصول، وتدقيق الأنشطة، وفرض السياسات عبر جميع البيئات بشكل مستمر. حيث يمنح هذا فرق العمل الرؤية والتحكم اللازمَين للامتثال للمعايير التنظيمية مهما كانت سرعة نمو بيئتك أو سرعة تغيُّرها.
استكشِف كيف يعمل HashiCorp وRed Hat على بناء تكاملات أعمق بين Terraform وVault وRed Hat Ansible وRed Hat OpenShift لتبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية والأمان.
