%94 من الشركات تُنفق أكثر من اللازم على السحابة1 - لكنك لست مضطرًا لذلك. حيث يمكنك تبسيط تسليم التطبيقات من خلال توحيد طريقة إدارة البنية التحتية وإنشاء مهام سير عمل مشتركة. ومثل هذا التوحيد يساعد المؤسسات على الوصول إلى السوق بسرعة أكبر، والتخفيف من مخاطر الأمان، وتحسين تكاليف السحابة.