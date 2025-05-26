أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وتقديم خدمات السحابة الأصلية الجديدة
تعزيز التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءًا من التطبيقات التقليدية ووصولًا إلى الحلول السحابية الأصلية، تساعدك IBM على بناء منظومة تطبيقات مرنة وعالية الأداء تتكيف مع احتياجات عملك المتغيرة.
استمتع بقابلية التوسع، والأمان، والأداء الذي تحتاجه، سواء كان ذلك لترحيل التطبيقات الحالية، أو الانتقال إلى الخدمة المصغرة أو تقديم قدرات جديدة.
وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك
يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لتحديث وإنشاء كود جاهز للمؤسسات بسرعة أكبر.
استثمر العديد من المؤسسات بشكل كبير في تعليمات Java البرمجية والمهارات المرتبطة بها. وللاستفادة من السحابة، يجب أن تتحول تطبيقات Java إلى تطبيقات سحابية أصلية. تمكَّن من تسريع إطلاق التطبيقات السحابية الأصلية، وذلك لتمكين فريقك من تقديم ابتكارات فريدة بسرعة.
هناك حاجة إلى نهج جديد للتطوير—نهج يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والأدوات من المتقدمة التي تتيح تحديثًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة في الوقت نفسه.
مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.
وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.
يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات سيزيد من سرعة الأعمال.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات.
اكتشف كيف يُمكنك تحديث بيئتك بفاعلية والبدء في تقديم تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام IBM Cloud Pak for Applications.