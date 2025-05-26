حلول تطوير التطبيقات

أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وتقديم خدمات السحابة الأصلية الجديدة

استكشف IBM Cloud Pak for Applications اطَّلِع على دليل المؤسسة لأتمتة تكنولوجيا المعلومات

خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

تحديث أعباء عمل تطبيقات Java الخاصة بك بسهولة مع الخدمة المُدارة بالكامل من IBM.

كن أول من يحصل على البرنامج

أطلق إمكانات تقديم التطبيقات الحديثة

تعزيز التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءًا من التطبيقات التقليدية ووصولًا إلى الحلول السحابية الأصلية، تساعدك IBM على بناء منظومة تطبيقات مرنة وعالية الأداء تتكيف مع احتياجات عملك المتغيرة.
خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

استمتع بقابلية التوسع، والأمان، والأداء الذي تحتاجه، سواء كان ذلك لترحيل التطبيقات الحالية، أو الانتقال إلى الخدمة المصغرة أو تقديم قدرات جديدة.

IBM Cloud Pak® for Applications

وفّر بيئة تطبيقات تتطور مع تطور عملك

أتمتة عمليات التطوير من IBM

يُمكنك أتمتة عملية تسليم البرامج لزيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

IBM watsonx Code Assistant

استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لتحديث وإنشاء كود جاهز للمؤسسات بسرعة أكبر.

تعزيز الابتكار والإنتاجية مع Liberty

استثمر العديد من المؤسسات بشكل كبير في تعليمات Java البرمجية والمهارات المرتبطة بها. وللاستفادة من السحابة، يجب أن تتحول تطبيقات Java إلى تطبيقات سحابية أصلية.  تمكَّن من تسريع إطلاق التطبيقات السحابية الأصلية، وذلك لتمكين فريقك من تقديم ابتكارات فريدة بسرعة.

 استكشِف IBM IBM WebSphere Liberty

عزز الكفاءة والقدرة على التكيف على نطاق واسع

هناك حاجة إلى نهج جديد للتطوير—نهج يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والأدوات من المتقدمة التي تتيح تحديثًا سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة في الوقت نفسه.

 
%40 المزيد من التطبيقات التي تصدر سنويًا

مكِّن المطورين من دفع الرمز إلى بيئة إنتاج بسرعة أكبر باستخدام قدرات السحابة الأصلية الجديدة.

 اقرأ عن كيفية خفض Liberty للتكاليف %70 تقليل جهود الترحيل

وفِّر الوقت والمال عند الحصول على النسخة الأكثر أمانًا من الرمز المتاح. الأمر مربح من جميع جوانبه.

 اقرأ عن كيفية تعزيز WebSphere للنجاح %79 من المديرين التنفيذيين

يقولون إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات سيزيد من سرعة الأعمال.

 اقرأ عن كيفية تحديث الذكاء الاصطناعي التوليدي للتطبيقات من 7 إلى 10 أمثال من المديرين التنفيذيين يتحدثون عن زيادة مرونة الأعمال

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريع تحديث التطبيقات.

 اقرأ عن كيفية إتاحة الذكاء الاصطناعي فرص جديدة

قصص واقعية. تأثير حقيقي.

Two busy colleagues working together talking using laptop in office. Middle aged Latin female manager teaching young male worker looking at computer discussing business plan at office meeting.
تمكنت RedBridge من طرح ميزات جديدة في دقائق بدلاً من شهور

Young Asian mother with sleeping little daughter looking at smartphone/cell phone while riding on tram in the city
شهد مصرف الإنماء تسريعًا في تقديم الخدمات الشائعة بمعدل ضعفين بفضل تطبيقه الشامل الجديد
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يُمكنك تحديث بيئتك بفاعلية والبدء في تقديم تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام IBM Cloud Pak for Applications.

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