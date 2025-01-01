برمِج بذكاء أكثر وليس بمجهود أكبر: watsonx Code Assistant 
استفِد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لإنشاء تعليمات برمجية جاهزة للمؤسسات بشكل أسرع
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أصبحت البرمجة أمرًا سهلاً

الحصول على الدعم لإنجاز مهامك

تحدث مع مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي باستخدام لغة طبيعية سهلة الفهم، واحصل على التوصيات والإرشادات الفورية التي تحتاجها للابتكار بسرعة.
حرية اختيار مكان النشر

اختَر بيئة الاستضافة -السحابية أو المحلية أو الهجينة- التي تلبي احتياجاتك الفريدة وتجعلها أكثر منطقية فيما يتعلق بإدارة البيانات والتغلب على العقبات التنظيمية.
ثق بالمخرجات

تمكَّن من حماية مصالح مؤسستك وحقوق ملكيتك الفكرية من خلال الاستفادة من قدرات نماذج الأساس المقدمة من ™IBM Granite والتي تتميز بضمان حماية الملكية الفكرية.
الأتمتة والتحديث والمواكبة

تبسيط مهام الإدارة والدعم المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلًا والتخفيف من أعبائها عبر دورة حياة تطوير البرنامج بالكامل.

 

تمكَّن من تبسيط وتسريع سير عمل البرمجة في اللغات Python وJava وC و++C وGo وJavaScript وTypescript وغيرها.

تمكين فريق التطوير لديك

يستفيد IBM watsonx Code Assistant من نماذج Granite لزيادة مجموعات مهارات المطورين، وتبسيط جهود التطوير والتحديث الخاصة بك وأتمتتها.
الإنشاء مكتمل الشرح اختبار التحول المستند

دمج دورة حياة التطبيق بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تطوير البرمجيات

الحصول على السبق في التصميم

سواء كنت تبني تعليمات برمجية أصلية أو تعيد بناء الأصول الموجودة، يقدم watsonx Code Assistant توصيات برمجية مستهدفة ومدققة مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة لديك.

 التحقق من التعليمات البرمجية  

التخلص من التكرار

توحيد وتبسيط وأتمتة مهام الإدارة والدعم المتكررة اللازمة لكل سطر جديد أو معدل من التعليمات البرمجية المصدرية.

 

 ترقيات التعليمات البرمجية في لغة Java

لا تتخلف عن الركب

واكب أحدث إصدار من Java، واستفِد من الذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات وتطبيق الإصلاحات اللازمة لتحديث قاعدة التعليمات البرمجية لديك تلقائيًا.

 

 تحديث وقت تشغيل Java  

بثُّ حياة جديدة في الأصول الحالية

بدءًا من الوحدات الضخمة ووصولًا إلى الخدمات المصغرة، يمكنك الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأدوات المدمجة الخاصة بإنشاء العروض المصورة للبيانات ما يُتيح لك تسريع انتقالك إلى وقت تشغيل أكثر خفة ومرونة وكفاءة.

نتائج من مطورين حقيقيين

%90

 توفير الوقت المُستغرق في شرح التعليمات البرمجية لفريق واحد

 استكشِف دراسة الحالة %80

من تعليمات Java البرمجية القديمة تم تحويلها تلقائيًا

 استكشِف دراسة الحالة %59

متوسط توفير الوقت المُستغرق في توثيق التعليمات البرمجية

 استكشِف دراسة الحالة

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اتخِذ الخطوة التالية

حوّل عملية تطوير البرمجيات من الألف إلى الياء باستخدام إمكانية توليد التعليمات البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. جرّب watsonx Code Assistant مجانًا مع الإصدار التجريبي لمدة 30 يومًا.

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