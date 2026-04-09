كشف الماضي، وإعادة بناء المستقبل، باستخدام Bob

إضفاء الوضوح والسرعة والتحديث على أنظمة المهام الحساسة في APIS IT.
كانت APIS IT، عبارة عن مزود عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كرواتيا يدعم الخدمات الرقمية الحكومية، بحاجة إلى تحديث مجموعة واسعة من الأنظمة المهمة التي تراكم عليها عقود من الديون التقنية. كانت تحتوي عدة أحمال تشغيل أساسية، بما في ذلك وظائف JCL/PL/I (لغة التحكم في الوظائف/لغة البرمجة One) في أوائل التسعينيات، وتطبيقات Java 8، ونظام EGL (لغة التوليد المؤسسي) يبلغ 20 عامًا يعمل على CICS (نظام التحكم في معلومات العملاء) من IBM، على وثائق قليلة أو كانت بدون وثائق على الإطلاق وتعتمد بشكل كبير على المعرفة المؤسسية. وقد أدى ذلك إلى صعوبة فهم البنى الحالية وأبطأ الجهود المبذولة لتخطيط التحديث بشكل آمن. وفي الوقت نفسه، احتاج فريق الاختبار إلى حل أتمتة شامل قادر على تنسيق واجهات برمجة التطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية)، وخدمات بروتوكول الوصول البسيط للكائنات (SOAP)، وتفاعلات قواعد البيانات، وإنها قدرات كانت تستغرق عادةً أسابيع أو شهور لبنائها من الصفر.
ظهرت احتياجات تحديث إضافية ضمن بيئة .NET لدى APIS IT، حيث تطلبت خدمة SOAP التي عمرها عقد من الزمن الترحيل إلى بنية REST حديثة، وتراكمت .NET Core 3.1 API Manager الداخلية على تبعيات ودين تقني غير ضروري. وسيتطلب تحديث هذه الأنظمة يدويًا جهدًا هندسيًا كبيرًا ويتسبب في مخاطر عبر المنصات.
للتقدم، كانت APIS IT بحاجة إلى حل قادر على تفسير الأنظمة القديمة بسرعة، وتسريع التوثيق، ودعم التحديث على نطاق واسع عبر أجهزة الكمبيوتر المركزي والتطبيقات الحديثة.
كجزء من برنامج التحول الأوسع، بدأت APIS IT اختبارات مبكرة لصالح IBM Bob، شريك IBM في SDLC. سمحت بنية Bob الهجينة والمفتوحة والقابلة للتوسيع بالاندماج المباشر في بيئة APIS IT القائمة، مما أتاح تحليلاً سريعًا لكل من الأنظمة القديمة والحديثة مع إعداد بسيط.
طبّقت APIS IT في البداية Bob على أحمال التشغيل الأكثر تعقيدًا في أجهزة الكمبيوتر المركزي والأنظمة القديمة. وباستخدام التنفيذ المنسق والتحقق الآلي، حلل Bob أكثر من 36 وظيفة JCL وتطبيق PL/I متعدد الوحدات، وعكس هندسة تدفقات التنفيذ والتبعيات، بينما كان ينشئ وثائق تقنية شاملة ومخططات معمارية لـ Mermaid. كما فسر Bob تطبيق EGL/CICS عمره 20 عامًا، حيث أنتج وثائق متعددة التنسيقات كاملة وأدوات Python لتحويل المخططات لتوفير وضوح معماري كان يتطلب جهدًا يدويًا مكثفًا سابقًا.
في منظومة .NET، قدم Bob تسريعًا مشابهًا. وباستخدام التخطيط متعدد الخطوات والتحسين التكراري، أعاد Bob هيكلة خدمة SOAP عمرها 10 سنوات إلى واجهة برمجة تطبيقات .NET 8 REST حديثة في غضون ساعات، مع الحفاظ على منطق الأعمال الحالي مع إنشاء تعليمات برمجية جاهزة للإنتاج دون أي أخطاء في التحويل البرمجي. وقام Bob أيضًا .NET Core 3.1 API Manager من خلال إزالة التبعيات قواعد البيانات غير الضرورية، وتبسيط الأنماط الهندسية المفرطة، وترحيل التكوين إلى ملفات التطبيق، وترقية الحل إلى .NET 8. خلال العملية، مكنت قدرات البيئة والبيئة البعيدة لـ Bob من تنظيف التبعيات، والتحقق من البناء، وتوثيق البنية قبل وبعد بالتفصيل.
حققت IBM Bob مكاسب سريعة وملموسة عبر بعض من أكثر أولويات التحديث تعقيدًا للمؤسسة. مكن Bob الفرق من تفسير أحمال تشغيل قديمة لم يتم توثيقها لعقود، مما أنتج وثائق كاملة باللغة الكرواتية لوظائف JCL/PL/I بدقة تحقق من قبل المشغلين بنسبة 100%. وقد أدى هذا الوضوح إلى تحقيق تقدم آمن في جهود التحديث التي طالما اعتمدت على المعرفة المؤسسية. كما جلب Bob الشفافية إلى نظام EGL/CICS القديم جدًا، حيث أنتج وثائق معمارية متعدد الصيغ وتحليل العمليات بشكل أسرع 10 مرات من الطرق اليدوية، مما منح APIS IT رؤى قابلة للتنفيذ لأحد أكثر المنصات أهمية للمهام.
لدعم الاختبار، مكن Bob تسليم منصة كاملة لأتمتة اختبار React + SQLite خلال يومين فقط، مما يمثل زيادة إنتاجية بنسبة 5 إلى 6 مرات مقارنةً بالأساليب التقليدية المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة. وفر الحل الناتج لـ APIS IT أساسًا معياريًا وجاهزًا للإنتاج للاختبار الآلي عبر REST وSOAP وعمليات سير عمل قواعد البيانات.
ضمن بيئة .NET، قام Bob بتقليص الجداول الزمنية للتحديث بشكل أكبر. وتمت إعادة هيكلة خدمة SOAP والتي يكون عمرها عقد من الزمن بالكامل لتصبح REST API حديثة في غضون ساعات، مع تحديث 100% من التعليمات البرمجية وبدون مشكلات في التجميع. كما قام Bob أيضًا بتبسيط مدير واجهة برمجة التطبيقات الداخلي من خلال إزالة التبعيات غير الضرورية، وتبسيط الأنماط البنائية، وترحيل التكوينات، وترقية الحل إلى .NET 8، وهو عمل يستغرق عادةً أسابيع، ويتم إنجازه في غضون خمس إلى ست ساعات. وقد أدت هذه التحسينات إلى تقليل قاعدة البرمجة بنسبة 30%، وإلغاء 50% من التبعيات، وتحسين الأداء وكفاءة الذاكرة.
ساعد Bob شركة APIS IT على تجاوز الحواجز الطويلة الأمد وتحقيق تقدم أسرع عبر أنظمتها القديمة والحديثة. وبفضل الدقة والسرعة والرؤية المعمارية المستمرة، مكن Bob APIS IT من الانتقال من الاكتشاف إلى التسليم بثقة، محققًا النتائج في ساعات بدلاً من أسابيع.
تعد APIS IT المزود العام الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كرواتيا وشريكًا تقنيًا رئيسيًا للحكومة الكرواتية. ومع أكثر من 60 عامًا من التجربة، تقدم خدمات تكنولوجيا معلومات آمنة وعالية الجودة تدعم التحول الرقمي للإدارة العامة وتحديث العمليات التجارية الحكومية.
