كشف الماضي، وإعادة بناء المستقبل، باستخدام Bob

كانت APIS IT، عبارة عن مزود عام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كرواتيا يدعم الخدمات الرقمية الحكومية، بحاجة إلى تحديث مجموعة واسعة من الأنظمة المهمة التي تراكم عليها عقود من الديون التقنية. كانت تحتوي عدة أحمال تشغيل أساسية، بما في ذلك وظائف JCL/PL/I (لغة التحكم في الوظائف/لغة البرمجة One) في أوائل التسعينيات، وتطبيقات Java 8، ونظام EGL (لغة التوليد المؤسسي) يبلغ 20 عامًا يعمل على CICS (نظام التحكم في معلومات العملاء) من IBM، على وثائق قليلة أو كانت بدون وثائق على الإطلاق وتعتمد بشكل كبير على المعرفة المؤسسية. وقد أدى ذلك إلى صعوبة فهم البنى الحالية وأبطأ الجهود المبذولة لتخطيط التحديث بشكل آمن. وفي الوقت نفسه، احتاج فريق الاختبار إلى حل أتمتة شامل قادر على تنسيق واجهات برمجة التطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية)، وخدمات بروتوكول الوصول البسيط للكائنات (SOAP)، وتفاعلات قواعد البيانات، وإنها قدرات كانت تستغرق عادةً أسابيع أو شهور لبنائها من الصفر.

ظهرت احتياجات تحديث إضافية ضمن بيئة .NET لدى APIS IT، حيث تطلبت خدمة SOAP التي عمرها عقد من الزمن الترحيل إلى بنية REST حديثة، وتراكمت .NET Core 3.1 API Manager الداخلية على تبعيات ودين تقني غير ضروري. وسيتطلب تحديث هذه الأنظمة يدويًا جهدًا هندسيًا كبيرًا ويتسبب في مخاطر عبر المنصات.

للتقدم، كانت APIS IT بحاجة إلى حل قادر على تفسير الأنظمة القديمة بسرعة، وتسريع التوثيق، ودعم التحديث على نطاق واسع عبر أجهزة الكمبيوتر المركزي والتطبيقات الحديثة.