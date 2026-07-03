فهم عمليات تحديث تطبيقات أنظمة الكمبيوتر المركزي وتنفيذها وحوكمتها مع تقليل المخاطر.
لا تزال أنظمة الكمبيوتر المركزي تعمل على تشغيل الأعمال ومعالجة مليارات المعاملات مستندةً إلى موثوقية أثبتت جدارتها على مدار عقود. لكن البنى الهجينة وتقاعد الخبراء وندرة المهارات المتخصصة في أنظمة z/OS وتعقيد التبعيات بين التطبيقات، تجعل التحديث ضرورةً ملحَّة ومحفوفة بالمخاطر. ولا يكمن التحدي في إذا ما كان ينبغي التحديث، بل في كيفية تنفيذه دون التأثير في الأنظمة التي تعمل بكفاءة.
تضيف IBM Bob Premium Package for Z إلى IBM Bob خبرةً متعمقة في أنظمة الكمبيوتر المركزي ومهام سير عمل للذكاء الاصطناعي الوكيل مخصصة لنظام IBM Z. وتساعد الفِرق على تخطيط مهام سير عمل التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق منها وحوكمتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات، مع توفير المزيد من السياق والأتمتة والذكاء مباشرةً داخل بيئة التطوير.
فهم التطبيقات على مستوى المؤسسة
الحصول على رؤية شاملة لتطبيقات المؤسسة من خلال بيانات وصفية غنية تغطي مئات البرامج، ما يمنح الفِرق رؤى تراعي البنية اللازمة لفهم بيئات التطبيقات المعقدة واكتشاف التبعيات المخفية وتقليل النقاط غير المرئية وتحسين دقة تحديث التطبيقات واتخاذ قرارات أكثر ثقة تراعي متطلبات الأعمال.
تسريع مهام سير عمل تحديث التعليمات البرمجية
تسريع مهام سير عمل تحديث التعليمات البرمجية من خلال إرشادات مخصصة لنظام Z ورؤى منسقة من IBM وأدوات تدعم المحادثة وسياق عميق للتطبيقات، ما يساعد الفِرق على الانتقال من التحليل إلى التنفيذ بوتيرة أسرع، مع الحفاظ على الوعي البنائي والاستعداد للحوكمة والثقة عند العمل على تطبيقات المؤسسات واسعة النطاق.
تصوير بنية التطبيق وتبعياته مرئيًا
تعرَّف على كيفية ترابط التطبيقات والبرامج والتبعيات عبر البيئات المعقدة من خلال تحليل متعمق يساعد الفِرق على فهم بنية النظام واكتشاف العلاقات الخفية والتنقل في قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة وتقييم أثر التغييرات وتنفيذ التحديث بثقة أكبر.
شرح التعليمات البرمجية وتوثيقها
تعزيز سرعة فهم التعليمات البرمجية من خلال شروحات عند الطلب ووثائق مؤتمتة للمنطق التقني وقواعد الأعمال، يتم جمعها في قاعدة معرفة خاصة بالتطبيق (Application Wiki) لتحسين الرؤية ودعم الامتثال والحفاظ على المعرفة المؤسسية وتسهيل صيانة التطبيقات المعقدة وتحديثها.
الحصول على رؤية شاملة عبر جميع تطبيقاتك لتحديد النقاط غير المرئية وتحسين دقة التخطيط واستخلاص رؤى تراعي متطلبات الأعمال.
دفع جهود تحديث التطبيقات إلى الأمام من خلال إرشادات تستند إلى ممارسات مجرَّبة عبر دورة حياة التطبيق بالكامل.
تطبيق توصيات جاهزة للحوكمة تستند إلى فهم عميق لتطبيقات Z وبنيتها.
الاستفادة من سياق مخصص لإنتاج رؤى ووثائق وشروحات أكثر دقة، مع تقليل فجوات الاستدلال والهلوسة.
IBM Bob Premium Package for Z
ابدأ باستخدام IBM Bob Premium Package for Z لتسريع تحديث التطبيقات من خلال إرشادات وأتمتة وحوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة للتعامل مع تعقيدات بيئات IBM Z.
تحديث تطبيقات Java والحفاظ عليها بسرعة وثقة، من خلال فهم عميق لمستودعات التعليمات البرمجية ومهام سير عمل منظمة وحوكمة مؤسسية وإمكانات مخصصة لتطبيقات Java.
تحديث تطبيقات IBM i بثقة بفضل الخبرة المتعمقة بالمنصة والسياق المخصص لنظام IBM i وأدوات التحديث والذكاء المصمم لبيئات المؤسسات والمهيأ لمهام سير عمل RPG وCOBOL وCL وSQL وDDS وQSYS.