تحديث Java باستخدام IBM Bob

تحديث تطبيقات Java باستخدام مهام سير عمل مدعومة بذكاء اصطناعي يخضع للحوكمة.

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التحديث الموجَّه لتطبيقات Java

يتعين على فِرق Java في المؤسسات تسريع عمليات التحديث مع الحفاظ على استقرار الأنظمة المعقدة والمترابطة. تساعد باقة IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق على تنسيق ترقيات Java وتحديث واجهات المستخدم وإعادة استضافة التطبيقات على Liberty وتحليل التبعيات والتحقق ومعالجة الثغرات الأمنية عبر بيئات Java واسعة النطاق. 

واستنادًا إلى منصة التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في IBM Bob، ترشد IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق بدءًا من تقييم التطبيقات وتخطيط التغييرات، مرورًا بتحديث التعليمات البرمجية والاختبار والتوثيق، ووصولًا إلى الحوكمة عبر المستودعات ومسارات البرمجيات.

شخص يُشير إلى تعليمات برمجية على شاشتين بينما يشاهد شخص آخر.

ما الذي يمكنك إنجازه

لقطة شاشة من IBM Bob لعملية ترقية Java.

ترحيل إصدارات Java SE

تحديث إصدارات Java عبر بيئة تطبيقاتك، بدءًا من Java 8 أو الإصدارات الأقدم ووصولًا إلى Java 25، باستخدام مهام سير عمل موجَّه للترقية. يساعد Bob الفِرق على تحليل التبعيات، وتحديد مشكلات التوافق وتنسيق تحديثات التعليمات البرمجية وملفات التكوين والتحقق من التغييرات عبر بيئات Java المختلفة، بما في ذلك Spring وIBM Enterprise Build of Quarkus وغيرها.

تحديث واجهات المستخدم (UI)

تحويل أطر عمل واجهات المستخدم القديمة في Java، مثل JSF وStruts، إلى واجهات حديثة باستخدام React أو Angular أو Vue من خلال مهام سير عمل منظمة، مع الحفاظ على منطق الأعمال وسلوك التطبيق عبر بنى متنوعة، بما في ذلك Spring وIBM Enterprise Build of Quarkus وغيرها.

لقطة شاشة من IBM Bob لسير عمل تحديث Java.
لقطة شاشة من IBM Bob لعملية إعادة الاستضافة على Liberty.

الترحيل إلى Liberty

نقل تطبيقات Java المؤسسية القديمة من Java EE إلى Jakarta EE على Liberty، بيئة التشغيل السحابية الأصلية الحديثة من IBM. يستخدم Bob مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخطط ترحيل مؤتمتة وحتمية يوفرها IBM Application Modernization Accelerator لتحديث التكوينات والتحقق من صحة عمليات النشر وتقليل التعقيد التشغيلي. 
 

اختبارات الوحدات في Java

إنشاء اختبارات الوحدات في Java للفئات المعدَّلة وتحديثها في مهام سير عمل تحديث متكامل. يساعد Bob الفِرق على تحسين تغطية الاختبارات وتشغيل دورات الإنشاء والاختبار والتشخيص والإصلاح والتحقق من التغييرات بصورة متكررة، ما يؤدي إلى تعزيز جودة تحديث تطبيقات Java وزيادة الثقة والتقليل من مخاطر تراجع الوظائف.

لقطة شاشة من IBM Bob لاختبارات الوحدات في Java.

الفوائد

تسريع عمليات الترقية

تقليل الجهد المطلوب لترقية تطبيقات Java من خلال دمج تحليل التبعيات وفحوصات التوافق وتحديثات التعليمات البرمجية والتحقق في سير عمل موجَّه واحد.
تقليل مخاطر الترحيل 

تطبيق التغييرات على مراحل صغيرة قابلة للتحقق، مع نقاط تحقق وعمليات اعتماد وخطوات تحديث قابلة للتتبع تساعد في الحفاظ على استقرار بيئة الإنتاج.
الحفاظ على منطق الأعمال 

تحديث أطر العمل وبيئات التشغيل وطبقات واجهات المستخدم مع مساعدة الفِرق على الحفاظ على سلوك التطبيق وقواعد الأعمال الأساسية عبر بيئات Java المعقدة.
حوكمة جميع التغييرات 

دمج فحوصات CVE والتوثيق والمخرجات الجاهزة لطلبات السحب (PR) ومهام سير عمل الموافقات؛ لضمان أن يبقى تحديث Java قابلًا للتدقيق وآمنًا وجاهزًا للإنتاج.

كيفية الشراء

IBM Bob Premium Package for Java Modernization

البدء باستخدام IBM Bob Premium Package for Java Modernization لتسريع التحديث من خلال الإرشاد والأتمتة والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتناسب تعقيد بيئات IBM Java.

  • تحديث إصدار Java بسلاسة
  • الحصول على تحليل يعتمد على السياق للبنية والتبعيات.
  • اكتشاف مشكلات الترحيل الشائعة وإصلاحها تلقائيًا.
  • متاحة كإضافة إلى IBM Bob مع إعدادات الخطط الفردية الأساسية.

 

شخصية IBM Bob في جهاز كمبيوتر.
المزيد من الميزات المتميزة
رسم توضيحي لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي.
IBM Bob Premium Package for Z

تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي المعقدة بالاستفادة من الخبرة المتعمقة بالمنصة ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء المؤسسي للتخطيط والتنفيذ والتحقق وحوكمة التطوير عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.

 تسريع تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي
رسم توضيحي لباقة IBM Bob Premium Package for IBM i.
IBM Bob Premium Package for i

تحديث تطبيقات IBM i بثقة بفضل الخبرة المتعمقة بالمنصة والسياق المخصص لنظام IBM i وأدوات التحديث والذكاء المصمم لبيئات المؤسسات والمهيأ لمهام سير عمل RPG وCOBOL وCL وSQL وDDS وQSYS.

 تحديث تطبيقات IBM i

الموارد

تسريع تحديث تطبيقات Java
تعرَّف على المزيد حول ميزات وإمكانات IBM Bob Premium Package for Java المصممة لتسريع تطوير تطبيقات Java.
الوتيرة الجديدة للتحديث
تعرَّف على كيفية استخدام Blue Pearl لـ IBM Bob لتحقيق تسليم أسرع بنحو 90%، وإنجاز التحديث في نحو 3 أيام بدلًا من أكثر من 30 يوم عمل للمطورين.
خفض جهود الترحيل إلى +Java 21 بنسبة 70%
شاهِد كيف يعمل IBM Bob وIBM JSphere Suite for Java معًا لتقييم عمليات التحديث وتخطيطها وتنفيذها مباشرةً ضمن سير عمل المطور.
Application Modernization Accelerator
اكتشاف تطبيقات مؤسستك وتقييمها وتصويرها بصريًا والتخطيط لتحديثها على نطاق واسع وبثقة.
الخطوات التالية

البدء بتطوير برامج عالية الجودة بوتيرة أسرع. شاهِد Bob أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية أو احجز موعدًا مع أحد الخبراء لتتعرَّف على المزيد.

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