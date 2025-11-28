IBM® JSphere Suite Tools

أدوات تساعد على أتمتة تحديث تطبيقات Java للمؤسسات وتطويرها

تسريع تحديث تطبيقات Java

يُعَد تحديث التطبيقات خطوة أساسية في التحول الرقمي، ويتطلب منصة توحِّد بين التطبيقات القديمة والجديدة مع توفير الأمان وقابلية التوسع والمرونة. ولمواكبة احتياجات الأعمال من الابتكار السريع والاستجابة للسوق، يجب على المؤسسات تقييم تطبيقاتها الحالية وتحديد أفضل استراتيجية للتحديث وبيئة التشغيل المستهدفة استنادًا إلى الأهداف التجارية والتقنية والاقتصادية.

Application Modernization Accelerator‏ (AMA)

التحديث الشامل

الاكتشاف

يعمل AMA على تحليل مجموعة تطبيقاتك الحالية ويُتيح لك تصوُّر قواعد البيانات المتصلة وقوائم الانتظار والتبعيات. استكشف وتمكَّن من تقييم مدى التعقيد والتكاليف والتغييرات المطلوبة للانتقال إلى بيئة التشغيل المستهدفة.
التخطيط

من خلال التحليل، يمكنك تخطيط وتحديد أولويات التطبيقات الرئيسية، والتبعيات ذات الصلة، والكود المشترك الذي يحتاج إلى تحديث لتشغيله على بيئة التشغيل المستهدفة. يمكنك إنشاء مجموعات بحيث تصل التطبيقات ذات الاحتياجات المختلفة إلى وجهات مختلفة، والحصول على رؤى حول الجهد المقدَّر لحل مشكلات الترحيل. يمكنك أيضًا الحصول على تقييمات لخيارات التحديث المختلفة وإنشاء خطة الترحيل لاستخدامها في الخطوة التالية.
التنفيذ

استخدم AMA Developer Tools أو IBM® watsonx Code Assistant (wCA) لتحميل خطة الترحيل التي تم إنشاؤها والمساعدة على إجراء تغييرات البنية التحتية والنشر. تتضمن حزمة الخطة ملفات مخصصة لكل تطبيق، إلى جانب وصفات لأتمتة التغييرات على الكود المصدر وملفات التكوين، ما يُتيح لها العمل على بيئة التشغيل المستهدفة.
المقارنة بين الوجهات

يُتيح Application Modernization Accelerator (AMA) أتمتة الانتقال من بيئات التشغيل الحالية إلى الوجهات التالية. يتم تحسين كل وجهة مستهدفة لاستراتيجيات التطبيقات المحددة. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)‏

وقت تشغيل السحابة الأصلية المُدار

WebSphere Liberty

وقت تشغيل سريع وآمن للمؤسسات

إدارة Liberty من خلال WebSphere (MoRE)

بيئة تشغيل Liberty الانتقالية

WebSphere Application Server (tWAS) في حاويات

وقت تشغيل المؤسسة التقليدي

التركيز على إضافة القيمة للأعمال بدلًا من إدارة الوسيط والبنية التحتية. تجربة فوائد زيادة إنتاجية المطورين، مع أساس آمن وقابل للتوسع لضمان النجاح على المدى الطويل. 

تسريع تقديم التطبيقات السحابية الأصلية على الأجهزة الافتراضية أو الحاويات، سواء في البيئة المحلية أم على السحابة. يُعَد Liberty بيئة تشغيل سريعة وقابلة للتعديل وملائمة للمطورين وتتطلب بنية تحتية وذاكرة أقل، مع تحسين الأداء.

التقليل من مخاطر الترحيل والاستمرار في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17 وJava 8 ضمن بيئة إدارية واحدة.

توفير بيئة مستقرة وغنية بالميزات لتطبيقات Java EE ذات المهام الحساسة التي تتطلب إدارة قوية وتجميعًا فعَّالًا في بيئة حاويات
  • استخدِم Java SE من الإصدار 8 إلى 24
  • أتمتة مدمجة للبناء والنشر
  • تحقيق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بنسبة 99.95% لأعباء العمل ذات المهام الحساسة
  • بيئة تشغيل مُدارة بالكامل مع توافر عالٍ
  • بدء تشغيل التطبيقات بمعدل أسرع بعشر مرات
  • انخفاض في وقت النشر بنسبة 70%
  • الحفاظ على الأمان دون تحديثات مكلفة
  • توافق أكبر مع واجهة برمجة التطبيقات 
  • الترقية إلى Java SE 17+‎
  • حافظ على إدارة WAS التقليدية
  • اكتساب الأداء وتوفير الذاكرة
  • تقليل تكاليف البنية التحتية
  • دعم استخدام Java 8 أو الإصدارات الأقدم
  • التوفر العالي
  • مُحسَّن لأحمال تشغيل مركز البيانات
  • مُدار بالكامل من قِبل IBM
  • مسارات CI/CD وGitOps مدمجة
  • مجموعة أدوات التحديث المدمجة
  • مستوى خدمة وأمان بمعايير المؤسسات
  • أحدث إصدارات Java/Jakarta EE وأطر العمل المرتبطة بها
  • الخدمات المصغرة - التصميم الأول
  • تكامل إطار عمل Spring
  • مرونة السحابة الهجينة
  • مُحسّن لـ Kubernetes
  • تجربة إدارية مركزية
  • ملائم للإصدارات القديمة
  • الإدارة المتسقة
  • مسار التحديث منخفض المخاطر
  • استقرار من فئة المؤسسات
  • أدوات إدارة وتجميع غنية
  • لا حاجة إلى إعادة الهيكلة
  • الأفضل للعمليات القديمة

استكشف EASeJ → 

استكشِف Liberty →

استكشِف المزيد ←

استكشف tWAS →

  
لقطة شاشة Mono2Micro
IBM Mono2Micro

يساعد IBM® Mono2Micro المستخدمين على إنشاء بنية الخدمات المصغرة الخاصة بهم، بغض النظر عن مستوى المهارة أو المعرفة التقنية. ويوفر هذا طريقة أسرع وأقل اضطرابًا للاحتفاظ بالكود وإعادة هيكلة التطبيقات الأحادية إلى خدمات مصغرة. يمكن للمستخدمين تحليل التطبيق لفهم سلوك بيئة التشغيل واستكشاف توصيات التقسيم في عرض الرسم البياني. ويمكنهم بعد ذلك إنشاء كود لتشغيل تكوين الفئة المطلوبة على بيئة تشغيل حديثة، مثل Liberty.

 تجربة Mono2Micro (دون تكلفة)

تسريع عملية تطوير Java

لا يزال تطوير Enterprise Java يُعَد أمرًا حيويًا للأعمال، حيث تساهم في تقديم تطبيقات واسعة النطاق وحرجة للمهام. وتمكِّن المطورين باستخدام أدوات تسريع تطوير التطبيقات لتبسيط وأتمتة المهام الأساسية المتعلقة بالتحديث والتطوير والعمليات. تمكَّن من تثبيت المسرِّعات واستخدامها في بيئة تطوير Java المفضلة لديك: Eclipse IDE أو VS Code أو IntelliJ IDEA.
لقطة شاشة لـ Liberty Tools

Liberty Tools

تطوير تطبيقات Java السحابية الأصلية باستخدام Open Liberty وWebSphere Liberty. إمكانية التكرار بسرعة باستخدام وضع تطوير Liberty، وكتابة الكود بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ MicroProfile وJakarta EE، وتحرير ملفات تكوين Liberty بسهولة.
لقطة شاشة لـ AMA Developer Tools

AMA Developer Tools

توسِّع AMA Developer Tools بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لديك لتسهيل وتسريع تحديث تطبيقات Java المؤسسية لاستخدام بيئة تشغيل Java السحابية الأصلية، وأحدث واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية، وأحدث إصدارات Java SE.

watsonx Code Assistant

تبسيط وأتمتة تطوير البرمجيات الجديدة وتحديث التطبيقات، ما يساعد على تعزيز الإنتاجية وتمكين فِرق التطوير بمختلف مستويات المهارة لدعم الابتكار في الأعمال. 

زيادة إنتاجية المطورين من خلال المساعدة المدركة للسياق في IDE، وكذلك من خلال وظيفة الدردشة الخاصة بها، ما يساعد على إنشاء الأكواد وإكمالها وتحويلها وشرحها وتوثيقها ومراجعتها واختبارها.

 استكشف watsonx Code Assistant

قصص العملاء

Alinma Bank

اكتشف كيف مكّنت الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإنماء وIBM من التكيف مع المشهد المتغيّر للأعمال الرقمية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء.

اكتشف سلسلة المدونات

استكشِف كيف وفَّر Discover مسار تحديث لتطبيقات WebSphere Liberty باستخدام Transformation Advisor.

Blue Cross Blue Shield of South Carolina

تعمل BlueCross BlueShield في ساوث كارولينا على تحسين موارد الحوسبة ومنح المطورين مزيدًا من المرونة والكفاءة بفضل WebSphere Liberty.

اتخذ الخطوة التالية
