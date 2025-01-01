IBM Modernized Runtime Extension for Java
اجعل Java 17+ جزءًا من نموذج WebSphere التشغيلي الخاص بك - أعمال عالية الكفاءة، بلا تعطل
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ارتقِ بمستوى WebSphere لديك إلى المستوى التالي

على الرغم من أن Java 8 كانت معتمدة ومستقرة على نطاق واسع لسنوات مع العديد من التطبيقات المبنية عليها، إلا أن تطبيقات ومكتبات الطرف الثالث تتخلى عن دعمها.يتحرك عالمنا الرقمي للغاية بسرعة، ويتم تحديثه إلى أحدث التقنيات للحفاظ على ميزة تنافسية.

يسمح IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) للشركات بالاستفادة من الاستثمارات الحالية في وحدة التحكم الإدارية IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) من خلال تمكين إدارة عمليات نشر Java 8 و Java 17 (بما في ذلك Jakarta EE 10 و MicroProfile 6) ضمن نموذج تشغيلي واحد.من خلال الحفاظ على نموذج البرمجة النصية التقليدي لدى WebSphere، فإن IBM MoRE يلغي الحاجة إلى تغيير كبير في نموذج التشغيل، ما يتيح تحديثات التطبيقات من دون التأثير على سير الأعمال.اضمن استمرارية العمل، وقلل التعطيلات، وحدث التطبيقات بكل سهولة.

بسّط عملية التحديث من خلال تقليل المخاطر والتعقيدات المرتبطة بالترحيل إلى بيئة تشغيل جديدة. 

المزايا

جاهز لدعم Java 17 إدارة موحدة تسريع التحديث
الفوائد
حسّن إدارة الموارد وتجنب تعطيل مهام سير العمل

تجنب تكاليف التبديل الباهظة والتغييرات التشغيلية التي تصاحب تحديث التطبيقات من خلال الحفاظ على استقرار البنية التحتية التشغيلية لنظام tWAS وتوافرها وأمنها.
عزز تطبيقاتك بميزات وأمان محسّنين

تخلص من الديون التقنية وانتقل إلى تقنيات أحدث من Java 8 لتقوية بيئة تطبيقاتك من خلال ميزات الأمان والأداء المحسّنة في Java 17.
تجنب إعادة التدريب وحافظ على الأتمتة

حافظ على عمليات الأتمتة الحالية وخبرة المشغلين مع تمكين المطورين من تبني الابتكار وتجربة التقنيات الجديدة التي تدعم نمو الأعمال. 
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