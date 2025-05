على الرغم من أن Java 8 كانت معتمدة ومستقرة على نطاق واسع لسنوات مع العديد من التطبيقات المبنية عليها، إلا أن تطبيقات ومكتبات الطرف الثالث تتخلى عن دعمها.يتحرك عالمنا الرقمي للغاية بسرعة، ويتم تحديثه إلى أحدث التقنيات للحفاظ على ميزة تنافسية.

يسمح IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) للشركات بالاستفادة من الاستثمارات الحالية في وحدة التحكم الإدارية IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) من خلال تمكين إدارة عمليات نشر Java 8 و Java 17 (بما في ذلك Jakarta EE 10 و MicroProfile 6) ضمن نموذج تشغيلي واحد.من خلال الحفاظ على نموذج البرمجة النصية التقليدي لدى WebSphere، فإن IBM MoRE يلغي الحاجة إلى تغيير كبير في نموذج التشغيل، ما يتيح تحديثات التطبيقات من دون التأثير على سير الأعمال.اضمن استمرارية العمل، وقلل التعطيلات، وحدث التطبيقات بكل سهولة.

بسّط عملية التحديث من خلال تقليل المخاطر والتعقيدات المرتبطة بالترحيل إلى بيئة تشغيل جديدة.