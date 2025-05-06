IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) هو برنامج جاهز للمؤسسات صُمم لمساعدتك على التوسع بذكاء أكبر من دون قيود أو حدود. أعد تعريف البنية التحتية لتطبيقاتك بمرونة تتيح لك اختيار بيئة التشغيل المناسبة لأحمال تشغيل تطبيقك مع تسريع رحلتك نحو تحديث تطبيقك. سواء كنت ترغب في الحفاظ على النموذج التشغيلي الحالي IBM WebSphere أو الانتقال إلى بيئة قائمة على السحابة، فإن IBM EAR مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة من نوعها.
مكّن عملك من النجاح باستخدام بيئات التشغيل والأدوات المناسبة لكل مرحلة من مراحل التحديث، لتعزيز المرونة وقابلية التوسع والاتساق مع أهداف عملك الإستراتيجية. تحكم في قوة التحديث بنفسك وأنشئ أعمالاً تواكب تطورات المستقبل بفضل الإنتاجية المدعومة بالأتمتة.
مخاطر منخفضة وعوائد مرتفعة.
قلّل من مخاطر الترحيل واستمر في استخدام نموذج تشغيل WebSphere Application Server (tWAS) التقليدي لإدارة تطبيقات Java 17 و Java 8 ضمن بيئة إدارية واحدة.
عزز تطبيقاتك باستخدام Liberty لتوفير بيئة تشغيل بقدر الحاجة والتسليم المستمر وميزة InstantOn، إلى جانب بيئات التشغيل من Red Hat من أجل تمكين فرقك من إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها بكفاءة عبر البيئات الهجينة.
مهد الطريق لتقنيات المستقبل مع IBM Application Modernization Accelerator للحصول على خارطة طريق مفصلة للتحديث، مع تحديد الخطوات اللازمة والجداول الزمنية والموارد المطلوبة لكل تطبيق.
استخدم IBM MoRE للحفاظ على الأتمتة الحالية وخبرة المشغلين مع تمكين المطورين من تبني الابتكار وتجربة التقنيات الجديدة التي تدعم نمو الأعمال.
عزّز الأداء باستخدام بيئات التشغيل الحديثة لتوفير التكاليف وتحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد.
احصل على بيئات تشغيل IBM و Red Hat لتنسيق عمليات النشر حسب الرغبة سواء كانت على الأجهزة الافتراضية أو الحاويات أو البيئة المحلية أو المستضافة.