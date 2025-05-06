IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) هو برنامج جاهز للمؤسسات صُمم لمساعدتك على التوسع بذكاء أكبر من دون قيود أو حدود. أعد تعريف البنية التحتية لتطبيقاتك بمرونة تتيح لك اختيار بيئة التشغيل المناسبة لأحمال تشغيل تطبيقك مع تسريع رحلتك نحو تحديث تطبيقك. سواء كنت ترغب في الحفاظ على النموذج التشغيلي الحالي IBM WebSphere أو الانتقال إلى بيئة قائمة على السحابة، فإن IBM EAR مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة من نوعها. ​

مكّن عملك من النجاح باستخدام بيئات التشغيل والأدوات المناسبة لكل مرحلة من مراحل التحديث، لتعزيز المرونة وقابلية التوسع والاتساق مع أهداف عملك الإستراتيجية. تحكم في قوة التحديث بنفسك وأنشئ أعمالاً تواكب تطورات المستقبل بفضل الإنتاجية المدعومة بالأتمتة.

مخاطر منخفضة وعوائد مرتفعة.