خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java المؤسسية في السحابة بسهولة.
تعمل IBM Enterprise application Service for Java (EASeJ) على تبسيط ترحيل السحابة لتطبيقات Java المؤسسية.وتعمل على تعزيز قابلية التوسع والأمان والأداء، ما يُتيح انتقالات سلسة إلى البيئات السحابية مع إزالة تعقيد إدارة البنية التحتية والبرامج الوسيطة. تقليل العبء المعرفي، وتمكين فِرَق التطوير من تحسين تطبيقات Java القديمة والابتكار في عصر السحابة.
تجربة قابلية التوسع والأمان والسرعة التي تحتاجها للتحديث، سواء عند ترحيل التطبيقات أم التحول إلى الخدمات المصغرة أم تقديم ميزات جديدة.
يتكامل EASeJ مع بيئات التطوير المتكاملة الرائدة ومسارات CI/CD المُدارة، حتى يتمكن فريقك من التركيز على تسليم التعليمات البرمجية، وليس البنية التحتية.
تقليل النفقات التشغيلية عن طريق التحول إلى منصة تطبيقات مُدارة بالكامل تتعامل مع البنية التحتية ووقت التشغيل والصيانة المستمرة.
تقييم بيئة Java الخاصة بك واكتشاف فرص التحديث باستخدام الأدوات المدمجة التي تدعم التخطيط القائم على البيانات وتسريع الانتقال إلى السحابة.
مهندس أنظمة في شركة سيارات أمريكية كبيرة
كان التعاون مع IBM في إثبات مفهوم Enterprise Application Service for Java نقطة تحول حقيقية. لقد ساعد Application Modernization Accelerator على تسهيل عملية تخطيط الترحيل لدينا، وبعد تقييم بيئتنا، أصبح واضحًا أن معظم تطبيقاتنا جاهزة للترحيل بسلاسة. لقد أوضحت هذه الرؤية خطواتنا التالية، ما سمح لي بقيادة فريقي بثقة إلى استراتيجية Java فعَّالة من حيث التكلفة بفضل EASeJ. “
تمكَّنت Ilmarinen من التخلص من قيود التطوير من خلال التعاون مع شريك أعمال IBM® Tieto لتعبئة عملياتها في حاويات واعتماد IBM WebSphere Liberty وIBM Cloud Private.
تحديث نظام عمره 20 عامًا ليس مهمة سهلة، خاصةً إذا كان يدعم أحد أكثر الأنظمة تعقيدًا في محفظة IBM® Financing.
