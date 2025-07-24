Db2: إدارة البيانات وتعظيم الأداء

تنظيم بياناتك لتعزيز تنفيذ معاملاتك بشكل أسرع في زمن انتقال قصير، وتوافر مستمر وأمان متين
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صُممت لدعم أحمال التشغيل الحساسة على مستوى العالم

تُعد ®IBM® Db2 قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحد من التكاليف باستخدام محرك واحد، وتعزز أمان بيانات أعمالك التجارية من خلال توفير قابلية التوسع اللانهائي والتحليلات الفورية ودعم السحابة المتعددة.

الإصدار 12.1.2 من Db2 يأتي مزودًا بمخازن البيانات المعتمدة على المتجهات والبحث عن التشابه وغيرها الكثير - وأصبح متاحًا الآن بشكل عام.
الإعلان عن التوفر العام لمركز Db2 Intelligence Center: توأم الذكاء الاصطناعي الذي لا يعرف الراحة.
عزِّز أمان بياناتك من خلال الاستفادة من Guardium Data Protection for Db2. اقرأ لمعرفة المزيد. 
تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الثالثة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية.

Db2 Database

دعم أحمال التشغيل المختلطة التي تجمع بين المعاملات والتحليلات باستخدام قاعدة بيانات سحابة أصلية تتميز بزمن انتقال قصير.

 Db2 Warehouse

تعزيز قدرات علماء البيانات والمهندسين والمطورين لديك لاستيعاب البيانات وفهرستها وتحليلها من أي مكان.

 IBM Db2 Big SQL

تسريع استعلامات البيانات وإثرائها باستخدام محرك SQL-on-Hadoop هجين متوافق مع ANSI على مستوى المؤسسات.

 أدوات IBM Db2

تحسين سلامة قاعدة البيانات وأدائها باستخدام مجموعة من أدوات الإدارة والترحيل والاسترداد.
إطلاق العنان للبيانات
البناء بسرعة

استفِد من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، بما في ذلك تخزين البيانات المعتمِد على المتجهات، لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة.

 شاهد الميزة بصورة عملية
شارك بسهولة

حرر بياناتك باستخدام قاعدة بيانات توفر تزامنًا عاليًا عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك Apache Iceberg و Apache Parquet.

 اقرأ دراسة الحالة
تسخير الذكاء الاصطناعي

إنشاء وحدات التعلُّم الآلي ونشرها مباشرةً في محرك قاعدة البيانات دون نقل بياناتك على الإطلاق.

 استكشف القيمة
تعزيز المرونة

تحديث التطبيقات لتوسيع النطاق عبر بِنى السحابة الهجينة—على سبيل المثال، Amazon RDS—مع التوافق بين التطبيقات المتشابهة.

 المراقبة المباشرة
تمكين الفرق

توسيع نطاق البيانات بشكل آمن مع إتاحتها للمطورين لإنشاء تطبيقات ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

 تحقق من مدونتنا

حل واحد، العديد من الخيارات

قم بنشر Db2 في أي مكان تحتاج إليها فيه وبالطريقة التي تناسبك—في السحابة التي تختارها، أو في بيئة العمل المحلية أو في بنية تحتية هجينة.
مُدار ذاتيًا

حافظ على التحكم الكامل في بيئة قاعدة بياناتك من خلال النشر المحلي الذي يعمل على أنظمتك الخاصة.

 البنية التحتية كخدمة (IaaS)

تمكَّن من تثبيت وتشغيل Db2 في بيئة سحابية مُدارة، مثل IBM Cloud®‎ أو Amazon Web Services (AWS).

 المنصة كخدمة (PaaS)

اختَر نهجًا قائمًا على الحاويات يعتمد على Red Hat® OpenShift®‎ أو Kubernetes ويعمل على Microsoft® Azure أو AWS.

 البرمجيات كخدمة (SaaS)

قم بتأمين التوسع عند الطلب ومواءمة التكاليف مع الاستخدام الفعلي كخدمة مُدارة بالكامل على سحابة IBM Cloud أو AWS.

تعرَّف على رؤى خبرائنا التقنيين

 

اقرأ محتوى خبراء IBM المتخصصين، وتعلَّم من تجارب مستخدمي Db2 الآخرين، واغتنم الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات الخاصة بك!
رسم توضيحي يوضح كيف وأين يتم توصيل البيانات
Db2 Intelligence Center: وحدة تحكم لإدارة قواعد البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت متاحة الآن بشكل عام.

تعرَّف على كيفية تبسيط إدارة Db2 في جميع البيئات من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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رسم توضيحي للنقاط المتصلة بالمربعات والأشخاص
أضف البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى بيانات Db2 باستخدام المتجهات.

اكتشِف كيف تُتيح متجهات Db2 البحث الدلالي لتقديم توصيات منتجات أكثر ذكاءً.

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عرض ثلاثي الأبعاد لدائرة سحابية على جهاز لوحي لتقنية الحوسبة السحابية.
IBM Db2 Bridge: تسريع ترحيل بيانات المؤسسات إلى Power10 Cloud Rack

اكتشِف كيف يساعد Db2 Bridge على تبسيط عمليات ترحيل البيانات المعقدة عبر المنصات المختلفة.

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مخطط يوضح أربعة مكونات مدمجة في نظام واحد لإبراز الترابط والكفاءة.
الجزء الأول من Db2 Adaptive Workload Manager: الاستقرار الجاهز مباشرةً بعد التثبيت.

استكشِف كيف يتعامل Db2 مع أعباء العمل عالية التوازي من خلال التحكم الذكي في الموارد.

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اتخِذ الخطوة التالية

تحكَّم في بياناتك من خلال قاعدة بيانات عالية الأداء مصممة لتنظيم معلوماتك بالطريقة التي تريدها وفي المكان الذي تريده. جرّبها دون أي تكلفة.

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