تقديم IBM Db2 Serverless: قاعدة بيانات بدون خادم للمطورين والوكلاء

تشغيل قاعدة بيانات Db2 في ثوانٍ. قم بربط تطبيقك. ابدأ البناء. بلا قدرة على التخطيط، ولا بنية تحتية تناسب الحجم، ولا عمليات لتشغيلها.
نحن متحمسون للإعلان عن المعاينة التقنية لخدمة IBM Db2 Serverless، وهي خدمة قواعد بيانات مدارة بالكامل تعتمد على السحابة الأصلية، تسهل إنشاء وربط وتوسيع قواعد البيانات دون الحاجة لإدارة البنية التحتية. يجلب محرك IBM Db2 الذي تثق به المؤسسات بالفعل إلى نموذج بدون خادم بالكامل، مع الخدمة الذاتية، والأمان من فئة المؤسسات، ومقياس مرن لا يتطلب تخطيطاً مسبقا للقدرات.
مع قيام المزيد من التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء وتشغيل قواعد البيانات بأنفسهم، فإنهم بحاجة إلى قاعدة بيانات تستجيب بنفس سرعتهم ولا تجعلهم ينتظرون التوافر أو التوسع. يلبي Db2 Serverless هذه الحاجة دون فرض أي مقايضة. يحصل الوكلاء والمطورون على سرعة بدون خادم على محرك مثبت عبر أحمال تشغيل المهام الحساسة، مع الأمان وسلامة البيانات والموثوقية التي تتطلبها تلك الأحمال. يقوم الوكلاء بإنشاء وإدارة قواعد البيانات في التعليمات البرمجية من خلال واجهات REST و MCP، ويوفر التفرع القائم على اللقطات نسخًا معزولة من الإنتاج للتطوير والاختبار.
يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي ووكلاء البرمجيات الآن على إنشاء التعليمات البرمجية وتوفير الخدمات والتطبيقات السلكية معًا. للانضمام إلى تلك الحلقة، يجب أن تكون قاعدة البيانات سهلة الإنشاء والإدارة برمجياً.
يشحن Db2 Serverless المكونات الأساسية في المعاينة التقنية:
هذا يجعل Db2 سهلًا على المطورين وأدواتهم لإنشاء التعليمات البرمجية وتكوينها وإدارتها، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات تتناسب تمامًا مع سير العمل القائم على الوكيل.
يُعَد التفرع القائم على اللقطات ميزة بارزة عند الطرح. يمكنك الآن إنشاء نسخ معزولة من قاعدة البيانات لأغراض التطوير والاختبار، دون التأثير على بيئة الإنتاج. يمكنك اختبار تغييرات المخطط والتحقق من الصحة وتجربة الميزات الجديدة وتشغيل العمل المتوازي، كل منها في بيئته الخاصة.
مع نمو التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبح التفرع أكثر أهمية. يحتاج المطورون والوكلاء إلى بيئات آمنة للتجربة والتكرار. يمنحهم التفرع ذلك، ويحافظ على حماية الإنتاج.
تعمل Db2 Serverless على خفض النفقات التشغيلية وربط التكلفة بالاستخدام الفعلي، بحيث لا تفرط في توفير الموارد ولا تنتظر أبدًا:
البساطة من دون خادم مع أساس Db2. تتضمن المعاينة التقنية ما يلي:
ستحصل على محرك من فئة الإنتاج جاهز للبناء عليه منذ اليوم الأول، حتى يتمكن أي فريق من البناء عليه بثقة.
IBM Db2 Serverless مناسب جداً لتطبيقات المعاملات، والتطوير الجديد، وبيئات التطوير والاختبار، وإثبات المفهوم، والتحليلات الخفيفة. المعاينة التقنية هي فرصتك الأولى للبناء عليها.