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تقديم IBM Db2 Serverless: قاعدة بيانات بدون خادم للمطورين والوكلاء

تشغيل قاعدة بيانات Db2 في ثوانٍ. قم بربط تطبيقك. ابدأ البناء. بلا قدرة على التخطيط، ولا بنية تحتية تناسب الحجم، ولا عمليات لتشغيلها.

تاريخ النشر 2 يوليو 2026

نحن متحمسون للإعلان عن المعاينة التقنية لخدمة IBM Db2 Serverless، وهي خدمة قواعد بيانات مدارة بالكامل تعتمد على السحابة الأصلية، تسهل إنشاء وربط وتوسيع قواعد البيانات دون الحاجة لإدارة البنية التحتية. يجلب محرك IBM Db2 الذي تثق به المؤسسات بالفعل إلى نموذج بدون خادم بالكامل، مع الخدمة الذاتية، والأمان من فئة المؤسسات، ومقياس مرن لا يتطلب تخطيطاً مسبقا للقدرات.

مع قيام المزيد من التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بإنشاء وتشغيل قواعد البيانات بأنفسهم، فإنهم بحاجة إلى قاعدة بيانات تستجيب بنفس سرعتهم ولا تجعلهم ينتظرون التوافر أو التوسع. يلبي Db2 Serverless هذه الحاجة دون فرض أي مقايضة. يحصل الوكلاء والمطورون على سرعة بدون خادم على محرك مثبت عبر أحمال تشغيل المهام الحساسة، مع الأمان وسلامة البيانات والموثوقية التي تتطلبها تلك الأحمال. يقوم الوكلاء بإنشاء وإدارة قواعد البيانات في التعليمات البرمجية من خلال واجهات REST و MCP، ويوفر التفرع القائم على اللقطات نسخًا معزولة من الإنتاج للتطوير والاختبار.

جاهز لمستقبل قائم على الوكلاء في المقام الأول

يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي ووكلاء البرمجيات الآن على إنشاء التعليمات البرمجية وتوفير الخدمات والتطبيقات السلكية معًا. للانضمام إلى تلك الحلقة، يجب أن تكون قاعدة البيانات سهلة الإنشاء والإدارة برمجياً.

يشحن Db2 Serverless المكونات الأساسية في المعاينة التقنية:

  • واجهات برمجة تطبيقات REST لإدارة الخدمات وتوفيرها
  • دعم MCP Gateway لعمليات دورة حياة الخدمة
  • التوسع التلقائي والعمليات التي تديرها IBM

هذا يجعل Db2 سهلًا على المطورين وأدواتهم لإنشاء التعليمات البرمجية وتكوينها وإدارتها، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات تتناسب تمامًا مع سير العمل القائم على الوكيل.

إنشاء تفرّع يشبه تفرّع الرمز البرمجي

يُعَد التفرع القائم على اللقطات ميزة بارزة عند الطرح. يمكنك الآن إنشاء نسخ معزولة من قاعدة البيانات لأغراض التطوير والاختبار، دون التأثير على بيئة الإنتاج. يمكنك اختبار تغييرات المخطط والتحقق من الصحة وتجربة الميزات الجديدة وتشغيل العمل المتوازي، كل منها في بيئته الخاصة.

مع نمو التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبح التفرع أكثر أهمية. يحتاج المطورون والوكلاء إلى بيئات آمنة للتجربة والتكرار. يمنحهم التفرع ذلك، ويحافظ على حماية الإنتاج.

توسيع النطاق حسب الطلب، والدفع مقابل الاستخدام

تعمل Db2 Serverless على خفض النفقات التشغيلية وربط التكلفة بالاستخدام الفعلي، بحيث لا تفرط في توفير الموارد ولا تنتظر أبدًا:

  • التوسع المرن: تتكيف الحوسبة مع متطلبات أحمال التشغيل، دون الحاجة إلى تخطيط يدوي للسعة.
  • تقليل الحجم وصولاً إلى الصفر: التطبيقات الخاملة توقف الحوسبة مؤقتًا
  • الدفع حسب الاستخدام: ادفع مقابل ما تستخدمه، ابدأ صغيرًا، وتوسع تدريجيًا.
  • الصيانة المؤتمتة: تتعامل IBM مع تحديثات البنية التحتية والمحركات بأقل قدر من التعطل

مبني على محرك Db2 الذي تثق به

البساطة من دون خادم مع أساس Db2. تتضمن المعاينة التقنية ما يلي:

  • معيار SQL مع توافق كامل مع Db2
  • نظام معالجة المعاملات الفورية (OLTP) لتطبيقات المعاملات
  • مرونة الخدمة المُدارة من قِبل شركة IBM لضمان استمرارية الأعمال
  • صيانة البنية التحتية وقواعد البيانات المؤتمتة
  • بنية خدمة جاهزة للإنتاج

ستحصل على محرك من فئة الإنتاج جاهز للبناء عليه منذ اليوم الأول، حتى يتمكن أي فريق من البناء عليه بثقة.

متوفر الآن في إصدار المعاينة التقنية

IBM Db2 Serverless مناسب جداً لتطبيقات المعاملات، والتطوير الجديد، وبيئات التطوير والاختبار، وإثبات المفهوم، والتحليلات الخفيفة. المعاينة التقنية هي فرصتك الأولى للبناء عليها. 

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مؤلف

Jillian Quiller

Growth Product Manager, Db2

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