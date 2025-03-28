الذكاء الاصطناعي
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يُظهر الذكاء الاصطناعي المنطقي لدى DeepSeek قوة النماذج الصغيرة ®Power، المدربة بكفاءة

شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تطلق نماذج لغوية جديدة ومفتوحة المصدر قادرة على منافسة أقوى النماذج من OpenAI وAthropic وGoogle. يتصدر نموذج DeepSeek-R1 التصنيفات. اقرأ الآن

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احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

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ما الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما النماذج الأساسية، وما سبب أهميتهما؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، استكشف التقنية وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، ونماذج الأساس، وأهمية الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.

 الذكاء الاصطناعي مقابل التعلّم الآلي مقابل التعلّم العميق مقابل الشبكة العصبية: ما الفرق؟

رُغم استخدامها بالتبادل، إلا إن كل مصطلح كمبيوتر يمثل تقنية فريدة من نوعها. استكشف الاختلافات والقواسم المشتركة بينها.

 بيانات الملكية - ميزتك التنافسية في الذكاء الاصطناعي التوليدي

تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك من خلال الاستفادة مما لا يمتلكه أي شخص آخر: بيانات مؤسستك الخاصة.

 مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي

استكشف أوجه الشبه والاختلاف والفوائد والمخاطر الخاصة بمساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

 التعرّف على الأنواع المختلفة من الذكاء الاصطناعي

إن الذكاء الاصطناعي في حالة تغير دائم، ولكن يُمكنك فهمه من خلال التعمق في قدراته ووظائفه من خلال منشور المدونة هذا.

ما الذكاء الاصطناعي (AI)؟

افهم كيف يُمكِّن الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر من التفكير واتخاذ القرارات مثل البشر، واستكشف تاريخ الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وتعرَّف على طرق تأثيره في حياتنا.

 ما روبوت المحادثة؟

استكشف تقنية روبوت المحادثة للتعرّف على كيفية محاكاة روبوتات المحادثة للمحادثة البشرية، التي غالبًا ما تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل المدخلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة الردود.

 وجهات نظر المسؤولين: جودة البيانات، وأداء الذكاء الاصطناعي، والثقة

تعرّف على أهمية جودة البيانات لأداء الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة البيانات وبناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي لديك.

أحدث أخبار ورؤى الذكاء الاصطناعي

تتوفر رؤى وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في رسائل Think الإخبارية الأسبوعية.

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تعرّف على الأساسيات والموضوعات الشائعة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة الفيديوهات، وإعادات عرض الفعاليات، والفيديوهات التوضيحية

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أكاديمية الذكاء الاصطناعي

بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM، استفد من دورة تدريبية شاملة مُصممة لقادة الأعمال والبيانات عن موضوعات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية.
الجلسات حسب الطلب من مؤتمر Think 2024

شاهد الجلسات حسب الطلب من مؤتمر IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.
حالات استخدام Rethink

توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

شرح النماذج التوليدية

لقد أذهل الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم بقدرته على إنشاء صور ورموز وحوارات واقعية. وهنا، تشرح خبيرة IBM كيت سول كيف يعمل أحد الأشكال الشائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو عبارة عن نماذج لغوية كبيرة، وما الذي يمكن أن يقدمه للمؤسسات.
التعلّم الآلي مقابل التعلّم العميق

احصل على منظور فريد حول أوجه الاختلاف بين التعلم الآلي والتعلم العميق - مشروح وموضَّح في تشبيه رائع لطلب البيتزا من خلال مارتن كين، أحد العاملين البارزين والمبتكرين الرئيسيين في IBM.
هل يجب عليك استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر؟

تشترك كل من النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة ومفتوحة المصدر في المخاطر، بما في ذلك عدم الدقة والتحيز والمخاوف الأمنية. يتناول المبتكر البارع مارتن كين في هذا الفيديو المفاضلات حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن الخيار الأفضل لك.

إن بناء نموذج أساس جدير بالثقة، وفعال، وعالي الأداء يتطلب عناية فائقة. وترشدنا خبيرة IBM كيت سول في كل خطوة من خطوات خط أنابيب الذكاء الاصطناعي.

ما الفرق الحقيقي بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي؟ في هذا الفيديو، يشرح جيف كروم الاختلافات والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، إضافة إلى مدى ارتباط الموضوعات ذات الصلة مثل التعلّم العميق والأنواع والخصائص الأخرى لكل منهما.

التقارير البحثية

اقرأ تقاريرنا البحثية للمساعدة في توجيه النجاح المؤسسي

 اعرض جميع التقارير البحثية للذكاء الاصطناعي اعرض جميع التقارير البحثية للذكاء الاصطناعي التوليدي
الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع لعام 2024. دعونا نكن واقعيين بشأن الذكاء الاصطناعي.

لقد أجرينا استطلاع رأي شمل 2,000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما ينجح وما لا ينجح وكيفية تحقيق التقدم في هذا المجال.
6 حقائق صعبة على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها

اكتشف ما الذي يميز الرواد من الرؤساء التنفيذيين وما الحقائق الست الصعبة التي عليهم معالجتها - بدءًا من تحديات الأشخاص إلى عقبات العمليات وحتى قيود البيانات والتقنية - للتفوق في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دليل المديرين التنفيذيين CEOs لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

بصفتك رئيسًا تنفيذيًّا يسعى إلى الحصول على الإرشادات، احصل على رؤى واستراتيجيات من إحاطاتنا الموجزة نصف الشهرية المدعومة بالبيانات بخصوص التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية توسيع نطاق الاعتماد عليه على نحوٍ آمن ومسؤول.
اتخاذ الرؤساء التنفيذيين للقرارات في عصر الذكاء الاصطناعي

اقرأ أحدث دراسة لاكتشاف كيفية تعامل الرؤساء التنفيذيين مع التحديات واغتنام الفرص في عالم معقد، ومعالجة معضلة الذكاء الاصطناعي.
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

استفد من الإرشادات الواردة في هذا التقرير عن الحاجة إلى تحديث التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر المركزي لاستخراج قيمة أكبر من أصول الكمبيوتر المركزي.
عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني، حارب بلا هوادة

استكشف ثلاثة أشياء يحتاج الرؤساء التنفيذيون معرفتها وثلاثة أشياء عليهم فعلها الآن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن الإلكتروني.

البودكاست (المدونات الصوتية)

استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
مجموعة متنوعة من الخبراء

استمع إلى مناقشات ثاقبة بخصوص أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. ويقدم البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
بودكاست AI in Action

هناك ضجة كبيرة عما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء التجارب؟ وفي هذه السلسلة، يتخطى مضيفنا ألبرت لورانس مع قادة الأعمال وتقنيي IBM النظريات، ويوضحون لك كيفية وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ.

Smart Talks with IBM

استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوت فرصة الاستماع إلى مالكولم غلادويل - أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية - وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها تحويل أعمالك.

الدروس التعليمية

أتقِن الذكاء الاصطناعي وPython من خلال الدروس التعليمية العملية

 اعرض جميع الدروس التعليمية للذكاء الاصطناعي اعرض جميع دروس Python التعليمية
تنفيذ الانحدار اللوجستي من الصفر في Python

استكشف المعادلات الرياضية والأمثلة ذات الصلة في Python لإتقان إنشاء نموذج الانحدار اللوجستي الثنائي المخصص لديك.

 شرح شبكات الخصومة التوليدية (GANs)

تعرّف على الجوانب والتعقيدات المختلفة لشبكات الخصومة التوليدية (GANs)، وهي نوع من الشبكات العصبية ذات التطبيقات داخل مساحة الذكاء الاصطناعي وخارجها.

 التعلم غير الخاضع للإشراف لتصنيف البيانات

اكتشف نظرية ومفاهيم التعلّم غير الخاضع للإشراف، وهو أسلوب لتجميع البيانات دون تسميات للعثور على رؤى مخفية في البيانات.

 ما التعلّم المعزز؟

تعرّف على الذكاء الاصطناعي الآلي لاتخاذ القرار، إنها عملية في التعلّم الآلي تحدد نقاط البيانات، والأحداث، والملاحظات التي تحيد عن السلوك الطبيعي لمجموعة البيانات.

الدورات

ارتقِ بمهاراتك من خلال دورات تدريبية وشهادات معتمدة من فريق التعلم في IBM.
الذكاء الاصطناعي التوليدي للرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال استكشف الدورة التدريبية
التدريب على الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي استكشف التدريب
الذكاء الاصطناعي التوليدي مع IBM استكشف التدريب

IBM Research للذكاء الاصطناعي

IBM Research هم مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون بشدة بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم. استكشف عملنا ومنشوراتنا الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

 استكشف IBM Research

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

IBM watsonx

ضاعف تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالك من خلال مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات.

 تعرّف على كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
IBM watsonx™ Assistant

قدِّم خدمة عملاء متواصلة وذكية عبر جميع القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.

 ابنِ وكلاء افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي
IBM watsonx Orchestrate

تمتع بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل، وتعزيز الكفاءة، والتركيز في العمل عالي المستوى.

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