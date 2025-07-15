IBM Db2 Warehouse

تشغيل تحليلات المهام الحساسة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام جميع أنواع البيانات، في أي مكان.

جرِّب مجانًا
رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) الهجينة لبرنامج Db2 warehouse

إعلان

أصبحت خدمة Db2 Warehouse SaaS BYOC on Azure متاحة الآن للجميع.

اقرأ المدونة

مصمم لتعزيز التحليلات التشغيلية لديك

يوحِّد IBM Db2® Warehouse البيانات عبر البيئات السحابية الهجينة، ما يُتيح وصولًا سريعًا ومنظمًا لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي. يتكامل مع Db2 وبحيرات البيانات و™watsonx.data، ويعمل على تخزين كائنات سحابية منخفضة التكلفة، ويقدم أداءً أسرع بمقدار أربع مرات بفضل التخزين المؤقت.

 شاهِد العرض التوضيحي (2:11 دقيقة) اقرأ ملخص الحل
تحقيق أداء أسرع بمقدار 4 مرات وتقليل تكاليف التحليلات بمقدار 34 مرة

تُسهم تقنيتنا المتقدمة في التخزين المؤقت، إلى جانب البيانات المخزنة في تخزين الكائنات السحابية، في تحسين الأداء بما يصل إلى 4 مرات، وتقليل تكاليف التخزين بمقدار 34 مرة مقارنةً بالجيل السابق.
مسؤولية مشاركة البيانات

مشاركة بيانات موثوق بها مع حوكمة مدمجة ودعم لتنسيقات البيانات والجداول المفتوحة مثل Iceberg وParquet وORC وCSV.
دمج جميع البيانات للتحليلات والذكاء الاصطناعي

يتكامل Db2 Warehouse بشكل أصلي مع قاعدة بيانات IBM Db2 وبحيرات البيانات ومنصة watsonx.data لتوفير رؤية موحَّدة لبياناتك وتحليلاتك وبيئة الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو تكرار البيانات.
معالجة فورية للاستعلامات

يستفيد Db2 Warehouse من التخزين العمودي للبيانات والمعالجة داخل الذاكرة لتنفيذ الاستعلامات بسرعة عالية، ما يجعله مثاليًا للتحليلات المعقدة. 
مميزات Db2 Warehouse %90

تحقِّق شركة Marriott International أداءً أسرع بنسبة 90% في تحليلاتها الخاصة بأكثر من 140 مليون عضو في برنامج Marriott Bonvoy.‏¹

 مئات الساعات

توفِّر فرق تطوير الأعمال في Active International مئات الساعات بفضل التنقيب الاستراتيجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.2

 80 مليونًا

أعلنت Active International عن تحقيق وفورات بلغت 80 مليون دولار أمريكي في إنفاقها الإعلامي بفضل حل سحابي متكامل والتنقيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي.3

ما الجديد؟

الجيل التالي من Db2 Warehouse أصبح متاحًا الآن

أعلنت IBM عن التوفر العام للجيل التالي من Db2 Warehouse كخدمة سحابية أصلية على AWS.

 اقرأ منشور المدونة ترقية برنامج Db2 Warehouse

تميَّز عن المنافسين ووسِّع نطاق أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول السحابة أو السحابة المتعددة أو السحابة الهجينة. يوفر IBM Db2 Warehouse توافقًا بنسبة 100% في أعباء العمل بين الإصدار البرمجي وخدمة SaaS. 

 تعرَّف على كيفية ترقية البرنامج ترقية جهاز قاعدة البيانات

استفِد من مرونة أعباء العمل عند ترقية جهاز IBM PureData® System for Operational Analytics (اختصارًا PDOA) أو IBM Integrated Analytics System (اختصارًا IIAS Sailfish) إلى Db2 Warehouse كخدمة SaaS أو كبرمجيات أو عبر منصة سحابية مخصصة.

 تعرَّف على كيفية ترقية جهاز قاعدة البيانات الأفضل معًا: IBM watsonx.data وIBM Db2

توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام Db2 وwatsonx.data

 تعرَّف على المزيد حول watsonx.data وDb2 الإصدار 12.1.2 من IBM Db2

الإصدار 12.1.2 من Db2 مدعوم بمخازن البيانات المعتمِدة على المتجهات، والبحث المعتمِد على التشابه، وغير ذلك - متوفر الآن للجميع.

 اقرأ منشور المدونة

الميزات

واجهة مستخدم وحدة التحكم في Db2 Warehouse
إدارة أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

باستخدام Db2 Warehouse، يمكنك التحكم في تكاليف التحليلات الخاصة بك من خلال النطاق المرن والبنية السحابية الأصلية القائمة على فصل التخزين والحوسبة وتخزين الكائنات الفعَّال من حيث التكلفة. من خلال إدارة أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك توزيع الموارد تلقائيًا بناءً على احتياجاتك من حيث السعر والأداء.
رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) للمنصة تُظهر معالجة البيانات وأنواع المستندات
توحيد البيانات ومشاركتها لدعم الذكاء الاصطناعي باستخدام التنسيقات المفتوحة

يُتيح دعم التنسيقات المفتوحة، بما في ذلك Apache Iceberg وParquet وORC وCSV، مشاركة آمنة للبيانات على مستوى المؤسسة. شارِك البيانات باستخدام Iceberg عبر منصة IBM watsonx.data lakehouse، واستفِد من عدة محركات استعلام مثل Presto وApache Spark لتعزيز أعباء العمل من حيث التكلفة والأداء.

 تعرّف على المزيد
لوحة معلومات IBM Cognos Analytics
دعم لوحات المعلومات والرؤى من خلال الأداء العالي

إنشاء لوحات معلومات وتقارير في الوقت الفعلي باستخدام مزيج من استرجاع البيانات من الذاكرة ومن التخزين العمودي، مع الاستفادة القصوى من المعالجة في وحدة المعالجة المركزية وتخطي البيانات، ما يُتيح إدخالًا وإخراجًا أسرع لأعباء العمل التحليلية والتشغيلية الهجينة في السحابة.
التحليلات في IBM Db2 Warehouse on Cloud
توفُّر دائم وتعافي من الكوارث

التحكم في فترات التعطل من خلال التوافر المستمر (99.9%) والاستعادة الفورية ضمن المجموعة. تتميز البنية السحابية الأصلية لبرنامج Db2 بعدة طبقات من المرونة تشمل الحوسبة المُدارة، والتخزين عالي التوافر، والتكرار عبر السُحب.
وحدة التحكم في تحليلات الإدارة في IBM Db2
الأمن القائم على البيانات

تم تصميم Db2 لإدارة الامتثال لكل من قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويوفر أمانًا شاملًا لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين، ويراقب السلوكيات غير المعروفة ويضمن خصوصية بياناتك. يتكامل بشكل أصلي مع IBM Knowledge Catalog لتوفير إدارة مركزية للبيانات وتطبيق السياسات.
وحدة التحكم في IBM Cloud Pak for Data
تنفيذ نماذج التعلم الآلي (ML)

بدءًا من أشجار القرار إلى تجميع K-means، اختَر من بين مجموعة من الخوارزميات داخل قاعدة البيانات أو تمكَّن من إنشاء ونشر نماذج Python وR مفتوحة المصدر بسلاسة على قاعدة البيانات. يمكنك استيعاب أنواع مختلفة من البيانات الخاصة بالتعلم الآلي وتخزينها والاستعلام عنها، بما في ذلك XML وJSON والنصوص والبيانات البيانية والمكانية، في قاعدة بيانات واحدة.
واجهة مستخدم وحدة التحكم في Db2 Warehouse
إدارة أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

باستخدام Db2 Warehouse، يمكنك التحكم في تكاليف التحليلات الخاصة بك من خلال النطاق المرن والبنية السحابية الأصلية القائمة على فصل التخزين والحوسبة وتخزين الكائنات الفعَّال من حيث التكلفة. من خلال إدارة أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك توزيع الموارد تلقائيًا بناءً على احتياجاتك من حيث السعر والأداء.
رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) للمنصة تُظهر معالجة البيانات وأنواع المستندات
توحيد البيانات ومشاركتها لدعم الذكاء الاصطناعي باستخدام التنسيقات المفتوحة

يُتيح دعم التنسيقات المفتوحة، بما في ذلك Apache Iceberg وParquet وORC وCSV، مشاركة آمنة للبيانات على مستوى المؤسسة. شارِك البيانات باستخدام Iceberg عبر منصة IBM watsonx.data lakehouse، واستفِد من عدة محركات استعلام مثل Presto وApache Spark لتعزيز أعباء العمل من حيث التكلفة والأداء.

 تعرّف على المزيد
لوحة معلومات IBM Cognos Analytics
دعم لوحات المعلومات والرؤى من خلال الأداء العالي

إنشاء لوحات معلومات وتقارير في الوقت الفعلي باستخدام مزيج من استرجاع البيانات من الذاكرة ومن التخزين العمودي، مع الاستفادة القصوى من المعالجة في وحدة المعالجة المركزية وتخطي البيانات، ما يُتيح إدخالًا وإخراجًا أسرع لأعباء العمل التحليلية والتشغيلية الهجينة في السحابة.
التحليلات في IBM Db2 Warehouse on Cloud
توفُّر دائم وتعافي من الكوارث

التحكم في فترات التعطل من خلال التوافر المستمر (99.9%) والاستعادة الفورية ضمن المجموعة. تتميز البنية السحابية الأصلية لبرنامج Db2 بعدة طبقات من المرونة تشمل الحوسبة المُدارة، والتخزين عالي التوافر، والتكرار عبر السُحب.
وحدة التحكم في تحليلات الإدارة في IBM Db2
الأمن القائم على البيانات

تم تصميم Db2 لإدارة الامتثال لكل من قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويوفر أمانًا شاملًا لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين، ويراقب السلوكيات غير المعروفة ويضمن خصوصية بياناتك. يتكامل بشكل أصلي مع IBM Knowledge Catalog لتوفير إدارة مركزية للبيانات وتطبيق السياسات.
وحدة التحكم في IBM Cloud Pak for Data
تنفيذ نماذج التعلم الآلي (ML)

بدءًا من أشجار القرار إلى تجميع K-means، اختَر من بين مجموعة من الخوارزميات داخل قاعدة البيانات أو تمكَّن من إنشاء ونشر نماذج Python وR مفتوحة المصدر بسلاسة على قاعدة البيانات. يمكنك استيعاب أنواع مختلفة من البيانات الخاصة بالتعلم الآلي وتخزينها والاستعلام عنها، بما في ذلك XML وJSON والنصوص والبيانات البيانية والمكانية، في قاعدة بيانات واحدة.

حالات الاستخدام

تبسيط هندسة البيانات

من خلال البيانات الوصفية المشتركة، وصيغ الجداول المفتوحة، وتخزين الكائنات، يمكنك الاستغناء عن عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) عبر مشاركة نسخة واحدة من البيانات بين محركات استعلام متعددة مع الحفاظ على دورة الحياة وإمكانية التكرار. شارِك البيانات مع watsonx.data لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي أو قم بترقية البيانات المنسقة في watsonx.data إلى Db2 لتكون جاهزة لذكاء الأعمال والتقارير.
وحدة التحكم في IBM Db2 Warehouse on Cloud
التحليلات التشغيلية وأعباء العمل الهجينة

تمكين المستخدمين الذين يحتاجون إلى استعلامات ذات زمن انتقال قصير ورؤى فورية عبر البيانات التشغيلية والتحليلية وبيانات المعاملات.
رسم توضيحي للوحة المعلومات في watsonx.data
تأمين مشاركة البيانات

منح حق الوصول وتوزيع البيانات بين المستخدمين والأطراف الخارجية دون تكرار البيانات. وتمكين الحوكمة المركزية والجودة والامتثال الأفضل من خلال التكامل مع كتالوج IBM Knowledge Catalog.

 تستخدِم Constance Resorts تحليلات قائمة على السحابة للحصول على رؤى شاملة على مستوى المجموعة. جرّب watsonx.data
لوحة المعلومات لمستخدم IBM Cloud Pak for Data
التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي

إنشاء نماذج تعلم آلي عالية الأداء وتوقُّع النتائج من داخل مستودع البيانات الخاص بك. دمج البيانات الخاضعة للحوكمة مع watsonx.data لتعزيز قدرات التعلم الآلي ونماذج الأساس لتحقيق ذكاء اصطناعي موثوق به.
لوحة معلومات IBM Cognos Analytics
إعداد التقارير وذكاء الأعمال

إنشاء التقارير ولوحات المعلومات بسرعة من خلال التكامل السلس بين Db2 ومجموعة من أدوات ذكاء الأعمال، بما في ذلك IBM Cognos® Analytics وTableau وMicrosoft PowerBI وGoogle Looker وغيرها.

 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتخلص من مشكلة انعزال البيانات
تبسيط هندسة البيانات

من خلال البيانات الوصفية المشتركة، وصيغ الجداول المفتوحة، وتخزين الكائنات، يمكنك الاستغناء عن عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) عبر مشاركة نسخة واحدة من البيانات بين محركات استعلام متعددة مع الحفاظ على دورة الحياة وإمكانية التكرار. شارِك البيانات مع watsonx.data لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي أو قم بترقية البيانات المنسقة في watsonx.data إلى Db2 لتكون جاهزة لذكاء الأعمال والتقارير.
وحدة التحكم في IBM Db2 Warehouse on Cloud
التحليلات التشغيلية وأعباء العمل الهجينة

تمكين المستخدمين الذين يحتاجون إلى استعلامات ذات زمن انتقال قصير ورؤى فورية عبر البيانات التشغيلية والتحليلية وبيانات المعاملات.
رسم توضيحي للوحة المعلومات في watsonx.data
تأمين مشاركة البيانات

منح حق الوصول وتوزيع البيانات بين المستخدمين والأطراف الخارجية دون تكرار البيانات. وتمكين الحوكمة المركزية والجودة والامتثال الأفضل من خلال التكامل مع كتالوج IBM Knowledge Catalog.

 تستخدِم Constance Resorts تحليلات قائمة على السحابة للحصول على رؤى شاملة على مستوى المجموعة. جرّب watsonx.data
لوحة المعلومات لمستخدم IBM Cloud Pak for Data
التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي

إنشاء نماذج تعلم آلي عالية الأداء وتوقُّع النتائج من داخل مستودع البيانات الخاص بك. دمج البيانات الخاضعة للحوكمة مع watsonx.data لتعزيز قدرات التعلم الآلي ونماذج الأساس لتحقيق ذكاء اصطناعي موثوق به.
لوحة معلومات IBM Cognos Analytics
إعداد التقارير وذكاء الأعمال

إنشاء التقارير ولوحات المعلومات بسرعة من خلال التكامل السلس بين Db2 ومجموعة من أدوات ذكاء الأعمال، بما في ذلك IBM Cognos® Analytics وTableau وMicrosoft PowerBI وGoogle Looker وغيرها.

 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتخلص من مشكلة انعزال البيانات

دراسات حالة

شركة Wi2

تحوِّل Wi2 بيانات 200,000 نقطة وصول Wi-Fi إلى مصدر غني بالرؤى حول الزوّار.
اقرأ دراسة الحالة

شركة Vektis

تُتيح Vektis توفير رعاية عالية الجودة وبأسعار معقولة من خلال تقديم رؤى متعمقة في بيانات التأمين الطبي.
عروض ذات صلة استكشِف Db2 Warehouse SaaS

تشغيل إصدار مُدار بالكامل من Db2 Warehouse على AWS أو ®IBM Cloud.

 جرِّب مجانًا تحقَّق من ذلك في AWS Marketplace على IBM Cloud Pak® for Data

نشر Db2 Warehouse كامتداد على منصة IBM Cloud Pak for Data.

 تعرَّف على المزيد حول Cloud Pak for Data في البيئات المحلية، أو على نظام Linux أو Unix أو Windows

تشغيل Db2 Warehouse على أنظمة التشغيل الشائعة هذه.

 IBM watsonx.data

مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.

 تعرّف على المزيد حول منصة watsonx.data IBM Db2 Big SQL

محرك SQL-on-Hadoop مؤسسي للاستعلامات المتقدمة على البيانات الكبيرة.

 تعرف على المزيد عن IBM Db2

الجوائز والتقييمات

منتج رائد في G2 لربيع 2024، من بين أفضل 50 منتجًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حاز على أعلى تصنيف في TrustRadius، شارات خيار العملاء في Gartner Peer Insights
تكريم IBM Db2 بجوائز من G2 وTrustRadius

يُعَد IBM Db2 منتجًا رائدًا في تقرير G2 لربيع 2024 في مجال مستودعات البيانات، وحاز على أعلى التقييمات في TrustRadius لقواعد البيانات العلائقية، وخدمات قواعد البيانات كخدمة (DBaaS)، ومستودعات البيانات، ومستودعات البيانات السحابية. 

 تقييمات TrustRadius تقييمات G2
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على 1,000 دولار أمريكي كرصيد مجاني عند تجربة Db2 Warehouse SaaS.

 جرِّب Db2 Warehouse مجانًا
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المجتمع
الحواشي

1إحصائية قدمتها شركة Marriott International إلى IBM تُشير إلى أداء أسرع في تحليلات الشركة لأكثر من 140 مليون عضو في برنامج Marriott Bonvoy.

2إحصائية قدمتها شركة Active International إلى IBM تُشير إلى توفير مئات الساعات من خلال أتمتة الجوانب الأساسية من دورة حياة إدارة الوسائط.

3إحصائية قدمتها شركة Active International إلى IBM تُفيد بتحقيق فرص إصدار فواتير تُقدَّر بحوالي 80 مليون دولار في السنة الأولى، بفضل تحسين استخدام الوسائط بعد تطبيق Db2 Warehouse SaaS وحلول IBM السحابية الأصلية الأخرى. 