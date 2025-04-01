قم بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في أي مكان باستخدام watsonx.data
أطلق العنان لقوة بياناتك، أينما كانت، مع مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح للذكاء الاصطناعي والتحليلات. 
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تشير جودة البيانات إلى جودة الأعمال

تخلص من عزلة البيانات

اربط بياناتك من أي مكان وبأي تنسيق، وتمكَّن من الوصول إليها من نقطة دخول واحدة من خلال طبقة بيانات وصفية مشتركة.
تحكّم في تكاليفك

حسِّن أحمال التشغيل من حيث التكلفة والأداء عن طريق الجمع بين أحمال التشغيل المناسبة ومحركات الاستعلام المناسبة.
سرّع اكتسابك للرؤى

أضف ميزة البحث الدلالي باللغة الطبيعية دون الحاجة إلى SQL؛ مما يتيح لك تسريع الوصول إلى رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
حسِّن مخرجات الذكاء الاصطناعي

تمكن من إدارة البيانات الموثوقة وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

أعد تصور علاقتك بالبيانات

مستودع بحيرة البيانات المفتوح متعدد المحركات فتح النظام البنائي صُمم من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي
بالأرقام %50

قلل من تكاليف مستودعات بياناتك بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة من خلال تحسين أحمال التشغيل1

 %60

وفر ما يصل إلى ستين بالمائة من التكاليف باستخدام الاستعلام الصحيح2

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

تعرّف على ريادة IBM بين منصات عمليات التعلم الآلي (ML)

"يحتاج عملاؤنا إلى الثقة المطلقة في تدابير السلامة لبياناتهم الحساسة. وتمثل نتائج تعاوننا مع فريق IBM تغييرًا جذريًا في مسارنا لتوفير برمجيات تحليلات الخدمة الذاتية للمستخدمين المعنيين للأعمال."

Martin Kovář
مدير المنتج
شريك أعمال IBM، Cogniware

 اقرأ قصة Cogniware

"ننظر إلى watsonx.data من IBM على أنها منصة بيانات مفتوحة متعددة المحركات ومثيرة للاهتمام، وقد عملنا جاهدين لجعل watsonx.data هدفًا رئيسيًا لأدواتنا".


Ashish Baghel
الرئيس التنفيذي والمؤسس
NuoData

“من خلال العمل باستخدام watsonx.data، نساعد عملاءنا على الوصول إلى بياناتهم—سواء كانت مُخزنة على تقنيات محلية أو تقنيات الحافة—مما يمكنهم من الحصول على رؤى موثوقة بسرعة من خلال الوصول إلى جميع بياناتهم على مستوى بيئات السحابة الهجينة التي يستخدمونها."

Chris Cochran
نائب رئيس التحالفات
WANdisco

"لقد فوجئنا بمدى سهولة استخدام watsonx.data. كما نرى العديد من العملاء الذين يحتاجون إلى حلول محلية بسبب مخاوف تتعلق بسرية البيانات."

 

Katsuyuki Kajiwara
مدير مبيعات البرمجيات التقنية
NI+C

الموارد

تعلم الذكاء الاصطناعي

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.

 دراسات حالة

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الحواشي

عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بكثير من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورّد.

2 تقديم أداء فائق في نطاق الأسعار وإدارة محسّنة للبيانات من أجل الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx.data مايو 21 2024