معادلة تمثل مشاركة المشجعين
رؤى قائمة على البيانات في متناول يدك
دائمًا ما تكون سباقات Formula One مليئة بالحركة السريعة والإثارة، مع لحظات درامية تحبس الأنفاس لكل من الفِرَق والمشجعين. كما أنها مصدر لحجم هائل ومتنوع من البيانات، حيث تُنتج كل مركبة ما يصل إلى 10,000 نقطة بيانات كل ثانية. هذه البيانات هي المصدر الذي يمكن أن يمنح الفريق القوة لتحقيق النصر. وبمساعدة تكنولوجيا IBM المتطورة وحلولها القائمة على البيانات، ستتمكَّن Ferrari من تحويل تلك البيانات نفسها إلى تجارب رقمية من الدرجة الأولى لملايين من مشجعي Ferrari F1 في 2025. فاستعدوا؛ لأنها ستكون رحلة مشوقة للغاية!
تعرَّف على المزيد عن تصميم التجارب مع IBM Consulting
IBM وFerrari: شراكة بطراز عالمي
Lorenzo Giorgetti
رئيس إيرادات السباقات، Ferrari
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نحن فخورون بإطلاق هذه الشراكة مع IBM، واحدة من أبرز الشركات التي تقدم تقنيات وخبرات استشارية في العالم. سيتيح لنا التعاون مع IBM تقديم تجارب غير مسبوقة لمشجعي Scuderia Ferrari HP، والتي بدورها ستفتح أبواب فريق Scuderia على العالم الخارجي.
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تاريخ من التغيير والتطوير
قصص العملاء
نفس التقنية والخبرة التي تستخدمها IBM لبناء تطبيق Ferrari F1 تعمل على تحويل العمليات الرقمية لآلاف من عملاء IBM حول العالم.
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