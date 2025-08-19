استوديو الابتكار من IBM

تسريع الأفكار لتحقيق النتائج نحن شبكة من الاستوديوهات حول العالم نركِّز على مساعدة عملائنا وشركائنا في الأعمال على الانتقال إلى خطوتهم التالية بسرعة أكبر. ونحقق ذلك من خلال الجمع بين أفضل خبرات وتجارب IBM لدفع عجلة التقدم.
أعمالنا
ابدأ باستكشاف الإمكانيات المتاحة

احصل على رؤية شاملة لتحدياتك من خلال استكشافاتنا المتعمقة في الصناعة والتكنولوجيا وتجاربنا التفاعلية.
بعد ذلك، سنتعاون لابتكار طرق جديدة تسرِّع من وتيرة تحوُّلك.

حدِّد أفضل مجال لتركيز جهودك من خلال التقييمات، ومقارنات الأداء، وورش عمل التفكير التصميمي التي نقدمها.
أنهِ المسار بخطة عمل وابدأ ببناء شبكتك من العلاقات.

يمكن لخبرائنا الداخليين مساعدتك على وضع نماذج أوَّلية للأفكار، وتطوير خارطة الطريق، وتحقيق النتائج بسرعة.
يُعَد التعاون مع IBM Innovation Studio ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا، فهم لا يكتفون بفهم رؤيتنا التقنية، بل ساعدونا أيضًا على تطويرها. نقدِّر بشكل خاص طريقة تفكير IBM في الشبكات والأنظمة البنائية، وحلّها للمشكلات الشاملة، وإضافتها الدائمة للقيمة لكلٍّ من الشركاء والعملاء.
Roy Kaiser الشريك المؤسِّس والمدير المالي/التسويقي في Peeriot AG

اكتشف كيف نقوم بذلك

استكشاف حالات الاستخدام الإحاطات التقنية ورش عمل المشاركة في الإنشاء جلسات تفصيلية مع الخبراء الاجتماعات المركَّزة
ورش العمل

يوضِّح هذا العرض من الجلسات المتخصصة بقيادة خبرائنا كيف يمكننا تخصيص تجارب الاستوديو بما يتناسب مع احتياجاتك.
استكشِف الإمكانيات المتاحة

تبدأ ورش العمل المجانية لدينا باستكشاف ما يمكن تحقيقه وقوة التكنولوجيا في حل التحديات التي تواجهك. ستُلهمك تجاربنا التفاعلية، وأنشطة التقييم، والجلسات المتعمقة بصحبة الخبراء، والعروض التوضيحية لمواصلة استكشاف الفرص.

نبتكر معًا أساليب جديدة لتسريع تحوُّلك

حدِّد أفضل مجال لتركيز جهودك من خلال التقييمات، ومقارنات الأداء، وورش عمل التفكير التصميمي التي نقدمها.

أنهِ المسار بخطة عمل وابدأ ببناء شبكتك من العلاقات.

تنتهي مشاركاتنا بأساليب عملية تساعدك على البدء وتحقيق النتائج بشكل أسرع. سنضع معًا خارطة طريق تتضمن خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، ونجعلك تتواصل مع خبراء من مختلَف مجالات IBM لدعمك.

موضوعات ورش العمل لدينا
تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال

لمساعدة كلٍّ من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO)، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO)، والتنفيذيين في خطوط الأعمال، أو مطوِّري البرمجيات على فتح آفاق جديدة للإنتاجية من خلال بناء مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين.
الأتمتة

للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO) ومسؤولي عمليات تكنولوجيا المعلومات والمطوِّرين، بهدف تبسيط التكامل والتسليم والعمليات من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
تجهيز البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي

لكبار مسؤولي البيانات (CDO) والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO) والمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) وقادة الذكاء الاصطناعي والبيانات، بهدف تبسيط وتأمين الوصول إلى البيانات على مستوى المؤسسة لإجراء التحليلات الفورية والذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف مستودعات البيانات الخاصة بهم.
السحابة الهجينة/Z

للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO)، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO)، وقادة عمليات الذكاء الاصطناعي، والعمليات، والهندسة المعمارية، لإبراز قيمة البيئة الهجينة المصممة عمدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي ومن أجله.

الأمريكتان

دالاس 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 مدينة مكسيكو Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 مدينة نيويورك 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 بوكيبسي 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 ساو باولو R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 واشنطن العاصمة 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

آسيا والمحيط الهادئ واليابان

بكين Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China سول Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 شنغهاي Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China طوكيو 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

أوروبا

أمستردام Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam لندن 20 York Road London SE1 7ND مدريد Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid ميلانو Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI ميونيخ Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München باريس 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes ستوكهولم Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm زيورخ Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
الخطوات التالية

تواصَل مع ممثل مبيعات IBM أو شريك أعمال IBM اليوم.

