تتمثل مهمة شركة IBM في أن تكون مصدر تحفيز يجعل العالم يعمل بشكل أفضل. نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على الصعيد العالمي وفي المجتمعات التي نعمل فيها من خلال أخلاقيات العمل والالتزام البيئي والتكنولوجيا المسؤولة.
موظفون في أكثر من 170 دولة
الشركات في برنامج Partner Plus
منتجات مصممة لتلبية جميع احتياجاتك
مرفق بحثي منتشرة في 12 مختبرًا في 6 قارات
العمل مع خبراء IBM لتصميم أعمالك وبنائها وإعدادها لتناسب المستقبل.
التحديث والتوقع والأتمتة والتأمين باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
تحديث التطبيقات والخوادم والتخزين للتكامل مع السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
تعرف على شركاء IBM الذين يساعدون في تصميم الحلول الشاملة ونشرها وإدارتها.
زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين نتائج الأعمال.
لأكثر من قرن، كانت IBM في طليعة الابتكار التكنولوجي. منذ الأيام الأولى للحوسبة، مزجت IBM بين الذكاء والابتكار والعلوم لتحسين الأعمال والمجتمع والتجربة الإنسانية.
يتمثل التزامنا في تزويد 30 مليون شخص من جميع الأعمار بالمهارات الجديدة اللازمة لوظائف المستقبل بحلول عام 2030.