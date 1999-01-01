نبذة عن IBM
مبدعون وشركاء وعملاء يضعون التقنية موضع التنفيذ في الواقع
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ما تقوم به شركة IBM

تتمثل مهمة شركة IBM في أن تكون مصدر تحفيز يجعل العالم يعمل بشكل أفضل. نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على الصعيد العالمي وفي المجتمعات التي نعمل فيها من خلال أخلاقيات العمل والالتزام البيئي والتكنولوجيا المسؤولة.

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حقائق سريعة

أكثر من 300000

موظفون في أكثر من 170 دولة

 أكثر من 2000

الشركات في برنامج Partner Plus

 أكثر من 660

منتجات مصممة لتلبية جميع احتياجاتك

 19

مرفق بحثي منتشرة في 12 مختبرًا في 6 قارات
التقنيات والخدمات
الاستشارات

العمل مع خبراء IBM لتصميم أعمالك وبنائها وإعدادها لتناسب المستقبل.

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البرامج

التحديث والتوقع والأتمتة والتأمين باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.

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البنية التحتية

تحديث التطبيقات والخوادم والتخزين للتكامل مع السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

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النظام البنائي

تعرف على شركاء IBM الذين يساعدون في تصميم الحلول الشاملة ونشرها وإدارتها.

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Red Hat

زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحسين نتائج الأعمال.

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قصة المنشأ

لأكثر من قرن، كانت IBM في طليعة الابتكار التكنولوجي. منذ الأيام الأولى للحوسبة، مزجت IBM بين الذكاء والابتكار والعلوم لتحسين الأعمال والمجتمع والتجربة الإنسانية.

تعرف على المزيد حول تاريخنا الغني
من الثورة الصناعية إلى أوائل القرن العشرين ترجع جذور شركة IBM إلى اختراع Herman Hollerith لآلة الجدولة عام 1896، التي أحدثت ثورة في معالجة البيانات لتعداد الولايات المتحدة عام 1890. في عام 1911، تأسست شركة IBM باسم Computing-Tabulating-Recording Company، والتي أعيد تسميتها لاحقًا باسم IBM في عام 1924. وتبع ذلك ابتكارات رئيسية، مثل إدخال البطاقة المثقوبة المكونة من 80 عمودًا في عام 1928، والتي أصبحت معياراً عالمياً للبيانات.
صعود الحوسبة والصراع العالمي طرحت IBM آلة المحاسبة الكهربائية في عام 1929. وبحلول عام 1935، كانت تدعم الضمان الاجتماعي بأنظمة حفظ السجلات. خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت IBM العمليات العسكرية بتقنية البطاقات المثقوبة، وفي عام 1945، أسست مختبر Watson العلمي للحوسبة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الحوسبة الحديثة.
عصر الفضاء وثورة الكمبيوتر المركزي تم إطلاق نظام System/360 من شركة IBM في عام 1964، وكان بمثابة كمبيوتر مركزي للشركات والحكومات. في عام 1969، ساعدت أنظمة IBM وكالة ناسا في تحقيق هبوط أبولو على سطح القمر. في عام 1973، أحدث إدخال الرمز الشريطي UPC ثورة في صناعات البيع بالتجزئة من خلال تبسيط إدارة المخزون.
ثورة الحاسب الآلي والتحول الرقمي في عام 1981، أصدرت IBM جهاز IBM PC، مما أحدث ثورة في الحوسبة الشخصية. في عام 1997، دخل ديب بلو التاريخ بهزيمته لبطل العالم في الشطرنج، Garry Kasparov. وبحلول أواخر التسعينيات، كانت شركة IBM قد طورت أيضاً أسرع كمبيوتر عملاق في العالم، مما أظهر ريادتها لمجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
الاتصال العالمي والذكاء الاصطناعي تحولت IBM نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال فوز 2011 Jeopardy! من Watson ، وإعادة صياغة تحسين الأعمال والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. في عام 2018، أطلقت IBM وشركة Airbus برنامج CIMON، وهو أول مساعد ذكاء اصطناعي لمحطة الفضاء الدولية، لتوسيع نطاق عملها ليشمل تكنولوجيا الفضاء. ولا تزال IBM تركز على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية اليوم.
مستقبل التقنية والاستدامة تستمر شركة IBM في تجاوز حدود الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والاستدامة. باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، تقوم شركة IBM بصياغة أنظمة شفافة لمواجهة التحديات العالمية، من الرعاية الصحية إلى الاستدامة البيئية. تهدف الشركة أيضاً إلى دفع عجلة الابتكار من خلال الشراكات في مجال التقنية الفضائية والحوسبة السحابية والصناعات القائمة على البيانات.
من الثورة الصناعية إلى أوائل القرن العشرين ترجع جذور شركة IBM إلى اختراع Herman Hollerith لآلة الجدولة عام 1896، التي أحدثت ثورة في معالجة البيانات لتعداد الولايات المتحدة عام 1890. في عام 1911، تأسست شركة IBM باسم Computing-Tabulating-Recording Company، والتي أعيد تسميتها لاحقًا باسم IBM في عام 1924. وتبع ذلك ابتكارات رئيسية، مثل إدخال البطاقة المثقوبة المكونة من 80 عمودًا في عام 1928، والتي أصبحت معياراً عالمياً للبيانات.
صعود الحوسبة والصراع العالمي طرحت IBM آلة المحاسبة الكهربائية في عام 1929. وبحلول عام 1935، كانت تدعم الضمان الاجتماعي بأنظمة حفظ السجلات. خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت IBM العمليات العسكرية بتقنية البطاقات المثقوبة، وفي عام 1945، أسست مختبر Watson العلمي للحوسبة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الحوسبة الحديثة.
عصر الفضاء وثورة الكمبيوتر المركزي تم إطلاق نظام System/360 من شركة IBM في عام 1964، وكان بمثابة كمبيوتر مركزي للشركات والحكومات. في عام 1969، ساعدت أنظمة IBM وكالة ناسا في تحقيق هبوط أبولو على سطح القمر. في عام 1973، أحدث إدخال الرمز الشريطي UPC ثورة في صناعات البيع بالتجزئة من خلال تبسيط إدارة المخزون.
ثورة الحاسب الآلي والتحول الرقمي في عام 1981، أصدرت IBM جهاز IBM PC، مما أحدث ثورة في الحوسبة الشخصية. في عام 1997، دخل ديب بلو التاريخ بهزيمته لبطل العالم في الشطرنج، Garry Kasparov. وبحلول أواخر التسعينيات، كانت شركة IBM قد طورت أيضاً أسرع كمبيوتر عملاق في العالم، مما أظهر ريادتها لمجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
الاتصال العالمي والذكاء الاصطناعي تحولت IBM نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال فوز 2011 Jeopardy! من Watson ، وإعادة صياغة تحسين الأعمال والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. في عام 2018، أطلقت IBM وشركة Airbus برنامج CIMON، وهو أول مساعد ذكاء اصطناعي لمحطة الفضاء الدولية، لتوسيع نطاق عملها ليشمل تكنولوجيا الفضاء. ولا تزال IBM تركز على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية اليوم.
مستقبل التقنية والاستدامة تستمر شركة IBM في تجاوز حدود الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والاستدامة. باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، تقوم شركة IBM بصياغة أنظمة شفافة لمواجهة التحديات العالمية، من الرعاية الصحية إلى الاستدامة البيئية. تهدف الشركة أيضاً إلى دفع عجلة الابتكار من خلال الشراكات في مجال التقنية الفضائية والحوسبة السحابية والصناعات القائمة على البيانات.

التأثير العالمي

IBM SkillsBuild

يتمثل التزامنا في تزويد 30 مليون شخص من جميع الأعمار بالمهارات الجديدة اللازمة لوظائف المستقبل بحلول عام 2030.

الالتزامات تجاه المستقبل

تبحث شركة IBM دائمًا عما هو قادم. تعرّف على المزيد عن المجموعة التي تضم أكثر من 3000 عالم وباحث دولي يؤمنون بقوة المنهج العلمي في الابتكار في IBM Research، بما في ذلك ريادة الحوسبة الكمومية. زيارة مختبر IBM Research
تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التكيّفي من IBM لحل مشكلات العمل الحقيقية. فنحن نستخدم نهج ذكاء اصطناعي مفتوح من فئة المؤسسات يوفر خيارات أكثر ومرونة أكبر لتناسب احتياجات عملك على أفضل وجه. شاهد حلول الذكاء الاصطناعي
الموظفون الرقميون الشخصيون، أو "ديجي"، هم موظفون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم إعفاء الموظفين من مهامهم الأكثر تكراراً وبساطة. نعتقد أن حلول الأتمتة الذكية ستساعد الشركات على تحسين سير العمل، ودمج الأنظمة، واكتساب معارف عن العمليات. تعرف على المزيد في IBM Automation
في عام 2021، عززنا تقليدنا في الريادة في مجال الاستدامة، حيث أعلنا عن هدفنا المتمثل في تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها. تساعد حلولنا القائمة على بيانات الاستدامة العملاء على تحويل الطموح إلى عمل. استكشف حلول الاستدامة
تبحث شركة IBM دائمًا عما هو قادم. تعرّف على المزيد عن المجموعة التي تضم أكثر من 3000 عالم وباحث دولي يؤمنون بقوة المنهج العلمي في الابتكار في IBM Research، بما في ذلك ريادة الحوسبة الكمومية. زيارة مختبر IBM Research
تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التكيّفي من IBM لحل مشكلات العمل الحقيقية. فنحن نستخدم نهج ذكاء اصطناعي مفتوح من فئة المؤسسات يوفر خيارات أكثر ومرونة أكبر لتناسب احتياجات عملك على أفضل وجه. شاهد حلول الذكاء الاصطناعي
الموظفون الرقميون الشخصيون، أو "ديجي"، هم موظفون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم إعفاء الموظفين من مهامهم الأكثر تكراراً وبساطة. نعتقد أن حلول الأتمتة الذكية ستساعد الشركات على تحسين سير العمل، ودمج الأنظمة، واكتساب معارف عن العمليات. تعرف على المزيد في IBM Automation
في عام 2021، عززنا تقليدنا في الريادة في مجال الاستدامة، حيث أعلنا عن هدفنا المتمثل في تحقيق صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 في جميع البلدان التي نعمل فيها. تساعد حلولنا القائمة على بيانات الاستدامة العملاء على تحويل الطموح إلى عمل. استكشف حلول الاستدامة
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