أحدث نقلة نوعية في إنتاجيتك

ادمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة بسلاسة وأمان عبر مختلف البنى المؤسسية باستخدام برامج IBM

شاهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (00:30 ثانية)
رسم توضيحي لكتل متساوية القياس

بياناتك، وبرنامجنا، ميزك التنافسية.

تجمع برامج IBM بين أحدث الابتكارات من أكبر مؤسسة صناعية للبحث والتطوير في العالم، وأكثر من قرن من الخبرة العميقة في مجال المؤسسات. اكتشف كيف يمكنك إحداث نقلة في الإنتاجية وتلبية متطلبات الأعمال المستقبلية.

تغلّب على تعقيد تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حقق قيمة أعلى للأعمال وعائدًا ملموسًا على الاستثمار. عزِّز عائد الاستثمار بنسبة تصل إلى 247٪، من خلال تقليل الهدر، وتحسين الأداء، وزيادة الكفاءة في بيئات السحابة المعقدة.

 اكتشف الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
HashiCorp

نهج موحد لإدارة دورة حياة البنية التحتية والأمان
Apptio

اربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال ملموسة، بما يشمل الإدارة المالية، وتحسين أداء السحابة، والتخطيط المرن
Instana Observability

استفد من الأداء الأصلي للسحابة لمعالجة المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات
iPaaS الهجينة

توفير الاتصال عبر جميع تطبيقاتك وبياناتك مع قدرات التكامل التي تناسب الجميع
Concert

بسّط العمليات لتحسين تجربة العملاء وزيادة إنتاجية المطوّرين ومهندسي موثوقية المواقع.
Maximo Application Suite

حسّن صيانة المعدات والبنية التحتية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات المتقدمة، وإنترنت الأشياء (IoT)

زيادة الإنتاجية في كل مجال

استثمر بياناتك لتفعيل مساعدين ووكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يتكاملون فورًا مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا. 

 اعرف كيف حققت IBM مكاسب إنتاجية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي
الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية الأعمال

أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك.

 استكشف watsonx Orchestrate
ضع بياناتك في العمل، أينما وجدت

بفضل سرعة مستودع البيانات، ومرونة بحيرة البيانات والميزات الخاصة لدعم الذكاء الاصطناعي، تستطيع IBM watsonx.data مساعدتك على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات في جميع أعمالك.

 استكشف watsonx.data
حوكمة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك. توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.

يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات واحدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير

 استكشف watsonx.governance
استوديو الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي تحتاجه


حوِّل أفكارك ومتطلباتك إلى واقع ملموس مع watsonx.ai، وهو استوديو من فئة المؤسسات يوفّر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات، والأدوات، والنماذج، وبيئات التشغيل اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها ضمن التطبيق الذي تختاره. 

 استكشف watsonx.ai
أصبحت البرمجة أمرًا سهلاً

سرّع عملية توليد التعليمات البرمجية وزد إنتاجية مطوّري البرامج، مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال

 استكشف watsonx Code Assistant
نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموثوقة

سرّع عملية توليد التعليمات البرمجية وزد إنتاجية مطوّري البرامج، مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال

 استكشف IBM Granite
الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية الأعمال

أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك.

 استكشف watsonx Orchestrate
ضع بياناتك في العمل، أينما وجدت

بفضل سرعة مستودع البيانات، ومرونة بحيرة البيانات والميزات الخاصة لدعم الذكاء الاصطناعي، تستطيع IBM watsonx.data مساعدتك على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات في جميع أعمالك.

 استكشف watsonx.data
حوكمة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك. توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.

يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات واحدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير

 استكشف watsonx.governance
استوديو الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي تحتاجه


حوِّل أفكارك ومتطلباتك إلى واقع ملموس مع watsonx.ai، وهو استوديو من فئة المؤسسات يوفّر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات، والأدوات، والنماذج، وبيئات التشغيل اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها ضمن التطبيق الذي تختاره. 

 استكشف watsonx.ai
أصبحت البرمجة أمرًا سهلاً

سرّع عملية توليد التعليمات البرمجية وزد إنتاجية مطوّري البرامج، مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال

 استكشف watsonx Code Assistant
نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء والموثوقة

سرّع عملية توليد التعليمات البرمجية وزد إنتاجية مطوّري البرامج، مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال

 استكشف IBM Granite

استفد من إمكانات الكمبيوتر المركزي إلى أقصى حد

قدّم أداءً استثنائيًا بفضل معالجة المعاملات الآمنة فائقة المرونة، والتي تدعم أكثر من 30 مليار معاملة يوميًا بسّط بنية الكمبيوتر المركزي وعزّز كفاءته من خلال الذكاء الاصطناعي
watsonx Code Assistant for Z

سرِّع دورة حياة تطبيق الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة

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Data Gate for watsonx

استفِد من قوة بيانات الكمبيوتر المركزي للتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx.data.

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Db2 for z/OS

نظّم بياناتك لدعم المعاملات الأسرع، والتوافر المستمر، والأمان المعزّز

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Concert for z/OS

طوّر استراتيجية الصيانة لديك وعزّز المرونة التشغيلية لجهاز الكمبيوتر المركزي IBM Z® الخاص بك.

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Test Accelerator for Z

بسِّط دورات حياة تطوير البرمجيات من خلال بيئات تطوير واختبار افتراضية متاحة عند الطلب على نظام z/OS.

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zSecure

قم بأتمتة المهام واكتشاف التهديدات وإصدار التنبيهات وضمان الامتثال لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.

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