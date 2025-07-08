لمساعدة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البقاء في طليعة تجربة العملاء، تعاونت شركة IBM Consulting تعاونًا وثيقًا مع اتحاد التنس الأميركي (USTA) لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي تُحوّل بيانات التنس إلى رؤى ومحتوى أصلي داخل تطبيق US Open وموقعه الإلكتروني. ولتحقيق ذلك، اعتمد اتحاد USTA على IBM watsonx، وهي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية، تشمل نماذج الأساس IBM Granite، لتطوير ميزات التطبيق الرئيسية، مثل تقارير المباريات، والتعليقات بالذكاء الاصطناعي على الفيديوهات الترويجية بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.