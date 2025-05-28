تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، و العمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)
يعيد IBM webMethods Hybrid Integration تصور التكامل ليتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي. من خلال سد الفجوة بين الأنظمة القديمة وأنماط التكامل الحديثة، فإنه يقلل من التوسع العشوائي للتكامل ويعزز الإنتاجية ويتوسع ديناميكيًا لتلبية احتياجات العمل المتغيرة — مما يؤدي إلى تحسين مهام سير العمل، وتحقيق التوازن بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار في بيئتك الهجينة.
إدارة عمليات التكامل ومراقبتها وإصلاحها عبر الأنماط المختلفة والمورّدين وعمليات النشر الهجينة
استبدل مهام سير العمل التقليدية بأتمتة قائمة على الأحداث لدعم العمليات في الوقت الفعلي
تجميع وإعادة تكوين واجهات برمجة التطبيقات والأحداث بما يشبه لبنات البناء لإنشاء عمليات تكامل مرنة
توجيه الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو وكلاء الأنظمة لإتمام مهام التكامل الأساسية
توفر خطة تحكم هجينة موحدة إنتاجية أعلى وحوكمة قوية لضمان الأمان والامتثال احصل على رؤية شاملة وغير مسبوقة ومراقبة من طرف إلى طرف لواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والملفات عبر البيئات الهجينة والسحابات المتعددة
كلّفت IBM شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة التأثير الاقتصادي الكلي™ (TEI) لتقييم عائد الاستثمار المحتمل الذي يمكن أن تحققه المؤسسات من خلال استخدام webMethods.
من خلال التوحيد على منصة تكامل واحدة قائمة على SaaS وتحسين جودة التكامل، تُخفض المؤسسة المركبة من فترة تعطل التطبيقات بنسبة 40%.
أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن المؤسسة المركبة تحقق منافع إجمالية قدرها 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات مقابل تكاليف تبلغ 1.38 مليون دولار أمريكي.
تقلل webMethods من الوقت اللازم لتنفيذ مشاريع التكامل المعقدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين للمؤسسات المركبة.
تكامل ديناميكي، قابل للتوسع يتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة. أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) جرّب IBM webMethods Hybrid Integration.