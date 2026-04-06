IBM DataPower Interact Gateway

قم بتأمين تفاعلات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها ومراقبتها دون إعادة بناء بنيتك

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لمحة عامة

أحكم السيطرة على تفاعلات الذكاء الاصطناعي

ينتقل الذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج بوتيرة أسرع من قدرة الضوابط المؤسسية على مواكبته. تتيح IBM® DataPower Interact Gateway استعادة التحكم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، من خلال حوكمة كيفية تفاعل الوكلاء والنماذج والأدوات مع واجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المؤسسات في وقت التشغيل.
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منظر لأفق مدينة حديثة ليلًا مع آثار أضواء حركة المرور.
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تعرَّف على كيفية حوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها عبر مؤسستك في الوقت الفعلي.
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حوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي عند نقطة اتصالها بالمؤسسة
التحكم والتأمين والمراقبة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي عبر الوكلاء والنماذج والأدوات.
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2025 Gartner® Market Guide for AI Gateways
اكتشف كيف تسهم IBM في تشكيل المستقبل باستخدام بوابات الذكاء الاصطناعي، ولماذا تُعد هذه البوابات ضرورية.
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رسم توضيحي لأيقونتي ملف شخصي داخل شاشة كمبيوتر
هل تنقل الذكاء الاصطناعي من المرحلة التجريبية إلى بيئة الإنتاج؟
شاهد ندوة الإنترنت هذه عند الطلب لتتعرّف على أهمية نهج التكامل الموحّد، وكيف يساعدك على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الرؤية والتحكم والموثوقية.

الميزات

التوسّط في طبقة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها

وسّع مستوى التحكم الحالي في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها بسلاسة عبر الأدوات والوكلاء ومزوّدي النماذج المتعددين، دون إضافة مجموعات تقنيات موازية للذكاء الاصطناعي، مع إعادة استخدام ما تثق به بالفعل.

وسّع مستوى التحكم الحالي في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها بسلاسة عبر الأدوات والوكلاء ومزوّدي النماذج المتعددين.
وسّع مستوى التحكم الحالي في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها بسلاسة عبر الأدوات والوكلاء ومزوّدي النماذج المتعددين.

حوّل واجهات برمجة التطبيقات والأحداث والتكاملات الحالية إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي، يمكن للوكلاء اكتشافها بأمان واستخدامها لاستدعاء قدرات المؤسسة عبر تفاعلات A2A المتطورة وMCP Composers & Enhancer. أعد استخدام واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Kong وApigee، دون إعادة بناء الخدمات أو إنشاء نقاط نهاية جديدة.

حوّل واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات الحالية إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي يمكن للوكلاء اكتشافها واستخدامها بسهولة، وذلك باستخدام MCP Enhancer ضمن IBM DataPower Interact Gateway.
حوّل واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات الحالية إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي يمكن للوكلاء اكتشافها واستخدامها بسهولة، وذلك باستخدام MCP Enhancer ضمن IBM DataPower Interact Gateway.

تستند Interact Gateway إلى إطار عمل DataPower Nano Gateway، وتساعد على التوسط في حركة مرور النماذج اللغوية الكبيرة وMCP وحوكمتها في الوقت الفعلي، دون الاعتماد على بوابات مركزية. توفر DataPower Nano Gateway بنية فائقة الخفة ومصممة للعمل أصلًا على Kubernetes، بما يحقق معدل نقل مرتفعًا وأداءً بزمن انتقال قصير.

التوسط في حركة مرور النماذج اللغوية الكبيرة وMCP وحوكمتها في الوقت الفعلي
التوسط في حركة مرور النماذج اللغوية الكبيرة وMCP وحوكمتها في الوقت الفعلي

اربط بين AI Gateway وInteract Gateway للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لتفاعلات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات من خلال التحليلات المتكاملة. افهم أنماط الاستخدام، وتتبع السلوك، وحسّن الأداء من خلال تحديد المعدل استنادًا إلى الرموز المميزة، والتخزين المؤقت للردود، وسياسات حركة المرور؛ مما يساعدك على منع التجاوزات غير المتوقعة في التكاليف مع توسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.

رؤية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال MCP
رؤية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال MCP

أضف الأدوات الجاهزة للذكاء الاصطناعي إلى سوق يسهل على الأشخاص فهم محتواها وإلى كتالوج قابل للبحث، حتى تتمكن الفِرق من اكتشاف الأصول وإدارتها وحوكمتها عبر Interact Gateway والبيئات الأخرى من مكان واحد.

أدوات سهلة الاكتشاف، وخاضعة للحوكمة، وجاهزة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف البيئات
أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي قابلة للاكتشاف وخاضعة للحوكمة عبر البيئات

حالات الاستخدام

توسيع حوكمة واجهات برمجة التطبيقات لتشمل تفاعلات الذكاء الاصطناعي

ربط مركز التميز في الذكاء الاصطناعي لديك

اربط الوكلاء والنماذج والأدوات بواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المؤسسات من خلال مستوى واحد خاضع للحوكمة. ادمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الفعلية للأعمال بوتيرة أسرع، مع تحكم متسق في وقت التشغيل، ورؤية أفضل للاستخدام والسلوك، وتقليل أعمال التكامل المخصصة.
الاستفادة من إمكانات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات الحالية

حوّل واجهات برمجة التطبيقات والأحداث ومهام سير العمل إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي، يمكن للوكلاء اكتشافها واستدعاؤها بأمان. وسّع مستويات التحكم الحالية في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها من مكان واحد. أعد استخدام ما تثق به بالفعل بدلًا من إنشاء نقاط نهاية جديدة.

التسعير

تسعير مرن قائم على الاستهلاك

تسعير قائم على الاستخدام لمواءمة التكلفة مع حجم الاستخدام. تتوفر خصومات على حجم الاستهلاك مع زيادته.
برنامج مستقل

اختر عرضًا برمجيًا مخصصًا لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة عبر بيئتك. يتوافق التسعير القائم على الاستهلاك مع حجم تفاعلات الذكاء الاصطناعي. الأنسب للتطوير المرن والتحكم على نطاق المؤسسة.

 إضافة مخصصة لعرض IBM webMethods Hybrid Integration SaaS

تتوفر بوصفها إضافة إلى التكوين الحالي لعرض IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. مصممة لسيناريوهات التكامل الهجين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 اشترِ الآن إضافة مخصصة لعرض API Connect SaaS

تتوفر بوصفها إضافة إلى عروض API Connect SaaS. مثالية للعملاء الذين يوسّعون نطاق حوكمة واجهات برمجة التطبيقات لتشمل تفاعلات الذكاء الاصطناعي.

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اتخِذ الخطوات التالية

تحكّم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسستك.

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