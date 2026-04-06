IBM DataPower Interact Gateway

اربط بين AI Gateway وInteract Gateway للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لتفاعلات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات من خلال التحليلات المتكاملة. افهم أنماط الاستخدام، وتتبع السلوك، وحسّن الأداء من خلال تحديد المعدل استنادًا إلى الرموز المميزة، والتخزين المؤقت للردود، وسياسات حركة المرور؛ مما يساعدك على منع التجاوزات غير المتوقعة في التكاليف مع توسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.