قم بتأمين تفاعلات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها ومراقبتها دون إعادة بناء بنيتك
أحكم السيطرة على تفاعلات الذكاء الاصطناعي
ينتقل الذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج بوتيرة أسرع من قدرة الضوابط المؤسسية على مواكبته. تتيح IBM® DataPower Interact Gateway استعادة التحكم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، من خلال حوكمة كيفية تفاعل الوكلاء والنماذج والأدوات مع واجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المؤسسات في وقت التشغيل.
التوسّط في طبقة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها
وسّع مستوى التحكم الحالي في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها بسلاسة عبر الأدوات والوكلاء ومزوّدي النماذج المتعددين، دون إضافة مجموعات تقنيات موازية للذكاء الاصطناعي، مع إعادة استخدام ما تثق به بالفعل.
حوّل واجهات برمجة التطبيقات والأحداث والتكاملات الحالية إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي، يمكن للوكلاء اكتشافها بأمان واستخدامها لاستدعاء قدرات المؤسسة عبر تفاعلات A2A المتطورة وMCP Composers & Enhancer. أعد استخدام واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Kong وApigee، دون إعادة بناء الخدمات أو إنشاء نقاط نهاية جديدة.
تستند Interact Gateway إلى إطار عمل DataPower Nano Gateway، وتساعد على التوسط في حركة مرور النماذج اللغوية الكبيرة وMCP وحوكمتها في الوقت الفعلي، دون الاعتماد على بوابات مركزية. توفر DataPower Nano Gateway بنية فائقة الخفة ومصممة للعمل أصلًا على Kubernetes، بما يحقق معدل نقل مرتفعًا وأداءً بزمن انتقال قصير.
اربط بين AI Gateway وInteract Gateway للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لتفاعلات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات من خلال التحليلات المتكاملة. افهم أنماط الاستخدام، وتتبع السلوك، وحسّن الأداء من خلال تحديد المعدل استنادًا إلى الرموز المميزة، والتخزين المؤقت للردود، وسياسات حركة المرور؛ مما يساعدك على منع التجاوزات غير المتوقعة في التكاليف مع توسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي.
أضف الأدوات الجاهزة للذكاء الاصطناعي إلى سوق يسهل على الأشخاص فهم محتواها وإلى كتالوج قابل للبحث، حتى تتمكن الفِرق من اكتشاف الأصول وإدارتها وحوكمتها عبر Interact Gateway والبيئات الأخرى من مكان واحد.
توسيع حوكمة واجهات برمجة التطبيقات لتشمل تفاعلات الذكاء الاصطناعي
اربط الوكلاء والنماذج والأدوات بواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المؤسسات من خلال مستوى واحد خاضع للحوكمة. ادمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل الفعلية للأعمال بوتيرة أسرع، مع تحكم متسق في وقت التشغيل، ورؤية أفضل للاستخدام والسلوك، وتقليل أعمال التكامل المخصصة.
حوّل واجهات برمجة التطبيقات والأحداث ومهام سير العمل إلى أدوات جاهزة للذكاء الاصطناعي، يمكن للوكلاء اكتشافها واستدعاؤها بأمان. وسّع مستويات التحكم الحالية في واجهات برمجة التطبيقات والتكامل لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتأمينها ومراقبتها من مكان واحد. أعد استخدام ما تثق به بالفعل بدلًا من إنشاء نقاط نهاية جديدة.
تسعير مرن قائم على الاستهلاك
تسعير قائم على الاستخدام لمواءمة التكلفة مع حجم الاستخدام. تتوفر خصومات على حجم الاستهلاك مع زيادته.
اختر عرضًا برمجيًا مخصصًا لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة عبر بيئتك. يتوافق التسعير القائم على الاستهلاك مع حجم تفاعلات الذكاء الاصطناعي. الأنسب للتطوير المرن والتحكم على نطاق المؤسسة.
تتوفر بوصفها إضافة إلى التكوين الحالي لعرض IBM webMethods Hybrid Integration SaaS. مصممة لسيناريوهات التكامل الهجين المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تتوفر بوصفها إضافة إلى عروض API Connect SaaS. مثالية للعملاء الذين يوسّعون نطاق حوكمة واجهات برمجة التطبيقات لتشمل تفاعلات الذكاء الاصطناعي.