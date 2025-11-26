استكشِف خيارات تسعير IBM webMethods Hybrid Integration
وتتضمن أرصدة مرنة يمكن استخدامها لأيٍّ من قدرات التكامل لديك، مثل استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، وتدفقات تكامل التطبيقات، والتكاملات بين الأعمال، ونقل الملفات المُدار، والأحداث.
التسعير القائم على الاستهلاك يربط التكلفة بالاستخدام الفعلي
يركِّز IBM webMethods Hybrid Integration على مستوى تحكُّم هجين يجمع بيئات تشغيل التكامل المتفرقة في منصة واحدة، لتوفير ما يلي:
مراقبة شاملة من أجل تحقيق الرؤية الكاملة عبر جميع مهام سير عمل التكامل.
إدارة موحَّدة لواجهات برمجة التطبيقات لتوحيد حوكمة واجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات الهجينة.
الإدارة المتكاملة لبيئات التشغيل لتسهيل النشر محليًا أو في السحابة أو على الحافة.
تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي لدمج الأتمتة الذكية في مهام سير العمل.
تقدِّم شركة IBM مجموعة واسعة من قدرات التكامل التي يتم توصيلها بسلاسة بمستوى التحكم الهجين. (انظر الجدول أدناه)
مستوى التحكم الهجين
يتم تضمين أوقات التشغيل المسجلة لخدمات SaaS دون أي تكلفة إضافية
عدد وقت التشغيل المسجّل عن بُعد
لا ينطبق
إدارة واجهة برمجة التطبيقات
استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات
تكامل التطبيقات
معاملات التكامل
—
إدارة نقاط نهاية الأحداث
استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات
معالجة الأحداث
نوى العمليات الافتراضية
—
Event Streams
نوى العمليات الافتراضية
—
التكامل بين الأعمال (B2B) في webMethods
مستندات B2B
IBM® Sterling VAN
حجم البيانات في الشهر
—
نقل الملفات المُدار عبر WebMethods
تم نقل الملفات
تمكين التكامل الديناميكي القابل للتطوير باستخدام IBM webMethods Hybrid Integration - المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) لتلبية متطلبات الأعمال المتطورة.