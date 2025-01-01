تمكّنك بوابة الذكاء الاصطناعي لـ ®IBM API Connect من تسريع رحلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بثقة. توفر بوابة الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هذه نقطة تحكم واحدة للوصول إلى الذكاء الاصطناعي خدمات الذكاء الاصطناعي ®عبر واجهات برمجة التطبيقات في المجال العام والوسطاء الاتصال الآمن بين مختلف التطبيقات والطرف الثالث واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي داخل وخارج البنية التحتية لمجموعتك. تعمل المعلوماتية بمثابة حارس البوابة للبيانات والتعليمات التي تتدفق بين تلك العناصر. توفر بوابة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي سياسات لإدارة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها مركزيًا مع التطبيق الخاص بك, بالإضافة إلى التحليلات الرئيسية والرؤى لمساعدتك على اتخاذ قرارات أسرع بشأن خيارات نموذج اللغة الكبيرة (LLM ).