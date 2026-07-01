الإعلان عن IBM DataPower Interact Gateway: التحكم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي حيث يلتقي بالمؤسسات

التحكم والتأمين والمراقبة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي عبر الوكلاء والنماذج والأدوات.
مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، يعتمد النجاح على أكثر من مجرد الوصول إلى النماذج؛ فهو يتطلب سياقًا مؤسسيًا موثوقًا به وتفاعلات محكومة واتصالًا آمنًا عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والبيانات.
استنادا إلى محفظة IBM Integration التي يعتمد عليها العملاء بالفعل لربط وإدارة مؤسساتهم الهجينة، توسع IBM هذا الأساس الموثوق إلى عصر الذكاء الاصطناعي من خلال DataPower Interact Gateway. وباعتبارها بوابة وساطة لحوكمة للذكاء الاصطناعي من IBM، فإنها تتحكم في التفاعلات بين الوكلاء والنماذج والأدوات وأنظمة المؤسسات، وتؤمنها وتراقبها، مما يمكّن المؤسسات من تشغيل الذكاء الاصطناعي بأمان دون إدخال صوامع معزولة جديدة أو تعطيل البنى التحتية القائمة.
أمضت المؤسسات سنوات في بناء أسس تكامل موثوق بها. تُدار واجهات برمجة التطبيقات. سير العمل منسق. يتم تطبيق السياسات. انضباط التكامل الذي استغرق سنوات لتأسيسه حقيقي، مجرب في المعارك ويعمل على نطاق واسع. مع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، لم يكن التحدي يتمثل في التحكم في الذكاء الاصطناعي فقط؛ بل يمنح الذكاء الاصطناعي فهما موثوقاً في الوقت الفعلي للأعمال. يأتي هذا الفهم من تفاعلات آمنة وخاضعة للحوكمة عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والبيانات ومهام سير العمل، مما يمكن الوكلاء والنماذج من العمل بأمان داخل أنظمة المؤسسات بدلاً من العمل بشكل منفصل.
ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يصل بطريقة تتجاوز كل ذلك. يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أنظمة المؤسسات، وتصل النماذج إلى البيانات خارج حدود الأمان والامتثال. تستدعي الأدوات مهام سير عمل الأعمال دون تطبيق السياسة. كل تفاعل من هذه التفاعلات يحدث خارج هياكل الحوكمة التي تعتمد عليها المؤسسات؛ مما يخلق سياسات مجزأة، ورؤية محدودة، وتكاليف تعتمد على الاستخدام تتصاعد دون سابق إنذار. والنتيجة هي نقطة عمياء متزايدة عند النقطة التي يلتقي فيها الذكاء الاصطناعي بالمؤسسة: طبقة التفاعل.
هذه ليست مشكلة تتعلق بالنموذج أو البيانات، بل هي مشكلة تفاعل. يتطلب الأمر حلاً مصمماً خصيصاً لتلك الطبقة - وليس مجموعة من صوامع الحوكمة المعزولة - كل منها يغطي جزءاً واحداً من الصورة. وفقا لمعهد IBM لقيمة الأعمال، تعتقد 65% من المؤسسات أن الذكاء الاصطناعي سيفشل بدون تكامل أفضل. تتقلص فترة فرض السيطرة. تتوقع Forrester أن ينمو سوق برامج حوكمة الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 30% حتى عام 2030، ليصل إلى حوالي 15.8 مليار دولار في الإنفاق الصحيح.
مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي ، تخاطر المؤسسات التي تفتقر إلى نهج ثابت لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي بتراكم ديون الحوكمة مع كل عملية نشر غير مُدارة.
مع قيام المؤسسات بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، فإنها تواجه تحديًا جديدًا: كيفية التحكم في الحجم المتزايد من التفاعلات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج وواجهات برمجة التطبيقات وبيانات المؤسسة ومهام سير عمل الأعمال.
أدت هذه الحاجة الناشئة إلى ظهور فئة جديدة يطلق عليها المحللون بوابات الذكاء الاصطناعي: المنصات المصممة لتوفير الحوكمة والأمان وقابلية الملاحظة والتحكم المطلوبة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على نطاق واسع. تحاول العديد من المؤسسات في البداية التحكم في تفاعلات الذكاء الاصطناعي باستخدام بوابات واجهة برمجة التطبيقات الحالية أو منصات النماذج أو عناصر التحكم الخاصة بالتطبيقات. بينما تعالج هذه الأدوات أجزاءً مهمة من المشكلة، غالباً ما تفتقر إلى طبقة حوكمة موحدة مصممة خصيصاً لزيادة حجم وتنوع التفاعلات بين الوكلاء والنماذج والأدوات وواجهات برمجة التطبيقات وبيانات المؤسسات. يعرّف دليل السوق لبوابات الذكاء الاصطناعي من Gartner¹ بوابات الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية للمؤسسات التي تنقل الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى الإنتاج.
وقد أدى هذا التطور إلى إنشاء Interact Gateway. بدلاً من تقديم نقطة تحكم مستقلة أخرى للذكاء الاصطناعي، تعمل IBM على توسيع قدرات التكامل الموثوقة التي يعتمد عليها العملاء بالفعل للتحكم في كيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي مع أنظمة المؤسسات. استنادًا إلى واجهة برمجة التطبيقات والبنية التحتية للتكامل الحالية، تعمل Interact Gateway على تأمين وحوكمة ومراقبة التفاعلات عبر أي نموذج وأي إطار عمل وكيل وأي واجهة برمجة تطبيقات وبيئات هجينة؛ مما يؤدي إلى الحفاظ على الاستثمارات الحالية مع إدخال السياسات والأمان وقابلية الملاحظة على مستوى المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي.
والنتيجة هي الحصول على نهج أكثر عملية لحوكمة الذكاء الاصطناعي: مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع تقليل الانتشار التشغيلي والحفاظ على التحكم في كيفية تفاعل الذكاء الاصطناعي مع المؤسسة.
تمكين خدمات المؤسسات الجاهزة للذكاء الاصطناعي
يمكن إعادة نشر واجهات برمجة تطبيقات REST الحالية كأدوات MCP، مما يجعل قدرات المؤسسة قابلة للاكتشاف على الفور وقابلة للاستدعاء من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي دون إعادة كتابة منطق التطبيق أو إعادة بناء عمليات التكامل.
ربط الذكاء الاصطناعي بسياق المؤسسة الموثوق
تتيح التفاعلات الخاضعة للحوكمة للذكاء الاصطناعي الوصول الآمن والفوري إلى واجهات برمجة التطبيقات والأنظمة والبيانات الخاصة بالمؤسسات. تطبيق إجراءات الحماية الأمنية بشكل متسق من خلال نقطة تحكم موحدة تشمل المصادقة والترخيص وتحديد معدل الوصول. يمكن للمؤسسات التحكم مركزيًا في الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال نفس طبقة الحوكمة، مع تطبيق أمان متسق، وتطبيق سياسات، وقابلية الملاحظة بغض النظر عن مزود النموذج. تكتسب الفرق رؤية لأنماط تفاعل الذكاء الاصطناعي، واستخدام النماذج، والنشاط التشغيلي، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على السيطرة وإدارة التكاليف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مع توسع الاعتماد.
تطبيق الحوكمة الموثوقة عبر البيئات الهجينة
تنطبق سياسات تفاعل الذكاء الاصطناعي بشكل متسق عبر عمليات النشر المحلية والسحابة الخاصة والسحابة المتعددة، مع احترام متطلبات موقع البيانات الإقليمية والتزامات الامتثال دون تحديد نطاق الحوكمة على منصة واحدة أو حدود سحابية واحدة.
استعد للجيل التالي من تفاعلات الذكاء الاصطناعي
مع تزايد ترابط منظومات الذكاء الاصطناعي، يجب أن تمتد الحوكمة إلى ما هو أبعد من التفاعلات بين الشخص والوكيل. يتم تصميم Interact Gateway مع وضع مستقبل التواصل بين الوكلاء (A2A) في الاعتبار، ما يساعد المؤسسات على بناء منظومة ذكاء اصطناعي موثوقة وآمنة وقابلة للملاحظة على نطاق واسع.
توسيع أساس التكامل الموثوق به
يتم إضافة Interact Gateway إلى البنية التحتية للتكامل الحالية بدلاً من استبدالها. يتم تلبية احتياجات فرق الحوكمة للذكاء الاصطناعي من خلال نفس البنية التحتية التي تدير بالفعل واجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل.
اليوم، يصل الوكلاء والنماذج إلى خارج مسارات الحوكمة المعمول بها. مع وصولها المباشر إلى واجهات برمجة التطبيقات وبيانات المؤسسات ومهام سير العمل، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في إمكانية الرؤية وفرض السياسات والأمن وإدارة التكاليف.
ما يبدأ كمشروع تجريبي واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن ينمو بسرعة إلى آلاف، أو حتى ملايين التفاعلات عبر واجهات برمجة التطبيقات ومصادر بيانات المؤسسات ومهام سير عمل الأعمال. ومع تزايد تأثير هذه التفاعلات على تجربة العملاء والقرارات التشغيلية وعمليات توليد الإيرادات، يصبح الحفاظ على إمكانية الرؤية وإنفاذ السياسات والرقابة التشغيلية أكثر صعوبة بشكل كبير.
طبقة التكامل التي استغرق إنشاؤها سنوات تعمل الآن بنقطة عمياء في النقطة التي يلتقي فيها الذكاء الاصطناعي بالمؤسسة. تعمل Interact Gateway على سد هذه الفجوة. فهي توسع طبقة التكامل الحالية لحوكمة تفاعلات الذكاء الاصطناعي: من خلال دمج النماذج والأدوات والوكلاء في نفس مستوى الإدارة وقابلية الملاحظة مثل واجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل، وتطبيق نفس الفرق الصارمة التي تعرف بالفعل كيفية التشغيل. تصبح استثمارات التكامل الحالية أساسًا لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي دون إعادة بناء البنية التحتية أو تقديم مجموعة موازية.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بتشغيل منتجات IBM للتكامل والذكاء الاصطناعي، تعمل Interact Gateway مع ما هو موجود بالفعل، وليس بديلاً عنه: توسيع الحوكمة الحالية لتغطية تفاعلات الذكاء الاصطناعي دون إضافة بنية تحتية جديدة أو تكرار ما تقوم به هذه المنصات بشكل جيد بالفعل.
تُعد Interact Gateway الخيار الأنسب في الحالات التالية:
مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج، تحتاج المؤسسات إلى طريقة موثوق بها لربط الوكلاء والنماذج وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المؤسسات؛ دون التضحية بالحوكمة أو الأمن أو السيطرة. توسع Interact Gateway أساس التكامل الموثوق الذي يعتمد عليه العملاء بالفعل للمساعدة في تشغيل الذكاء الاصطناعي بأمان على نطاق المؤسسة.