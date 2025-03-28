شهدت Bonfiglioli نموًا مؤخرًا لتصبح شركة تبلغ قيمتها مليار دولار وكانت تستند إلى سمعتها كمزود لمنتجات مبتكرة وموثوقة للاستخدام في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية. وعلى غرار العديد من الشركات المصنّعة، أرادت الشركة تحويل نموذج أعمالها ليشمل الخدمات المدرّة للدخل، مثل الضمانات طويلة الأجل والإصلاح والتخزين وخدمات إنترنت الأشياء. ومع ذلك، لم تكن بنية تكنولوجيا المعلومات في الشركة قادرة على التعامل مع مثل هذا التحول.
قال فابيو زوبولي، مهندس التكامل في شركة Bonfiglioli: "كانت لدينا طبقة تكامل قديمة الطراز". "لقد عملت بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكنها كانت بطيئة وكانت هناك مشكلات في التوافق يجب معالجتها في كل مرة نضيف فيها أي شيء جديد. فهو ببساطة لم يكن جاهزًا لعمليات النشر السحابية الأصلية، أو إنشاء واجهات برمجة التطبيقات أو مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع جهات خارجية - ناهيك عن جميع الإمكانات الأخرى التي سنحتاج إليها إذا أردنا النجاح في تحولنا الرقمي في بيئة متعددة السحابة ومتعددة المستخدمين."
كانت شركة Bonfiglioli قد استثمرت بالفعل في الحلول السحابية، وتم تخزين أصولها في مزيج من خدمات التخزين المحلية والسحابة الخاصة والسحابة العامة. احتاجت الشركة إلى منصة تكامل يمكنها التعامل مع الآلاف من نقاط النهاية عبر البيئات المحلية ومتعددة السحابة، وإنشاء نظام بنائي قائم على واجهة برمجة التطبيقات وتمكين الحوكمة المركزية لوضع حد لعمليات تكامل تقنية المعلومات الظلية. وجد Zoboli الحل في منصة تكامل IBM® webMethods كخدمة (iPaaS) ، وهي منصة على مستوى المؤسسات يمكنها القيام بكل شيء بشكل فعال - مركزية / لامركزية ، وتعليمات برمجية منخفضة عند الحاجة ، ولكنها ثقيلة الوزن لتكنولوجيا المعلومات.
تستخدم Bonfiglioli حل منصة التكامل كخدمة webMethods iPaaS لتحقيق أقصى استفادة من قوة دمج التطبيقات الهجينة ومتعددة السحابة والتقليدية، وربط البيانات بشكل مفتوح ولكن في بيئة غنية بالأمان للحصول على نهج أكثر ذكاء للاتصال على مستوى المؤسسة. يقول زوبولي: "على الرغم من أن فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا صغير نسبياً، إلا أن webMethods قادرة جداً على السماح لنا بتحقيق الاستقلالية التامة". "فهي سهلة الاستخدام، وقد استغرق إعدادها بضعة أشهر فقط. الآن يمكننا إدارة كل شيء بأنفسنا - بما في ذلك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المعقدة الخاصة بنا في غضون أيام". من خلال إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بسرعة ، يمكن لشركة Bonfiglioli التفاعل بسهولة أكبر مع عملائها لزيادة التفاهم وبناء العلاقات وتسريع التعاون.
يقول زوبولي: "تعمل منصة التكامل الجديدة بشكل جيد مع Salesforce وMicrosoft 365 والخدمات الأخرى من البرمجيات كخدمة". "ويمكن نشر وقت تشغيل الخدمات المصغرة webMethods في البنى التحتية السحابية الأصلية، بما في ذلك منصتنا السحابية الإستراتيجية Microsoft Azure، وتغطي webMethods جميع احتياجات التكامل الخاصة بنا."
تستخدم Bonfiglioli أيضًا WebMethods كمسرع للعمليات الداخلية و كبوابة واجهة برمجة تطبيقات (API). ويضيف زوبولي: "نظرًا لأن المنصة قابلة للتوسع بسهولة، يبدو أنها تنمو معنا". من خلال توحيد بيانات العملاء ونقاط التفاعل، تتيح منصة التكامل كخدمة (iPaaS) تفاعلات سلسة مع العملاء. استخدمت Bonfiglioli بالفعل هذه الإمكانية لبناء بوابة عملاء جديدة لمعالجة الطلبات واستيفائها وتتبعها وتصور سجل الشراء وغير ذلك الكثير.
يوضح زوبولي: "مع تزايد عدد منتجاتنا التي يتم تزويدها بإنترنت الأشياء، فإننا نتطلع إلى عمليات تكامل من شأنها أن تجعل أعمالنا أكثر استدامة من خلال الصيانة التنبؤية للمصنع والمنتجات، والتوزيع الأكثر كفاءة والتكامل في الوقت الفعلي. تسمح لنا منصة التكامل كخدمة iPaaS التي نستخدمها بدمج البيانات القديمة والجديدة عبر بيئات متعددة - وذلك يمنحنا ميزة على منافسينا".
تستخدم Bonfiglioli واجهات برمجة التطبيقات لتحقيق اللامركزية في التعاون الداخلي، ما يمكن الفروع ومصانع من اختيار الحلول محليًا—مثل أنظمة تنفيذ التصنيع وأنظمة الإشراف—ودمجها مع الأنظمة الأساسية للشركة. تشمل هذه الأنظمة الأساسية تخطيط موارد المؤسسات و إدارة علاقات العملاء، وتُدمَج من خلال واجهات برمجة التطبيقات القياسية التي طُوِّرت ونُشِرت في WebMethods.
يقول زوبولي: "لقد أنشأنا بالفعل 135 واجهة برمجة تطبيقات جديدة في أقل من ثلاث سنوات، موحدة تحت منصة واحدة". "لقد دعمنا أيضا الحاجة إلى التكامل لتسجيل الدخول الموحد لجميع بوابات الويب الخاصة بنا، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وما بعد البيع والعملاء وإنترنت الأشياء [البوابات] وبرنامج حساب المعدات المتخصص لدينا. تتيح لنا منصة التكامل كخدمة (iPaaS) إدارة تسجيل المستخدمين عبر كل بوابة، باستخدام وظيفة السحب والوضع في الواجهة الخلفية، لذلك يحتاج عملاؤنا إلى التسجيل مرة واحدة فقط حتى نحصل على جميع بياناتهم في جميع أنظمتنا".
استبدلت Bonfiglioli أيضاً عمليات تثبيت الترقية اليدوية بإجراءات بنقرة واحدة - حتى بالنسبة للتصحيحات والتحديثات والمسرعات الجديدة. وهذا يجعل الصيانة والحوكمة أمرًا بسيطًا ويوفر الموارد للمهام الحساسة للأعمال.
بالنسبة للمستقبل، يرى زوبولي دورًا أكبر لمنصة WebMethods. "نحن نبحث حالياً في تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات من خلال بيعها كخدمة، بحيث يمكن للعملاء استرداد معلومات مفصلة وقيّمة حول طلباتهم والشحن وبيانات إنترنت الأشياء والصيانة وغيرها. ونحن نعمل كثيراً على الأتمتة ومساعدة القوى العاملة لدينا على إعادة التفكير في العمليات الداخلية وزيادة إنتاجيتها. تُعد webMethods عامل تمكين على مستوى المؤسسة بأكملها هنا، حيث تعمل على تشغيل عمليات تكامل جديدة وأقوى مع Salesforce والأنظمة الأخرى في الوقت الفعلي تقريبًا." تتطلع Bonfiglioli أيضاً إلى تمكين الزملاء البارعين في التكنولوجيا خارج فريق تكنولوجيا المعلومات ليصبحوا متكاملين أصليين وتلبية احتياجات الأتمتة الخاصة بهم. يقول زوبولي: "هناك بعض الأشياء المثيرة للغاية في مسار التكامل".
تأسست Bonfiglioli S.P.A. في عام 1956، هي شركة رائدة في تصميم وإنتاج وتوزيع مجموعة كاملة من محركات التروس وأنظمة القيادة وعلب التروس الكوكبية والمحولات. وهي تقدم حلول منتجات كاملة وفعالة للعملاء في مجموعة واسعة من القطاعات—بدءًا من البناء ووصولاً إلى الغذاء والطاقة المتجددة— بما في ذلك الخدمات المخصصة، والهندسة المشتركة، ودعم ما بعد البيع. تفخر Bonfiglioli بكونها شركة عائلية عالمية حيث تمتلك 20 موقع إنتاج حول العالم ويعمل بها حوالي 4700 شخص.
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