توفق المنظمات اليوم مع منصات وأنظمة وعمليات تكامل متنوعة، ما يؤدي إلى فوضى الاتصال. يقدم IBM® webMethods منصة تكامل كخدمة (iPaaS) هجينة من فئة المؤسسات للتخفيف من حدة هذه الفوضى. تتيح لك المنصة بالتحكم الآمن في التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والعميات بين الشركات وبعضها والملفات عبر البيئات والمواقع المختلفة، مع خفض التكاليف لطرح المنتجات ودخول أسواق جديدة دون تغييرات تقنية كبيرة.