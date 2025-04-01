IBM webMethods
أنشئ تجارب متصلة للجميع من خلال تكامل منصة التكامل كخدمة (iPaaS) من فئة المؤسسات - أي شيء وفي أي مكان وبأي طريقة تريدها
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أحواض ترابية كبيرة تحتوي على شبكات أو رسوم بيانية فوقها وحفار يكشط أحدها.

تغلب على فوضى الاتصال

توفق المنظمات اليوم مع منصات وأنظمة وعمليات تكامل متنوعة، ما يؤدي إلى فوضى الاتصال. يقدم IBM® webMethods منصة تكامل كخدمة (iPaaS) هجينة من فئة المؤسسات للتخفيف من حدة هذه الفوضى. تتيح لك المنصة بالتحكم الآمن في التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والعميات بين الشركات وبعضها والملفات عبر البيئات والمواقع المختلفة، مع خفض التكاليف لطرح المنتجات ودخول أسواق جديدة دون تغييرات تقنية كبيرة.

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التكامل الموحد لتعزيز أعمالك

تبسيط جميع عمليات التكامل، ما يتيح لك الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال في الوقت الحقيقي وتقديم تجارب عالية الجودة. مع IBM webMethods، يمكنك:
بناء تجربة أفضل

انشر بنية تركيبية باستخدام كتل بناء مرنة للاستجابة لمتطلبات الأعمال في الوقت الحقيقي وبناء تجارب أفضل للعملاء والموظفين والشركاء. 
التكيف بشكل أسرع

زِد من مرونة عملك من خلال منصة هجينة موحدة تتيح تدفق البيانات بسلاسة لاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات سريعة. طوِّر عمليات تكاملك باستخدام الأدوات المفضلة لديك وانشرها فورًا على أي بيئة سحابية أو في أي منطقة.
زيادة الإنتاجية

مكّن المزيد من المستخدمين من التعاون على منصة تكامل موحدة لزيادة الإنتاجية والبناء والنشر، حيث يمكنك تطوير التطبيقات والتجارب وتحويلها إلى واجهات برمجة تطبيقات في خطوة واحدة. كما يمكنك أتمتة مهام سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإدارتها مركزيًا لتجنب عمليات التكامل الوهمية.
الحفاظ على السيطرة والحد من المخاطر

مكّن منظمتك من خلال التحكم المركزي والتنفيذ الموزع. احصل على رؤية شاملة عبر عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات ومسارات البيانات. تساعدك هذه التجربة الموحدة لجميع عمليات التكامل على ضمان الامتثال من دون حدوث فوضى. 

منصة واحدة لجميع احتياجات التكامل

يقدم IBM webMethods قدرات لتلبية جميع احتياجات التكامل الخاصة بك ضمن منصة واحدة، نما يساعد شركتك على بناء تطبيقات وخدمات موحدة وسلسة للحفاظ على قدرتها التنافسية. 
تكامل التطبيقات يمكنك ربط التطبيقات السحابية والتطبيقات المحلية ومزامنة البيانات وتمكين النشر السريع والتحكم في البيئات متعددة السحابة بسهولة مع webMethods integration. تكامل شامل لكل شيء
إدارة واجهة برمجة التطبيقات اعرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل آمن مع توفير رؤية شاملة لها عبر السحابة والبيئات التشغيلية والمناطق الجغرافية، واجذب عملاء جدد وأضف مصادر دخل جديدة. إدارة واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها
التكامل بين الشركات B2B قم بإعداد الشركاء بين الشركات وبعضها بسرعة وشارك مستندات الأعمال الإلكترونية مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن - دون الحاجة إلى الاستثمار في الأجهزة أو الصيانة أو الترقيات. تبسيط الأعمال بين الشركات وبعضها
نقل الملفات المدارة استخدم WebMehtods MFT لنقل الملفات مهما كان حجمها بسرعة وأمان في منصة سحابية آمنة وخاضعة للحوكمة ومشفرة - مما يسرّع من عملية الإعداد ووقت طرح المنتجات في السوق والقيمة للملفات ذات المهام الحساسة. نقل الملفات بأمان
تكامل التطبيقات يمكنك ربط التطبيقات السحابية والتطبيقات المحلية ومزامنة البيانات وتمكين النشر السريع والتحكم في البيئات متعددة السحابة بسهولة مع webMethods integration. تكامل شامل لكل شيء
إدارة واجهة برمجة التطبيقات اعرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل آمن مع توفير رؤية شاملة لها عبر السحابة والبيئات التشغيلية والمناطق الجغرافية، واجذب عملاء جدد وأضف مصادر دخل جديدة. إدارة واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها
التكامل بين الشركات B2B قم بإعداد الشركاء بين الشركات وبعضها بسرعة وشارك مستندات الأعمال الإلكترونية مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن - دون الحاجة إلى الاستثمار في الأجهزة أو الصيانة أو الترقيات. تبسيط الأعمال بين الشركات وبعضها
نقل الملفات المدارة استخدم WebMehtods MFT لنقل الملفات مهما كان حجمها بسرعة وأمان في منصة سحابية آمنة وخاضعة للحوكمة ومشفرة - مما يسرّع من عملية الإعداد ووقت طرح المنتجات في السوق والقيمة للملفات ذات المهام الحساسة. نقل الملفات بأمان
قصص العملاء Carnival Cruise Line واجهت Carnival Cruise Line تحدي دمج الأنظمة المعقدة على متن السفن مع أنظمة ساحلية عبر بيئات متنوعة (بيئات محلية وهجينة وسحابية) لضمان اتصال مرن وموثوق. ولمعالجة هذه المشكلة، اختارت Carnival منصة IBM webMethods لتحقيق تكاملها القائم على واجهات برمجة التطبيقات مع منصة تكامل آمنة وموحدة. وما النتيجة؟ تسليم البيانات ومزامنتها وتحويلها بسلاسة، مما يعزز الكفاءة ويوفر تجربة أفضل للضيوف. اقرأ القصة
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