إعلان عن إطلاق IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

أصبحت منصة IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government معتمدة الآن من FedRAMP لتوفير مسار آمن ومتوافق للتكامل الهجين للوكالات الحكومية لإتاحة البيانات في الوقت الفعلي من أنظمة السجلات الحالية بسرعة، بينما تعمل الحوكمة الموحدة على تنظيم انتشار واجهة برمجة التطبيقات متعددة البائعين عبر المؤسسة.
تتزايد حاجة الوكالات الحكومية إلى تحديث الأنظمة القديمة، وتحسين تقديم الخدمات الرقمية، ومشاركة البيانات بشكل آمن عبر المؤسسات. ولكن بالنسبة إلى العديد من الوكالات، يظل التكامل أحد أكبر العوائق التي تحول دون إحراز تقدم.
غالباً ما تبقى التطبيقات القديمة في بيئات منعزلة. يجب أن تعمل الخدمات السحابية الجديدة جنباً إلى جنب مع الأنظمة المحلية الحالية. يجب على الفرق الكشف عن واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها بشكل آمن، وإدارة تدفقات البيانات عبر البيئات الموزعة والحفاظ على الرؤية والتحكم، كل ذلك مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال الصارمة.
هذا المزيج من ضغوط التحديث وتعقيدات الامتثال يمكن أن يبطئ جهود التحول بشكل كبير. للمساعدة في مواجهة هذا التحدي، تمكنت خدمة IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government من الحصول على تفويض FedRAMP المعتدل، مما وفر للوكالات الفيدرالية منصة تكامل آمنة ومتوافقة منشورة على AWS GovCloud، وهي بيئة موثوقة على المستوى الفيدرالي.
بالنسبة إلى الوكالات الفيدرالية وعلى مستوى الولايات والوكالات المحلية، بالإضافة إلى المتعاقدين والمؤسسات الخاضعة للوائح التنظيمية، فإن الأمن والامتثال ليسا أمرين اختياريين. بل هي متطلبات أساسية. تحتاج الوكالات إلى تقنيات لا تفي بالمتطلبات التنظيمية فحسب، بل تساعدها أيضًا على تعزيز نتائج المهام بسرعة وثقة.
يوفر تفويض FedRAMP المعتدل مستوى مهمًا من الضمان بأن المنصة قد تم تقييمها وفقًا لمعايير الأمان الفيدرالية الصارمة. تمتلك الوكالات الآن إمكانية الوصول إلى منصة تكامل جاهزة للنشر تسرع الابتكار مع الحفاظ على معايير صارمة للأمن السيبراني والامتثال. من الناحية العملية، يعني ذلك أنه يمكن للوكالات التركيز بشكل أكبر على نتائج المهام وبشكل أقل على التعقيدات التشغيلية التي غالباً ما تؤخر جهود التحديث.
يتماشى هذا الإنجاز أيضاً مع المهمة الفيدرالية التي تتولاها IBM على المستوى الأوسع لمساعدة الوكالات على التحديث بأمان، وتحسين تقديم الخدمات، وتحقيق استفادة أكبر من قيمة البيانات. ضمن هذه الاستراتيجية، يعد التكامل أساسياً، ويساعد IBM webMethods Hybrid Integration في توفير نسيج ربط آمن عبر الأنظمة والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تحاول العديد من المؤسسات الحكومية حل مجموعة مماثلة من المشكلات:
يمكن أن تخلق هذه التحديات عنق زجاجة أمام التحديث، وتحد من الرؤية عبر الأنظمة، وتجعل من الصعب تقديم التجارب الرقمية المتصلة التي يتوقعها المواطنون وفرق الوكالات بشكل متزايد.
تمكّن خدمات IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government الوكالات الحكومية الأمريكية من ربط التطبيقات والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات بشكل آمن عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابات.
تشمل القدرات ما يلي:
بالنسبة للوكالات التي تسعى للتحول الرقمي، فإن التكامل ليس مجرد مطلب تقني؛ إنه وسيلة تمكين استراتيجية. تعد القدرة على ربط الأنظمة، ونقل البيانات بأمان، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والحفاظ على الرقابة عبر البيئات الهجينة أمرًا أساسيًا لتقديم خدمات حكومية حديثة.
من خلال دمج قدرات التكامل الهجين مع تجربة SaaS المدارة بالكامل المصممة لتلبية متطلبات الحكومة، تساعد IBM الوكالات على التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على معايير الأمن والامتثال التي تعتمد عليها.
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الوصول إلى IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government عبر FedRAMP Marketplace،