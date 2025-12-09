توحيد أنظمة سلسلة التوريد لتحقيق الرؤية في الوقت الفعلي والمخزون الدقيق وتنفيذ الطلبات بشكل أسرع.
تعمل سلاسل التوريد اليوم عبر شبكة معقدة من الشركاء والقنوات. ومع ذلك في كثير من الأحيان، يتم الاحتفاظ ببيانات التنفيذ والمخزون والمشتريات في صوامع. فما نتيجة ذلك؟ عدم الكفاءة والتأخير وتضييع الفرص. تعمل العمليات المتكاملة والتي تتم في الوقت الفعلي على تحويل هذه التحديات إلى ميزة تنافسية.
يربط IBM webMethods Hybrid Integration تبادل البيانات عبر أنظمة سلسلة التوريد ويؤتمتها، وتشمل تلك الأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة إدارة المستودعات والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع وبوابات الموردين. يوحد تكامل IBM webMethods الهجين بيانات المنتجات والمخزون والطلبات عبر جميع المواقع. وباستخدام مسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة مستندة إلى الأحداث، يمكن مراقبة مستويات المخزون وتعديلها وتجديدها ديناميكيًا، ما يقلل الهدر ويضمن تجربة عملاء متسقة.
يوفر IBM webMethods Hybrid Integration دقة المخزون والرؤية الشاملة من خلال الوصول إلى البيانات الموحدة عبر أنظمة المبيعات والمستودع وتخطيط موارد المؤسسات. كما تعمل موصلاته المُعدة مسبقًا لمنصات المستودعات واللوجستيات وتخطيط موارد المؤسسات الرائدة على توسيع التكامل، بينما توفر البنية القائمة على الأحداث تحديثات فورية كلما تغيرت مستويات المخزون.
تم تصميم نموذج النشر الهجين لتحقيق المرونة، حيث يربط بشكل آمن أنظمة البيع بالتجزئة المحلية بالمنصات السحابية، ما يتيح الاستجابة دائمًا والمرونة وصناعة القرار في الوقت الفعلي عبر سلسلة التوريد بأكملها.
التخلص من عمليات الفحص اليدوية للمخزون والتناقضات بين المواقع.
أتمتة إعادة التخزين وتقليل حالات نفاد المخزون.
الحفاظ على مرونة المخزون مع تلبية طلبات العملاء.
ضمان توفر المنتج عبر القنوات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.
Peter Schenk، رئيس حوكمة تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات – الوظائف والمنصات الداعمة
Hellmann Worldwide Logistics
يدعم تكامل WebMethods شركتنا اللوجستية لتكون مجهزة جيدًا للمستقبل. تمثل المنصة الأساس عالي الأداء والقابل للتوسع لعمليات تكامل البيانات والعمليات الضرورية داخل الشركة ومع العملاء والشركاء، بالإضافة إلى رقمنة سلسلة القيمة العالمية الخاصة بنا. “
اكتشف كيف يمكن استخدام IBM webMethods Hybrid Integration لتعزيز أعمالك. ابدأ تجربة مجانية أو احصل على عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء المنتج.