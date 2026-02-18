تُدير فِرق الموارد البشرية مهام سير عمل حيوية عبر دورة حياة الموظف، بما يشمل التهيئة الوظيفية وتقييمات الأداء والتعلّم والرواتب والامتثال، إلا إن هذه العمليات غالبًا ما تمتد عبر منصات متعددة غير مترابطة. يؤدي إدخال البيانات يدويًا إلى حدوث أخطاء، وإبطاء عمليات التهيئة الوظيفية، وزيادة مخاطر الامتثال. يواجه الموظفون تجارب غير متسقة عبر نقاط تفاعل الموارد البشرية المختلفة.

يوفر IBM webMethods Hybrid Integration طبقة تكامل موحَّدة لأنظمة الموارد البشرية، تُتيح تبادل البيانات الآمن وفي الوقت الفعلي بين Workday وSAP SuccessFactors وأنظمة الرواتب ومنصات الهوية ومزوِّدي المزايا. تساعد مهام سير العمل المؤتمتة على تقليل الأعباء الإدارية، وضمان دقة سجلات الموظفين، وتوفير تجارب متسقة ومتوافقة عبر عمليات الموارد البشرية العالمية.