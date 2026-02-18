دمج أنظمة الموارد البشرية والرواتب والمزايا؛ لأتمتة مهام دورة حياة الموظف وتقديم تجربة متسقة ومتوافقة.
تُدير فِرق الموارد البشرية مهام سير عمل حيوية عبر دورة حياة الموظف، بما يشمل التهيئة الوظيفية وتقييمات الأداء والتعلّم والرواتب والامتثال، إلا إن هذه العمليات غالبًا ما تمتد عبر منصات متعددة غير مترابطة. يؤدي إدخال البيانات يدويًا إلى حدوث أخطاء، وإبطاء عمليات التهيئة الوظيفية، وزيادة مخاطر الامتثال. يواجه الموظفون تجارب غير متسقة عبر نقاط تفاعل الموارد البشرية المختلفة.
يوفر IBM webMethods Hybrid Integration طبقة تكامل موحَّدة لأنظمة الموارد البشرية، تُتيح تبادل البيانات الآمن وفي الوقت الفعلي بين Workday وSAP SuccessFactors وأنظمة الرواتب ومنصات الهوية ومزوِّدي المزايا. تساعد مهام سير العمل المؤتمتة على تقليل الأعباء الإدارية، وضمان دقة سجلات الموظفين، وتوفير تجارب متسقة ومتوافقة عبر عمليات الموارد البشرية العالمية.
أتمتة توفير الموارد وإعداد الرواتب وإنشاء الحسابات وتخصيص الأجهزة عبر أنظمة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
مزامنة أنظمة الموارد البشرية والرواتب ومنصات الهوية؛ لضمان اتساق البيانات عبر جميع الأنظمة الموجَّهة للموظفين.
تتبُّع التغييرات، والحفاظ على مهام سير عمل آمنة، وضمان امتثال القوى العاملة العالمية من خلال عمليات تكامل محكومة.
ربط عمليات الموارد البشرية من البداية إلى النهاية؛ ليحصل الموظفون على تحديثات أسرع، ورواتب دقيقة، ودعم سلس.
اكتشِف كيف يمكِّن IBM webMethods Hybrid Integration فِرق الموارد البشرية من أتمتة مهام سير عمل دورة حياة الموظف، وتقليل الأخطاء، وتحسين تجربة الموظفين.