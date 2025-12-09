دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والفوترة وإدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة الدفع لتبسيط عملية التمويل وتحسين الدقة وضمان الامتثال
يواجه قادة القطاع المالي تعقيدات متزايدة في العمليات العالمية. تؤدي منصات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء والفوترة المنفصلة إلى التسوية اليدوية والتأخير في إعداد التقارير ومحدودية الرؤية بشأن المواقف النقدية. ولا تتسبب أوجه القصور هذه في إبطاء صناعة القرار فحسب، بل تزيد أيضًا من مخاطر الأخطاء وتسرب الإيرادات وانتهاكات الامتثال.
يربط IBM WebMethods Hybrid Integration النظام البنائي المالي الشامل، حيث يوحد البيانات ويعمل على أتمتة العمليات المتكررة ويضمن الاتساق عبر كل معاملة. فمن خلال الموصلات المعدة مسبقًا لتخطيط موارد المؤسسات وأنظمة الدفع والأتمتة المستندة إلى الأحداث والحوكمة المركزية، يمنح حل منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الخاص بنا قادة القطاع المالي الرؤية والسيطرة اللازمين لإدارة العمليات المالية القائمة على البيانات والمتوافقة والمرنة.
تحديث عمودك الفقري المالي بتدفقات بيانات آمنة وفي الوقت الفعلي بين الأنظمة الأساسية. تقليل وقت الإغلاق والأخطاء وتقديم تقارير أسرع وأكثر دقة لدعم النمو والامتثال.
أتمتة دورات الفوترة إلى النقد والشراء إلى الدفع والتسوية لتسريع التحصيل وتحسين السيولة عبر المناطق.
ضمان اتساق البيانات المالية والتقارير الجاهزة للتدقيق من خلال عمليات التحقق من الصحة المؤتمتة والحوكمة الموحدة.
الحصول على رؤية مستمرة للفوترة والعقود والمدفوعات لاكتشاف التناقضات قبل أن تؤثر في الإيرادات.
تمكين مزامنة البيانات في الوقت الفعلي للحصول على توقعات أكثر دقة ورؤى في الوقت المناسب حول رأس المال العامل والربحية.
Ahmad Al Rifai
المدير التنفيذي للمعلومات، شركة الراجحي المالية
باستخدام منصة التكامل من IBM، حققنا رؤية في الوقت الفعلي عبر المشهد المالي لدينا — ما أدى إلى تقليل وقت التسوية وتحسين دقة إعداد التقارير وتعزيز الامتثال عبر خطوط الأعمال. “
اكتشف كيف يمكن استخدام IBM webMethods Hybrid Integration لتعزيز أعمالك.