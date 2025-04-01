وفِّر اتصالًا سلسًا وسريعًا مع أي شريك تجاري، سواء كان يستخدم أنظمة جديدة أو قديمة أو معقدة، دون أي تأخير في عملية الإعداد. انقل مستندات الأعمال مثل أوامر الشراء والفواتير وإشعارات الشحن بأمان وموثوقية. اختر خيارات نشر مرنة، سواء أكانت محلية أم على السحابة، لتوفير الوقت المنقضي على الأجهزة والبنية التحتية، ما يمنح أعمالك ميزة تنافسية.
سرّع التكامل بين الشركات وبعضها من خلال رؤية شاملة للشركاء ومعاملات موثوقة وتبادل آمن للبيانات. مع ®IBM webMethods B2B يمكنك:
ابحث عن جميع الأصول المرتبطة بشريك واحد ببضع نقرات فقط - مع تخزين جميع بياناتك بشكل آمن في السحابة.
استفد من دعم أكثر من 17,000 نوع من المستندات، ولك حرية تحديد قنوات الاتصال، ومعالجة المستندات، ومعلومات التوجيه.
باشر إدارة الشركاء والمعاملات برؤية شاملة، وتخلص من المعوقات قبل أن تصبح مشكلات تعطل أعمالك.
استفد من تسعير التكامل المرن والبسيط بين الشركات وبعضها الذي يتيح لك تغيير الخطط والدفع مقابل ما تحتاج إليه وتستخدمه.
تمنحك منصة IBM webMethods B2B اتصالًأ شاملاً وخاليًا من قيود التطبيقات لتبسيط تفاعلاتك بين الشركات وبعضها وتعزيزها، ما يساعد على تحويل الأعمال بين الشركات وبعضها إلى ميزة تنافسية لأعمالك.
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