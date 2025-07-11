تُصمم شركة عالمية لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات حلاً تكامليًا جاهزًا للمستقبل بتقنية IBM.
مع تزايد تعقيد سلاسل التوريد وعولمتها، أدركت شركة Tata Consultancy Services (TCS) وجود فجوة حرجة في طريقة إدارة الشركات لعمليات التكامل بين الشركات (B2B). لا تزال المؤسسات التي تعتمد على مزودي VAN القديمة، وخرائط تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) الصارمة، والأنظمة المعزولة، تفتقر إلى المرونة اللازمة لدعم البيئات الهجينة والنماذج المتطورة التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API).
بفضل خبرتها في التكامل العميق للأنظمة، أدركت TCS أن المؤسسات الحديثة تحتاج إلى أكثر من مجرد حلول من نقطة إلى نقطة. كانت TCS بحاجة إلى بنية تحتية تكاملية قابلة للتطوير وقائمة على السحابة، تدفع عجلة المرونة والسرعة والرؤية عبر الأنظمة البنائية التجارية.
لقد استغل عملاق الاستشارات تحالفه طويل الأمد مع IBM لتطوير حل قوي يمكنه سد الفجوة بين أنظمته القديمة واستراتيجيات التكامل الحديثة، مع تزويد العملاء بالتحكم والشفافية في الوقت الفعلي.
اختارت TCS حل IBM® webMethods Hybrid Integration كمحرك للاتصال والأتمتة لمنصة NextGen B2B integration الجديدة.
يمنح IBM webMethods Hybrid Integration شركة TCS الإمكانات المتقدمة اللازمة لتوحيد وتبسيط خرائط EDI المعقدة، ودعم بيئات السحابة متعددة المستأجرين، وتوفير طبقة تكامل جاهزة للمستقبل باستخدام TCS NextGen B2B Framework.
يدمج هذا الإطار الدعم لبروتوكولات B2B التقليدية والتفاعلات الحديثة التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً على حد سواء، مما يوفر مرونة لعمليات النشر السحابية والمحلية والهجينة.
إن الحل يشتمل على مجموعة من الوحدات، بدءًا من تكامل B2B وصولًا إلى المراقبة في الوقت الفعلي، والتي صُممت خصيصًا لتسريع تفاعل الشركاء وتحسين مسارات العمل المعتمدة على البيانات.
أنشأت TCS إطار عمل NextGen B2B integration لتسهيل تطبيق عملائها لبنية مطورة للشركات. يتضمن الإطار 5 مبادئ، تشمل إدارة الشركاء، والبوابات، والترجمة، والرؤية الشاملة؛ وقد صُممت جميعها لتحقيق التوسع والمرونة والتميز التشغيلي. إنه إطار عمل محدد جيدًا يمكّن الشركات من خوض رحلة B2B جاهزة للمستقبل.
وبفضل تكامل IBM webMethods Hybrid Integration في جوهره، يقدم إطار عمل TCS NextGen B2B Framework نتائج قوية للعملاء العالميين. توفر المنصة الموحدة رؤية شاملة للمعاملات، وإدارة مبسطة للشركاء، وتوافقًا سلسًا مع الأنظمة القديمة.
على سبيل المثال، ساعدت TCS شركة عالمية لتصنيع الصلب على تقليل وقت إعداد الموردين من شهرين إلى أقل من أسبوع واحد، وخفض وقت إعداد العملاء من 3-6 أشهر إلى أقل من 3 أسابيع.
مكّن إطار العمل أيضًا TCS من نقل أكثر من 70 شريكًا تجاريًا فريدًا إلى منصة مستضافة على السحابة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح، ورقمنة عمليات B2B للعملاء، وتقديم خدمات أسرع بنسبة 50%. ونتيجة لذلك، لا يكتفي عملاء الشركة بتحديث أنظمتهم القديمة فحسب، بل يكتسبون أيضاً المرونة والذكاء اللازمين للتوسع في عالم الرقمي الأول. اليوم، لا تزال الشراكة بين TCS و IBM في مجال المنتجات والتسليم ترسي معيارًا لحلول التكامل الجاهزة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Tata Consultancy Services (TCS) هي مجموعة عالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال ومقرها في مومباي =، الهند. تأسست TCS في عام 1968، وهي جزء من مجموعة Tata وتخدم العملاء في أكثر من 150 دولة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات التقنية والهندسية، وتتمتع بخبرة عميقة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي والتكامل المؤسسي. مع أكثر من 600,000 موظف وإيرادات تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024، تعد TCS من بين أكبر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات وأكثرها احترامًا في العالم.
يوفر IBM webMethods Hybrid Integration أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على ربط التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات ومعاملات B2B والأحداث والملفات بسلاسة عبر بيئة التطبيقات الخاصة بك.
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