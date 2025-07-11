مع تزايد تعقيد سلاسل التوريد وعولمتها، أدركت شركة Tata Consultancy Services (TCS) وجود فجوة حرجة في طريقة إدارة الشركات لعمليات التكامل بين الشركات (B2B). لا تزال المؤسسات التي تعتمد على مزودي VAN القديمة، وخرائط تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) الصارمة، والأنظمة المعزولة، تفتقر إلى المرونة اللازمة لدعم البيئات الهجينة والنماذج المتطورة التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API).

بفضل خبرتها في التكامل العميق للأنظمة، أدركت TCS أن المؤسسات الحديثة تحتاج إلى أكثر من مجرد حلول من نقطة إلى نقطة. كانت TCS بحاجة إلى بنية تحتية تكاملية قابلة للتطوير وقائمة على السحابة، تدفع عجلة المرونة والسرعة والرؤية عبر الأنظمة البنائية التجارية.

لقد استغل عملاق الاستشارات تحالفه طويل الأمد مع IBM لتطوير حل قوي يمكنه سد الفجوة بين أنظمته القديمة واستراتيجيات التكامل الحديثة، مع تزويد العملاء بالتحكم والشفافية في الوقت الفعلي.