تهدف PharmLog إلى جعل الخدمات اللوجستية للأدوية أكثر كفاءة وموثوقية، ولكن "كان هذا مستحيلاً مع نظام إدارة المستودعات [WMS] الذي يزيد عمره عن عشر سنوات وخطر وجود نقطة فشل واحدة،" يوضح Stefan Hollmann، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة PharmLog Pharma Logistik GmbH. جعل نظام المستودعات القديم من الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة للتغليف والتخزين والتسليم تحديًا كبيرًا.
كان على PharmLog أيضًا التعامل مع أنظمة تنظيمية وعملاء معقدة وغير متجانسة، مما جعل تلبية متطلبات الكفاءة المتزايدة في سوق شديدة التنظيم أكثر صعوبة.
كان الحل واضحا: استبدال WMS القديم المعرض للخطأ بنظام له وظائف جديدة. ومع ذلك، لا يمكن تمكين هذه الترقية بشكل مناسب إلا من خلال التكامل الموحد للتطبيقات. كانت PharmLog تبحث عن منصة تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI) يمكنها قبول بنية محددة مع إمكانية تعدد العملاء، وتنفيذ عملية التعيين مع إطار عمل مستهدف، ودعم تغييرات محددة.
عثرت PharmLog على ما كان تبحث عنه في IBM® webMethods.
مشروع التكامل على مستوى المؤسسات شمل 16 شركة مصنعة للأدوية و 12 عملية تنفيذ للواجهات. في البداية، تم استبدال الواجهة بين PharmLog وعملائها فقط، مع بقاء نظام المستودع القديم كمستقبِل. هذه الخطوة الأولى سهّلت استقبال الرسائل الموجودة والإقرار بها، وقد تم تمكين ذلك بواسطة الواجهة القديمة—بدون أي تغييرات على المرسل أو المستقبِل. في الخطوة الثانية فقط، وهي إدخال نظام المستودع الجديد، تم استبدال المستقبِل، وقد تم ذلك باستخدام برامج وسيطة. ونتيجة لذلك، استطاع عملاء PharmLog بسهولة تحويل الرسائل الفردية مثل إشعارات التسليم، وتأكيدات إشعارات التسليم، وإيصالات البضائع، وإضافات المخزون إلى الهيكل الجديد، أو تحويل جميع الرسائل دفعة واحدة. دعمت Pikon و nterra، شريكتا PharmLog، الشركة في تنفيذ المشروع، حيث سلمتا واجهة جديدة في غضون تسعة أشهر.
يمكن لـ PharmLog أيضًا تلبية أحدث متطلبات الاتصال السحابي ضمن حدودها. بإلغاء الوصول الخارجي وبالتالي إنشاء مضيف مكشوف من طرف PharmLog، يسمح الحل للعملاء بتبادل بياناتهم عبر البيئة المستضافة بواسطة IBM webMethods. يضمن هذا الفصل بقاء مفهوم الأمان الخاص بـ PharmLog سليمًا.
منذ تنفيذ IBM webMethods، نجحت منصة التكامل الجديدة الخاصة بـ PharmLog في تلبية جميع متطلبات عملائها بشكل موثوق. تدفق البيانات دون عوائق بين العمليات الآلية يمثل أساسًا لتقارب أكبر مع العملاء وشحن محايد مناخيًا. نظام مراسلة عالمي يسمح بقراءة جميع هياكل الرسائل. حاليًا، توجد 6 خدمات مختلفة من هذا النوع لـ 40 عميلاً و 6 واجهات يتم من خلالها تبادل 10,000 إشعار تسليم و 40,000 بند إشعار تسليم يوميًا. "لقد قمنا الآن بتطبيق ليس فقط رسائل XML المحددة بواسطة PharmLog، ولكن أيضًا IDoC بأشكال متنوعة، ورسائل RosettaNet، و EDI، وملفات مسطحة و FMD/NGDA، وعلى المستوى التقني، من FTP/SFTP إلى AS2 عبر HTTPS. تُظهر أوقات التشغيل القصيرة ومعدل الخطأ المنخفض أثناء التنفيذ المستوى العالي من التكامل لعملائنا"، أضاف Romann Poon، رئيس قسم دعم تطبيقات أنظمة اللوجستيات في شركة PharmLog Pharma Logistik GmbH.
يسمح برنامج التكامل أيضًا لـ PharmLog بتلبية متطلبات عملائها الجديدة. لقد تقلصت أوقات التنفيذ بشكل ملحوظ بفضل عمليات النشر الواسعة الحالية، وأصبحت الشركة قادرة على دعم انتقال عملائها من المستودع إلى المخزون. على سبيل المثال، قامت شركة Procter & Gamble، وهي عميل لشركة PharmLog، بالانتقال إلى واجهة جديدة في سبعة أشهر، مع إتاحة الواجهة نفسها في غضون أربعة أشهر.
تأسست شركة PharmLog ، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، في عام 1995 ، كتعاون بين ست شركات ألمانية كبرى لتصنيع الأدوية. تقدم الشركة لعملائها خدمات لوجستية سلسة للتوزيع—تشمل إدارة الطلبات والمخزون والتخزين والانتقاء في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى الشحن والنقل العالميين للأدوية والمواد الترويجية. توظف شركة PharmLog 366 شخصًا، وحققت إيرادات قدرها 48,3 مليون يورو في عام 2021.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو الوفورات أو النتائج الأخرى في من بيئة تشغيل إلى أخرى.