تتحرك فرق التسويق الحديثة بسرعة، لكن الأنظمة غير المترابطة تبطئها. إنك تعتمد على عشرات المنصات مثل إدارة علاقات العملاء والتحليلات والأتمتة والتعاون، ولكنها نادرًا ما تتواصل مع بعضها. تؤدي عمليات نقل البيانات اليدوية إلى تأخير توجيه العملاء المحتملين وإسنادهم، بينما تؤدي تراكمات تكنولوجيا المعلومات إلى تباطؤ إطلاق الحملات. ونتيجة لذلك، تعاني الفرق من أجل الحصول على رؤية في الوقت الفعلي وسرعة وتحكم في عمليات التسويق.

يجمع IBM webMethods Hybrid Integration جميع أنظمتك التسويقية تحت هيكل تكامل موحد. بفضل أدوات التصميم ذات الرمز المنخفض والموصلات الشاملة المبنية مسبقًا وتدفقات البيانات في الوقت الفعلي، يمكن لفرق عمليات التسويق إطلاق عمليات التسويق بشكل أسرع وتعزيز الذكاء في الأتمتة والعمل بشكل مستقل؛ دون المساس بحوكمة تكنولوجيا المعلومات أو الأمان.