ركز على ما يهم مع ®حفلة
تبسيط إدارة التطبيق وتوليد الذكاء الاصطناعي الرؤى الاصطناعية التي يمكنك التصرف بناءً عليها
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بياناتك التطبيقية لها قصة ترويها. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف ®كونسيرت عن نقاط مهمة حول العمليات الخاصة بك ويقدم توصيات خاصة بالتحسين. مع ®كونسيرت يمكنك:
ركز على الأمور المهمة

احصل على توصيات مستند إلى الذكاء الاصطناعي ونصائح حول التطبيق، مع تحديد الأولويات وتخصيصها لتتمكن من التركيز على ما يهمك.
أتمتة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

احصل على تحليل آلي للبيانات من أنظمة وأدوات متباينين، بالإضافة إلى توصيات الرؤى والمعالجة التي تؤدي إلى تقليل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة.
قم بتعزيز قدرتك على تطبيق السلامة

كن أكثر استباقية فيما يتعلق بالسلامة والأمن من خلال تحديد المشكلات التشغيلية قبل تفاقمها، مما يؤدي إلى زيادة مدة التشغيل وانخفاض المخاطر.
تعزيز الإنتاجية

زيادة الكفاءة من خلال العمل بسرعة على توصيات ®Concert وأتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء التذاكر.

الإعلان عن IBM Concert مرونة التطبيق

تقديم عدسة IBM Concert مرونة - مواءمة المواقف الحالية مع أهداف العمل الاستراتيجية.

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الرؤى الكبيرة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات جريئة

IBM Concert هو النسيج الضام الذي ينسق البيانات من أدوات وبيئات متباينين, تحويل المعلومات التي يتم جمعها من خلال تقنية المعلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذ تهدف إلى تحسين المخاطر التشغيلية ومرونة، وتحرير الفرق للتركيز بشكل أكبر على الابتكار.
الرؤية معارف الإجراء المرونة
قصص العملاء العميل صفر - IBM وقد استفاد فريق التطوير ®كونسيرت كونسيرت من المنتج لإدارة نقاط الضعف والتعرضات الشائعة الخاصة بالمعلومات (CVEs)، وحقق نجاحاً كبيراً. إلغاء القفل بنهج أكثر ذكاءً، قلل الفريق الوقت المستغرق في عمليات الفحص الأمني وزاد من دقة حلّ مشاكل مكافحة التطرف العنيف، وحرر المواهب للتركيز على أعمال أكثر قيمة. النتائج؟ التوفر العام لحفل ®Concert قبل أربعة أيام من الموعد المحدد، مع تقليل وقت إدارة مكافحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 25%. اقرأ القصة كاملة

اتخذ الخطوة التالية

شاهد كيف يمكن لـ ®كونسيرت أن يحرك عملك إلى الأمام.

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