كن أكثر استباقية فيما يتعلق بالسلامة والأمن من خلال تحديد المشكلات التشغيلية قبل تفاقمها، مما يؤدي إلى زيادة مدة التشغيل وانخفاض المخاطر.

احصل على تحليل آلي للبيانات من أنظمة وأدوات متباينين، بالإضافة إلى توصيات الرؤى والمعالجة التي تؤدي إلى تقليل متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة.

احصل على توصيات مستند إلى الذكاء الاصطناعي ونصائح حول التطبيق، مع تحديد الأولويات وتخصيصها لتتمكن من التركيز على ما يهمك.

بياناتك التطبيقية لها قصة ترويها. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف ®كونسيرت عن نقاط مهمة حول العمليات الخاصة بك ويقدم توصيات خاصة بالتحسين. مع ®كونسيرت يمكنك:

IBM Concert هو النسيج الضام الذي ينسق البيانات من أدوات وبيئات متباينين, تحويل المعلومات التي يتم جمعها من خلال تقنية المعلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذ تهدف إلى تحسين المخاطر التشغيلية ومرونة، وتحرير الفرق للتركيز بشكل أكبر على الابتكار.

®يتيح لك برنامج كونسيرت إمكانية تحليل التحليل في نطاق التطبيق الخاص بك عبر مجموعة من التضمينات، وتقييم العوامل من المخاطر والامتثال إلى الأمان ومرونة وغير ذلك.

®تستخدم شركة كونسيرت الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر لك رؤى وتوصيات استراتيجية عبر أبعاد متعددة، يتم تقديمها في عرض موحد.