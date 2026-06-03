مع تزايد حجم مواطن التعرض وبقاء مهام سير العمل غير مترابطة، قد تجد المؤسسات نفسها عالقة في وضع الاستجابة، حيث تبذل جهدها فقط للحفاظ على استقرار الأنظمة. تساعد IBM Concert® Protect الفرق على التعامل مع هذا الحجم المتزايد باستخدام معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما ينقلها من الفرز التفاعلي إلى عمليات مستمرة موجّهة بالمخاطر. وتجمع الإشارات عبر مجموعة التقنيات لتحديد العناصر المعرضة للخطر وما يستحق الأولوية. وهذا يمكّن الفرق من ترتيب الأولويات والمعالجة على نطاق واسع، واتخاذ الإجراءات قبل وصول المشكلات إلى بيئة الإنتاج.