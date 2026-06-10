يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية تطوير البرمجيات بوتيرة غير مسبوقة. يجلب IBM Concert Secure Coder ذكاء المخاطر المدمج داخل الرمز البرمجي مباشرةً إلى سير عمل المطورين، مما يساعد المؤسسات على تقليل المخاطر مع الحفاظ على السرعة.

يوفر Secure Coder رؤية مخاطر قبل التنفيذ ومعالجة موجهة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، مما يوسع نطاق IBM Concert عبر دورة حياة تطوير البرمجيات الآمنة.

يساعد Secure Coder الفرق على تحديد الثغرات الأمنية والتبعيات غير الآمنة والأخطاء عند إدخالها، مع إعطاء الأولوية لما هو مهم وتوجيه المطورين إلى الإصلاحات الصحيحة في الوقت الفعلي. وبما أنه متصل بـ IBM Concert، فإنه يوفر رؤية موحدة ومعالجة مؤتمتة عبر SDLC، مما يقلل من الديون التقنية، ويعزز الامتثال، ويحسن مرونة البرمجيات بشكل عام.