تحليل تكوين البرنامج

تقليل مخاطر سلسلة توريد البرمجيات مع تحسين إنتاجية المطورين في الوقت نفسه

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تتبع مخاطر ترخيص المكتبات مفتوحة المصدر

يحتوي عدد كبير من التطبيقات اليوم على أكواد برمجية إشكالية لا يعرفها أحد. وقد يكون من الصعب تحديد مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية وقد تشكل خطرًا على تطبيقاتك. غالبًا ما يعاني المطورون ومالكو التطبيقات في صيانة التطبيقات التي تستخدم مكتبات متعددة مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر الترخيص، من بين أمور أخرى. ويؤدي ارتفاع معدل استبدال المطورين إلى تضخيم المخاطر عندما يتولى المطورون الجدد مكتبات قديمة من دون معرفة مشكلاتها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وجود مكتبات بثغرات مخفية—مشكلات في الترخيص وإصدارات قديمة وغيرها—يمكن استغلالها.

يساعد IBM Concert فرق التطبيقات على التعامل مع مكتبات الأكواد البرمجية المصدرية الإشكالية ومخاطر الترخيص من خلال توفير رؤية واضحة لمخاطر الأمان والترخيص للمكتبات مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث.

لماذا IBM Concert؟

  • تحليل ثغرات قائمة مكونات البرمجيات: يحلل Concert تركيبة البرمجيات الموضحة في قوائم مكونات البرمجيات لتطبيقاتك للبحث عن التبعيات العامة (مثل البرمجيات مفتوحة المصدر) التي تحتوي على ثغرات أمنية معروفة، أو التي لديها مشكلات في الترخيص، أو تفتقر إلى الدعم والصيانة، أو التي شهدت تغييرات في القائمين على الصيانة.
  • فحص تحليل تركيبة البرمجيات الاستباقي: يساعد نهج Concert المتمحور حول التطبيق لتحليل تركيبة البرمجيات (SCA) فرقك على تحديد المخاطر في الحزم مفتوحة المصدر ومعالجتها بشكل استباقي.
الميزات
معالجة مخاطر تحليل تركيبة البرمجيات بناءً على التأثير

يكشف Concert عن مخاطر تركيبة البرمجيات عبر سلسلة التوريد الخاصة بك، ويحدد المخاطر ذات التأثير الأكبر على تطبيقك، ويقدم معارف قابلة للتنفيذ ويوصي بمسار واضح للمعالجة.

الحفاظ على تحديث المكتبات مفتوحة المصدر

يمنحك Concert رؤية واضحة لمخاطر الأمان والتراخيص الخاصة بمكتباتك مفتوحة المصدر ومكتبات الطرف الثالث لديك. ويقترح عليك إصدارات أكثر أمانًا وحماية للترقية إليها، ما يساعدك على تحديد المكونات التي يجب الاحتفاظ بها أو استبدالها للحصول على تطبيق أقوى وأكثر أمانًا.
ضمان سلامة التعليمات البرمجية قبل الإنتاج

يعمل Concert بشكل استباقي على تخفيف مخاطر المكتبات مفتوحة المصدر المعرضة للخطر الموجودة في الإنتاج وفي خط الإعداد لديك، ما يتيح لك مراقبة سلامة خدماتك باستمرار.

الحصول على معلومات مفصلة عن الحزم الضارة

يسلط Concert الضوء على معلومات الحزمة ذات الصلة مثل الشركة المصنعة/المورد، والثغرات الأمنية، والتراخيص، والحزم غير المدعومة/الضارة، ويقترح إصدارات وحزم بديلة للحماية الفعالة من الحزم الضارة.
اتخِذ الخطوة التالية

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