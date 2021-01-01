تحليل وضع مرونة التطبيقات
استكشِف نهجًا موحَّدًا وقابلًا للتكرار لتعزيز مرونة التطبيقات للصمود أمام التحديات.
ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رجل يقف ويستخدم جهازًا لوحيًا

إعادة تصوُّر مرونة التطبيقات

لا تُعَد فترات التعطل مشكلة فحسب، بل تشكِّل خطرًا على الأعمال. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات تعتمد على أدوات مجزأة، وإصلاحات كردّ فعل على ظهور المشكلات، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويعد أسلوبًا غير فعَّال.

يقدِّم IBM Concert نهجًا فريدًا في المرونة، حيث يجمع بين الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي ضمن إطار موحَّد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها بشكل لم يسبق له مثيل.
دمج البيانات المؤسسية المعزولة عن بعضها

تمكَّن من جمع البيانات من مصادر متعددة، 
والربط بينها، وتقييمها،  
مما يُتيح تقييمًا مبسطًا 
وموحَّدًا لممارسات ونتائج مرونة فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE).
تحديد الفجوات في وضع المرونة ومعالجتها 

احصل على رؤية في الوقت الفعلي  
حول وضع المرونة الخاص بك 
باستخدام نظام تقييم بديهي يساعدك على تحديد ومعالجة مشكلات مرونة التطبيقات دون حاجة إلى ربط البيانات يدويًا.
زيادة مدة تشغيل التطبيقات مع تقليل التكاليف 

يعمل Concert على أتمتة مهام سير العمل الخاصة بالمعالجة، مما يقلِّل من المخاطر والانقطاعات ويغني عن الحاجة إلى الاستعانة بمستشارين مكلِّفين. وبفضل ميزة التوصيات الاستباقية والإجراءات المرنة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتوفر الاستقرار والكفاءة على نطاق واسع.
تعزيز التحسين المستمر 

تمكَّن من تحديد الأهداف وتقييم وضع المرونة، للصمود أمام التحديات، باستمرار وفقًا للمعايير المستهدفة وأفضل الممارسات في الصناعة.

الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والرؤى في الوقت الفعلي

 انضم إلى الخبراء في ندوة حصرية على الإنترنت وتعرَّف على كيفية تقييم وقياس وتحسين المرونة عبر تطبيقاتك بشكل مستمر، قبل أن تؤثر المشكلات في الأداء. 

مشاهدة ندوة الإنترنت حسب الطلب

تعزيز مرونة التطبيقات

تعتمد مرونة الصمود اليوم بدرجة كبيرة على الحدس الشخصي بدلًا من النهج القائم على البيانات والأتمتة. ولا شك أن عدم وجود نهج موحَّد وقائم على البيانات لتقييم المرونة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير متسقة وغير متيقن منها مما يؤثر على أرباحك وسمعتك.
تقييم وضع المرونة الإدارة الفعَّالة للمرونة معالجة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإدارة الاستباقية للمخاطر رؤى قابلة للتنفيذ

دمج المرونة وتوسيع نطاقها

Concert وIBM Instana

تبسيط قابلية ملاحظة التطبيقات وإدارة المرونة والمخاطر. يساعد تكامل IBM Concert مع Instana على تسهيل تقييم وضع المرونة من خلال أتمتة جمع بيانات المرونة عبر مجموعة واسعة من المتطلبات غير الوظيفية (NFR). حيث يُتيح هذا التكامل السلس اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، والتعاون، مما يعزز اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للحفاظ على مدة تشغيل النظام دون انقطاع وتقليل المخاطر.
تعرَّف على المزيد حول Instana

Concert + IBM z

تحسين مرونة البيئات الهجينة.  الآن، يتكامل IBM Concert مع بعض حالات الاستخدام في IBM Z، مما يوفر لفِرَق عمليات الأمان (SecOps) رؤية محسَّنة عبر البيئات الهجينة. ومن خلال التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكِّن هذا التكامل من تقييم المخاطر، وضمان الامتثال الشامل، وتحسين سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإرساء وتعزيز العمليات المرنة وتقليل فترات التعطل.
تعرف على المزيد حول مخاطر الصيانة لنظام IBM Z
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية دفع عملك للأمام باستخدام Concert. وابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا أو احصل على عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء المنتج.

 ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع دراسات حالة مرونة التطبيقات مع الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي