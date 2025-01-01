في عالم السحابة الهجينة حاليًا، تعاني الشركات في تتبع عدد كبير من الشهادات التي تديرها فرق وأدوات مختلفة معزولة. ويزيد عدم وجود رؤية مركزية لسلامة الشهادات من مخاطر حالات تعطل التطبيقات بسبب الشهادات منتهية الصلاحية. يمكن أن تتسبب هذه الشهادات منتهية الصلاحية أو القديمة أو التي كوّنت بشكل خاطئ في حدوث حالات توقف غير متوقعة وتعطيل استمرارية العمل وتعريض مؤسستك لمخاطر أمنية مثل هجمات الوسيط، خاصةً عندما تكون عمليات التجديد غير متسقة وغير موحدة.

يعمل IBM® Concert على تبسيط كيفية تعامل فرق الأمن وتقنية المعلومات مع سلامة الشهادات.

لماذا IBM Concert؟