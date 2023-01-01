حافظ على توافق التطبيقات باستمرار، حتى مع تطورها
تقضي الكثير من فرق تكنولوجيا المعلومات شهوراً في التحضير لعمليات تدقيق الامتثال، وجمع الأدلة والوثائق، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. غالبًا ما يمثل تبسيط الامتثال تحديًا، حيث تحتاج الفرق والأنظمة المختلفة إلى التعاون، ولا توجد طريقة سهلة لتتبع كيفية تأثير التغييرات على الامتثال. بدون رؤية مركزية، من الصعب الحصول على صورة واضحة لمكان وجود ثغرات التحكم في الامتثال، مما يجعل العنوان تفاعليًا وليس استباقيًا عند وجود مشكلات.
®IBM كونسيرت يختصر تعقيدات تحقيق الامتثال والحفاظ عليه من أجل التطبيق الحديث، الذي يتسم بالتغير المستمر. استخدام ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيق ومقارنتها بمعايير الأمان المشتركة, ®يوفر كونسيرت توصيات ملموسة ومحددة الأولويات تمنح مالكي التطبيق ومسؤولي الأمن/الامتثال الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرًا للمضي قدمًا.
لماذا ®حفلة ؟
تعرّف كيف يمكن لـ الذكاء الاصطناعي المعزز قابلية الملاحظة العنوان
اكتشف كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إدارة التطبيق
تتبع الامتثال مقابل أي معيار امتثال بتنسيق OSCAL، بما في ذلك معايير الامتثال الخاصة بالأعمال التي تقدمها.
تقييم تأثير إجراءات الامتثال على المعايير المخصصة أو الخاصة بالعمل.
تتبع الانحرافات عن معايير الامتثال وتقييم تأثير مسارات المعالجة المحتملة.
تحديد أولويات إجراءات الامتثال وتجميعها تلقائيًا لمراجعي الحسابات وتقييم أدلة الامتثال غير الوظيفية/التقنية.