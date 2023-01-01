أدلة الامتثال

حافظ على توافق التطبيقات باستمرار، حتى مع تطورها

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ضمان الامتثال المستمر لمعايير الأمان المتطورة مع تقليل استخدام الموارد إلى الحد الأدنى وتحقيق أقصى قدر من السلامة الأمنية.

 

تقضي الكثير من فرق تكنولوجيا المعلومات شهوراً في التحضير لعمليات تدقيق الامتثال، وجمع الأدلة والوثائق، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. غالبًا ما يمثل تبسيط الامتثال تحديًا، حيث تحتاج الفرق والأنظمة المختلفة إلى التعاون، ولا توجد طريقة سهلة لتتبع كيفية تأثير التغييرات على الامتثال. بدون رؤية مركزية، من الصعب الحصول على صورة واضحة لمكان وجود ثغرات التحكم في الامتثال، مما يجعل العنوان تفاعليًا وليس استباقيًا عند وجود مشكلات.

®IBM كونسيرت يختصر تعقيدات تحقيق الامتثال والحفاظ عليه من أجل التطبيق الحديث، الذي يتسم بالتغير المستمر. استخدام ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم عناصر التطبيق ومقارنتها بمعايير الأمان المشتركة, ®يوفر كونسيرت توصيات ملموسة ومحددة الأولويات تمنح مالكي التطبيق ومسؤولي الأمن/الامتثال الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرًا للمضي قدمًا.

  • تبسيط إدارة التكاليف: يتم إنفاق 25% من إيرادات الأعمال علىالامتثال1
  • زيادة الكفاءة: تقليل العبء على فرق التطبيق والامتثال إلى أدنى حد ممكن

لماذا ®حفلة ؟

  • التكامل المستمر: دمج مراقبة الامتثال في دورة حياة التطبيق وضمان الالتزام بالمعايير مع تطور التطبيق وتوسعه
  • رؤية شاملة: استخدام رؤية موحدة لتأثيرات الامتثال عبر فرق التطبيقات والأمان والامتثال لتمكين التعاون المبسط واتخاذ القرارات
  • التركيز على الأولويات: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعطاء الأولوية للامتثال أثناء التطوير لتجنب إعادة الهيكلة المكلفة بعد التطوير وتعزيز ثقافة الامتثال الاستباقي داخل فرق التطبيق
المزايا
تتبع وضع الامتثال للتطبيق الخاص بك

تتبع الامتثال مقابل أي معيار امتثال بتنسيق OSCAL، بما في ذلك معايير الامتثال الخاصة بالأعمال التي تقدمها.
تقييم أثر الامتثال

تقييم تأثير إجراءات الامتثال على المعايير المخصصة أو الخاصة بالعمل.
رصد انحرافات الامتثال

تتبع الانحرافات عن معايير الامتثال وتقييم تأثير مسارات المعالجة المحتملة.
تحديد أولويات جهود الامتثال

تحديد أولويات إجراءات الامتثال وتجميعها تلقائيًا لمراجعي الحسابات وتقييم أدلة الامتثال غير الوظيفية/التقنية.
اتخذ الخطوة التالية

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المصدر:   1 تقريرنورثرو حالة تقرير اتجاهات الامتثال لعام 2023 (الرابط موجودIBM خارج.com)