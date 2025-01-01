توصيات مستند إلى الذكاء الاصطناعي للحد من نقاط الضعف ذات الأولوية للحد من انتقال العدوى من جيل إلى جيل
كل ثغرة يتم الإبلاغ عنها تستنزف موارد المعلوماتية. ويتطلب تقييم أولوية المعلومات التكنولوجية وأثرها، وإيجاد مسارات المعالجة وتقييم الآثار النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة جهداً كبيراً. يقلل برنامج IBM Concert من الوقت المستغرق في تقارير الفحص الأمني بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بإجراء الإصلاحات في أماكن متعددة مع نفس المطور، وتوفير سياق داعم.
تقلل IBM Concert أيضًا من متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. مع التوصيات ذات الأولوية بناءً على تأثير التطبيق، ستقضي وقتاً أقل في اتخاذ القرار ووقتاً أطول في حل المشكلات.
لماذا IBM Concert ؟
تعرّف كيف يمكن لـ الذكاء الاصطناعي المعزز قابلية الملاحظة العنوان
اكتشف كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إدارة التطبيق
دمج إدارة CVEs الخاصة بالتطبيق في لوحة واحدة تفاعلية للمعلومات من أجل رؤية كاملة.
تمكين التخفيف المركّز والفعال للمخاطر من خلال التحليل الاصطناعي المستند إلى الذكاء الذي يصنف مكافحة التطرف العنيف بناءً على تأثيرها.
تقييم "نصف قطر الانفجار" من المخاطر، وتقديم الرؤى في التأثير التشغيلي لنقاط الضعف.
®يستخدم كونسيرت الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم اقتراحات ملموسة للتخفيف من حدة فيروس كورونا باستخدام اللغة الطبيعية، مع التعمق الفوري في السياق وإجراءات المتابعة.
حوّل الإجراءات المقترحة إلى إجراءات مقترحة للتنفيذ قابل للتنفيذ مع التكامل في ServiceNow وJira وGitHub، مما يقلل من وقت المعالجة.
اعرض كيف أثرت CVEs على علاجك مع مرور الوقت ووضح تأثير جهود التخفيف من حدة CVE السابقة.