تمكين مالكي التطبيق و SREs من تحديد الأولويات والتخفيف من حدة المخاطر والتتبع بشكل استباقي لضمان ®العمليات المرنة

كل ثغرة يتم الإبلاغ عنها تستنزف موارد المعلوماتية. ويتطلب تقييم أولوية المعلومات التكنولوجية وأثرها، وإيجاد مسارات المعالجة وتقييم الآثار النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة جهداً كبيراً. يقلل برنامج IBM Concert من الوقت المستغرق في تقارير الفحص الأمني بنسبة 25% من خلال تحديد التكرارات، والسماح بإجراء الإصلاحات في أماكن متعددة مع نفس المطور، وتوفير سياق داعم.

تقلل IBM Concert أيضًا من متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة (MTTR) من خلال أتمتة عملية الفرز والتحليل. مع التوصيات ذات الأولوية بناءً على تأثير التطبيق، ستقضي وقتاً أقل في اتخاذ القرار ووقتاً أطول في حل المشكلات.

لماذا IBM Concert ؟