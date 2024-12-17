الإعلان عن التكامل بين IBM Concert وInstana: تبسيط قابلية ملاحظة التطبيقات، وإدارة المخاطر، وتعزيز المرونة.

Artificial Intelligence Compute and servers IT automation

17 ديسمبر 2024

المؤلفون

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Mike Mallo

Product Manager of Integrated Experience

في ظل المشهد الرقمي السريع اليوم، يواجه مالكو التطبيقات ومهندسو موثوقية الموقع (SREs) تحديات متزايدة في إدارة التعقيد، والحفاظ على الأداء، ومعالجة الثغرات عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب. يُسعدنا أن نشارك التكامل الجديد بين ®IBM® Concert  و®IBM Instana، وهو حل مشترك يساعد على سد الفجوات الحساسة في قابلية الملاحظة وإدارة التطبيقات، ويوفر رؤًى مؤتمتة وعمليات مبسَّطة تعزز جهودك لتقليل مخاطر ثغرات التطبيقات.

تبسيط الحياة لمالكي التطبيقات

التحدي: لطالما كان الربط اليدوي بين مصدر الرمز وبيئات التشغيل وتقييمات الثغرات يشكِّل مصدر إزعاج دائمًا لمالكي التطبيقات. هذه المهمة التي تستغرق وقتًا طويلًا وتكون عرضةً للأخطاء لا تؤثِّر فقط في إنتاجية مالكي التطبيقات، بل تُعيق أيضًا قدرتهم على معالجة الثغرات بسرعة والحفاظ على أداء التطبيقات.

الحل: توفِّر عملية التكامل بين Concert وInstana الإصدار المحدَّث من ميزة Arena View في Concert، والتي تُتيح تصوُّرًا بديهيًا لبنية التطبيق بالكامل لتحليل الثغرات عبر التطبيقات وبيئات التشغيل. ومن خلال الربط بين مستودعات مصدر الرمز، والصور، والمجموعات المنشورة، ومساحات الأسماء، وبيئات التشغيل، والثغرات، يمكن لمالكي التطبيقات فعل ما يلي:

  • تقييم المخاطر الفعلية وتحديد نقاط الضعف الحساسة بسرعة.
  • الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك النظام والأداء.
  • تقييم كل ثغرة (CVE) تلقائيًا باستخدام عدة مقاييس للمخاطر، بما في ذلك CVSS، ومدى التعرُّض على الشبكة، وأهمية الأصل، والأدلة العالمية على الاستغلال.
  • التخلص من التخمينات، ما يُتيح لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) تحديد الأولويات بشكل أكثر استراتيجية في معالجة الثغرات الأمنية.

يُتيح هذا التكامل المحسَّن لأصحاب التطبيقات تحديد أولويات الثغرات الأمنية استنادًا إلى تأثيرها المحتمل ومدى الحاجة إلى المعالجة.

تمكين خبراء هندسة موثوقية المواقع من التركيز على المرونة

التحدي: غالبًا ما يواجه مهندسو موثوقية الموقع (SRE) صعوبة في ربط الثغرات الأمنية الشائعة (CVE) ببيئات وقت التشغيل والتطبيقات يدويًا. تصبح هذه العملية المرهقة صعبة بشكل خاص أثناء الحوادث ذات الضغط العالي، ما يزيد من خطر وقوع الأخطاء وعدم اكتمال التصحيح.

الحل: يوفر تكامل Concert مع Instana لفرق موثوقية الموقع (SREs) عرضًا مركزيًا وتفصيليًا للثغرات الأمنية الشائعة (CVE) وحالتها ضمن بيئات التشغيل، ما يُتيح للفِرق ما يلي:

  • نشر التصحيحات بشكل فعَّال على جميع الأنظمة المتأثرة.
  • تقليل مخاطر الثغرات الأمنية التي لم تتم معالجتها.
  • الاطِّلاع على تقييم مخاطر CVE نفسه كما تم تحديده من قِبَل مالكي التطبيقات في IBM Concert.
  • تحسين أمان ومرونة التطبيقات بجهد يدوي أقل.

من خلال أتمتة هذه العمليات، يمكن لفرق موثوقية الموقع (SREs) تركيز وقتهم على ضمان موثوقية النظام بدلًا من الانشغال بالمهام التفاعلية.

لماذا يُعَد التكامل بين Concert وInstana أمرًا مهمًا؟

إن التكامل بين IBM Concert وInstana ليس مجرد تحسين تقني، بل هو تحوُّل جوهري في طريقة إدارة الفرق للتطبيقات السحابية المعقدة. فهما معًا يقدِّمان:

  • رؤًى موحَّدة: يحصل مالكو التطبيقات ومهندسو موثوقية الموقع على رؤية مشتركة لأداء النظام ونقاط الضعف والتبعيات.
  • إدارة استباقية: الترابط الآلي والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يضمنان معالجة المشكلات قبل تفاقمها.
  • زيادة الإنتاجية: يستفيد كِلا الدورين من تقليل الجهد اليدوي، ما يُتيح للفرق التركيز على الابتكار والأهداف الاستراتيجية.

من خلال دمج هذين الحلين القويين، يمكن للمؤسسات تبسيط المراقبة، وضمان أمان التطبيقات، وتعزيز كفاءة العمليات، كل ذلك مع تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى. ما النتيجة؟ منظومة تكنولوجيا معلومات أكثر أمانًا ومرونة وإنتاجية.

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