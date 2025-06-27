IBM Concert for Z

IBM Concert عبارة عن مركز عمليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبيئات الموزعة الحديثة يقوم بتوحيد البيانات المجزأة ويؤدي إلى أتمتة الإجراءات لتعزيز مرونة التطبيقات وضمان الامتثال المستمر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. وهو يوفر رؤى في الوقت الفعلي، وإجراءات ذات أولوية، وتقارير جاهزة للتدقيق،—ما يساعد الفرق على تقليل المخاطر وتحسين الأداء وإثبات فعالية التحكم على نطاق واسع.