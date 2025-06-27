تبسيط إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات للكمبيوتر المركزي بكفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
IBM Concert® for Z هو مركز لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يُحدِث تحولاً في كيفية إدارة المؤسسات لمرونة الكمبيوتر المركزي من خلال تجميع البيانات والرؤى المنفصلة للتحرك بشكل أسرع وتبسيط العمليات.
معالجة المشكلات والتنبيهات عبر ®IBM Z التي تم تجميعها وتصنيفها وترتيبها حسب الفعالية والوضوح.
حل المشكلات بسرعة باستخدام إمكانية الكشف عن الأسباب الأساسية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتوصيات المدمجة المخصصة لبيئتك.
الحصول على الوعي الكامل عن نظام السلامة والتعمق في المشكلات من خلال توصيات الخبير المدمجة ودردشة وكيل الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءات حاسمة.
فهم التأثير الكامل للحوادث من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وطرق عرض الطوبولوجيا وتحليل التأثير في الوقت الفعلي.
تحسين المرونة الهجينة باستخدام Concert for Z ومنح فرق العمليات الأمنية رؤية مُحسنة عبر البيئات الهجينة. وبفضل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُتيح لك ذلك تقييم المخاطر وتحقيق الامتثال الشامل وتسريع استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتعزيز مرونة التطبيق وتقليل فترة التعطل.
IBM Concert عبارة عن مركز عمليات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبيئات الموزعة الحديثة يقوم بتوحيد البيانات المجزأة ويؤدي إلى أتمتة الإجراءات لتعزيز مرونة التطبيقات وضمان الامتثال المستمر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. وهو يوفر رؤى في الوقت الفعلي، وإجراءات ذات أولوية، وتقارير جاهزة للتدقيق،—ما يساعد الفرق على تقليل المخاطر وتحسين الأداء وإثبات فعالية التحكم على نطاق واسع.
يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الأتمتة الإجابة للمؤسسات التي تسعى إلى توفير تجربة كمبيوتر مركزي أبسط وأكثر إنتاجية. ويمكنك تعزيز إنتاجية مستخدمي IBM Z واستقلاليتهم وثقتهم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.