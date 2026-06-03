مرونة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات الحديثة
تُعد IBM Concert Resilience جزءًا من منصة IBM Concert، وتساعد المؤسسات على ربط الإشارات التشغيلية عبر التطبيقات والبنية التحتية والعمليات والمخاطر ضمن رؤية مشتركة للمرونة. ومن خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقييم المستمر لوضع المرونة، ومهام سير العمل المنسّقة، يمكن للفرق تحديد فجوات المرونة في وقت مبكر، وترتيب أولويات المخاطر بسرعة أكبر، وتعزيز المرونة التشغيلية عبر البيئات الهجينة.
اربط الإشارات التشغيلية عبر التطبيقات والبنية التحتية والعمليات والمخاطر، واربط بينها ضمن رؤية موحّدة للمرونة. ومن خلال تحويل البيانات المجزأة إلى سياق تشغيلي مشترك، يمكن للفرق تحديد الفجوات في وقت أقرب، ومواءمة القرارات بسرعة أكبر، وتقليل التجزئة التشغيلية.
احصل على رؤية واضحة لفجوات المرونة عبر التطبيقات والبيئات. ومن خلال تحليل الإشارات باستمرار، يمكن للفرق رصد نقاط الضعف مبكرًا، وفهم مواضع تصاعد المخاطر، وتركيز الاهتمام قبل تفاقم المشكلات.
تساعد مهام سير العمل المؤتمتة والرؤى في الوقت الفعلي الفرق على التعافي بسرعة أكبر وتقليل فترات التعطّل. ومع تقليل المهام اليدوية، يمكن للفرق تنسيق الإجراءات عبر المجالات، والاستجابة في وقت أقرب، وتحسين التوافر وقابلية التعافي.
انتقل من الإصلاحات التفاعلية والمراجعات الدورية إلى عمليات مرونة مستمرة. تساعد IBM Concert Resilience الفرق على مراقبة تغيّرات وضع المرونة بمرور الوقت، وفرض معايير مرونة متسقة، والتحسين المستمر للجاهزية التشغيلية عبر البيئات الهجينة.
أنشئ إطارًا مشتركًا للمرونة بين فرق التطوير، وهندسة موثوقية الموقع (SRE) والأمن. وبفضل التقييم المتسق والسياق المشترك والأولويات المتوائمة، تستطيع الفرق تحسين المرونة بمزيد من الاتساق، مع تقليل العزلة بين الفرق والتعقيدات التشغيلية.
تساعد التقييمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والسياق التشغيلي المشترك المؤسسات على تضمين المرونة والأمن والحوكمة في وقت أبكر من دورة الحياة، مما يقلّل المخاطر التشغيلية ويحسّن الاتساق بين الفرق والبيئات.
يساعد التقييم المستمر والرؤى العملية والرؤية عبر المجالات الفرق على تبسيط الصيانة، وتقليل الدين التقني، وتحسين الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل من دون زيادة الأعباء التشغيلية.
من خلال ربط الإشارات التشغيلية وتنسيق مهام سير العمل عبر المجالات، تستطيع الفرق تقليل فترات التعطّل، وحل المشكلات بسرعة أكبر، وتحسين سرعة الاستجابة التشغيلية.
تساعد الرؤية الموحّدة للمرونة والتقييم الموحّد المعايير المؤسسات على تشغيل المرونة باتساق عبر التطبيقات والبنية التحتية والبيئات الهجينة من دون إضافة تعقيد غير ضروري.
اربط المقاييس والإشارات التشغيلية ورؤى المرونة عبر الأدوات ضمن سياق تشغيلي مشترك. وتستطيع الفرق رصد المخاطر مبكرًا، وترتيب أولويات التأثير بسرعة أكبر، وتنسيق الإجراءات قبل أن تؤثر حالات التعطّل في المستخدمين.
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