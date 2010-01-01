ظلت المعالجة والأتمتة التقليدية تعتمد في الماضي على عمليات يدوية بطيئة، مما كان يؤدي إلى ظهور حالات من عدم الكفاءة، وصعوبة الامتثال، وتأخر بين مختلف أقسام العمل.
يعالج Concert Workflows لسير العمل، هذه التحديات من خلال منصة أتمتة منخفضة الرموز البرمجية موحَّدة وسهلة الاستخدام، تتكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية وتتكيف مع أي بيئة عمل لدى العميل.
يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل رؤى المرونة إلى مهام سير عمل ذكية في الوقت الحقيقي لمعالجة المشكلات بناءً على السياق.
لم تعد تحتاج سوى أن تصف هدفك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مهام سير العمل الكاملة والشاملة بسرعة، مما يساعد في تبسيط التطوير وتسريع الوقت اللازم للوصول إلى القيمة المنشودة.
تمكَّن من أتمتة كل شيء بدءًا من إنشاء تذاكر طلبات الدعم وإنشاء نصوص Terraform وصولًا إلى معالجة الثغرات الأمنية المعقدة. حيث تم تصميم Concert Workflows ليتوسع حسب احتياجاتك ويتكيف وفق أي بيئة عميل، وإن كانت تحوي أنظمة قديمة.
سرِّع مشاريع الأتمتة ذات النطاق الواسع باستخدام قدرات سهلة الاستخدام، ومنخفضة التعليمات البرمجية، ومكتبة مدمجة لموفري الخدمات.
يُتيح Concert Workflows للمؤسسات تغطية دورة التعامل مع الثغرات الأمنية بالكامل، بدءًا من اكتشافها وحتى إتمام معالجتها، مما يمكِّن من تنفيذ إصلاحات قابلة للتوسعة في مختلف بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة.
عزِّز قدرات حلول قابلية الملاحظة لديك لاتخاذ إجراءات ذكية ومؤتمتة عبر Concert Workflows، وحوِّل المراقبة السلبية إلى حل استباقي للمشكلات.
أنشئ خدمات أتمتة قابلة للتسويق يمكن استخدامها بين مختلف أقسام الشركة للوصول بها إلى الشكل النهائي من المنتجات، مع إمكانية التكامل بسلاسة مع الأدوات الحالية وتشغيل سير العمل من أي مكان. حيث يتكيف Concert Workflows مع أي بيئة للعميل، ويدعم التكامل مع أكثر من 250 مورِّدًا، مع إمكانية إضافة مورِّدين جُدُد خلال 15 يوم عمل.
تمكَّن من تصميم وتنسيق عمليات الأتمتة بين مختلَف التطبيقات والعمليات والأدوات من خلال واجهة منخفضة التعليمات البرمجية سهلة الاستخدام، ومكتبة تكامل واسعة، وتوفر الدعم اللازم لواجهات API وSSH وHTTP والمزيد.
شارِك السياق والبيانات بسلاسة بين مختلف المنصات التي توفر قابلية ملاحظة الأداء وبين مصادر الأطراف الخارجية للوصول إلى رؤية موحَّدة لبيئة تكنولوجيا المعلومات لديك.
عزِّز بيانات قابلية الملاحظة تلقائيًا من خلال سحب بيانات الشبكة والبرامج الوسيطة والتطبيقات من أدوات مثل IBM Turbonomic وIBM Instana وIBM SevOne وSplunk.
تمكَّن من دمج أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، وأدوات أتمتة عمليات الأعمال (BPA)، والبرامج النصية وغيرها من أصول الأتمتة في مهام سير العمل الأكبر، وزيادة الاستثمارات الحالية في الأتمتة.
تمكَّن من نشر مهام سير العمل بسرعة إلى نقاط النهاية الخاصة بواجهات API من أجل أتمتة الخدمة الذاتية في الوقت الفعلي، مما يزيد من المرونة والاستجابة.
استفِد من القدرات الكاملة للمنطق البرمجي للتعامل مع مهام سير العمل المعقدة مع معالجة الأخطاء والتسجيل، وهو حل مثالي للبيئات الحديثة حين لا تكفي المهام البسيطة.
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