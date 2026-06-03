تحسين الأداء والتكلفة واستخدام الموارد في البيئات الهجينة ومتعددة السحابات
تساعد IBM Concert Optimize، المدعومة من IBM Turbonomic، الفرق على مواءمة استخدام الموارد باستمرار مع طلب التطبيقات. وتوفّر رؤية واضحة عبر التطبيقات والسحابة والحاويات، مما يسهّل تحديد معوقات الأداء وأوجه القصور والموارد الخاملة. ومن خلال قرارات التحسين والأتمتة القائمة على السياسات، يمكن للفرق تقليل الجهد اليدوي والأعباء التشغيلية غير الضرورية.
واءم موارد البنية التحتية مع طلب التطبيقات للمساعدة في ضمان أداء متسق. ومع تغيّر الطلب، يمكن أن تضبط Concert Optimize تخصيص الموارد باستمرار، بما يدعم تحسين السعة وسرعة الاستجابة والكفاءة.
حلّل طلب التطبيقات باستمرار لمواءمة موارد الحوسبة والتخزين والشبكات عبر مراكز البيانات. واضبط أحجام أحمال التشغيل بما يلائم الحاجة لتحسين الكفاءة والاستخدام. وأتمت إجراءات مثل التوزيع والتوسّع لضمان الأداء مع تقليل نقص التخصيص أو الإفراط فيه.
أعِد ضبط أحجام الحاويات تلقائيًا، ووسّع نطاق المجموعات، وخصّص الموارد بناءً على الطلب في الوقت الفعلي وأهداف مستوى الخدمة (SLOs). ونتيجة لذلك، تستطيع الفرق تحسين الكفاءة عبر بيئات Kubernetes والحفاظ على أداء التطبيقات من خلال التحسين المؤتمت.
راقب الطلب باستمرار عبر البيئات السحابية وحسّن سعة حوسبة IaaS وموارد وحدات معالجة الرسوميات والتخزين وPaaS وDBaaS. قلّل الإفراط في التخصيص، وحسّن الاستخدام، واختر أتمتة إجراءات مثل التوسّع وإيقاف أحمال التشغيل الخاملة مؤقتًا للتحكم في التكاليف.
حلّل استخدام وحدات معالجة الرسوميات ووحدات المعالجة المركزية والذاكرة عبر البيئات لتوزيع أحمال التشغيل وتوسيع نطاقها وضبط أحجامها تلقائيًا بما يلائم الحاجة، مما يقلّل السعة الخاملة ويتجنب الإفراط في التخصيص.
استخدم البيانات التاريخية وبيانات الوقت الفعلي للتنبؤ باحتياجات الموارد وتخطيط السعة عبر مراكز البيانات وبيئات Kubernetes. ومن خلال محاكاة عمليات الترحيل لمقارنة خيارات الرفع والنقل المحسّنة، تستطيع الفرق فهم أثر التكلفة والسعة قبل اتخاذ الإجراء.
حدّد الموارد الخاملة أو غير المستغلة بما يكفي وأوقفها مؤقتًا لتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة، والتحكم في تكاليف البنية التحتية والسحابة. ويمكن للفرق أيضًا تعليق الموارد غير المستخدمة أو حذفها لتحرير السعة وتحسين الاستخدام العام.