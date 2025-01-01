سواء كانت السحابة السحابة أولاً، أو سحابة هجرتك أو سحابة متعددة الاستراتيجية, ®يمكن أن يوفر برنامج Turbonomic إجراءات الترحيل إلى السحابة التي يمكن أن تسرّع من تخطيط الترحيل وتساعدك على الاستفادة الكاملة من التسعير المخفض.
قم بتجربة خطط الترحيل "ماذا لو" استنادًا إلى بيئتك بأكملها لتقييم استراتيجيات الترحيل المختلفة عبر مزود السحابة العامة
قم بنمذجة ومقارنة عمليات التشغيل أحمال التشغيل وتكلفة الترحيل، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مسؤولة وقائمة على البيانات.
حدد متطلبات الحوسبة والتخزين لـ سحابة عامة وحساب أي خطة الادخار أو الخصومات التي تفاوضت عليها مع مزود السحابة (السحابات).
J.B. Hunt Transport, Inc تحالفًا إستراتيجيًا مع Google السحابة وكلفت فريق المعلومات التكنولوجية الخاص بها بترحيل الجزء الأكبر من بيئة الحوسبة الخاصة بها, والتي تضمنت 1,000 Virtual Machines ، و90 مجموعة Kubernetes، و915 Kubernetes العقدة، و27,000 حجيرات و500 قاعدة بيانات، من Microsoft Azure إلى Google السحابة. تعرّف على كيفية استخدام شركة J.B. Hunt لبرنامج IBM Turbonomic لتنفيذ مشروع كان من الممكن أن يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر في 35 يوم عمل فقط، دون أي فترة تعطل.