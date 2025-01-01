تحسين تكاليف السحابة باستخدام IBM Turbonomic
تحكم في تكلفة السحابة مع الحفاظ على أداء التطبيقات باستخدام أدوات تحسين تكلفة السحابة القابلة للأتمتة.
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توضيح تحسين تكلفة السحابة

ندوة مباشرة عبر الإنترنت 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة بشكل أكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على التقنيات السحابية.

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إدارة تكاليف السحابة الذكية الأكثر فاعلية

 

يكاد يكون من المستحيل على البشر - مهما كانت خبرتهم في عمليات التطوير أو هندسة موثوقية الموقع (SRE) أو التقنيات السحابية - الاستمرار في اختيار أدق إعدادات للحوسبة والتخزين وقواعد بيانات التطبيقات السحابية التي تقدم الأداء الأمثل وبأقل تكلفة. لذا ينبغي لك العمل على زيادة تخصيص البنية التحتية السحابية لتجنُّب حدوث مخاطر تمس الأداء، حتى لا ينتهي بك الأمر بفاتورة خدمات سحابية مرتفعة دون داعٍ.

باستخدام حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحسين السحابة من منصة IBM® Turbonomic ، يمكنك ضمان أداء التطبيقات (سواء التطبيقات التقليدية أو التطبيقات السحابية الأصلية) وتحسين التكاليف باستمرار. حيث يمكن استخدام أدوات إدارة التكاليف السحابية التي على هذه المنصة في البيئات السحابية العامة والخاصة، متعددة السحابات والهجينة، ومع أي مزود خدمات سحابية رئيسي. بفضل برنامج Turbonomic، تصبح استثماراتك في التقنيات السحابية أكثر ذكاءً، وتصبح حلول الأتمتة أسهل، ويمكن الوفاء بالوعود التي طالما سمعت عنها من حيث المرونة وسرعة وصول المنتج إلى السوق.
 
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اكتشف الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استكشف ميزات ووظائف IBM Turbonomic
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تحسين بيئتك السحابية

الإحصاء - العد التخزين قواعد البيانات الحاويات المثيلات المحجوزة

استكشف كيفية تحسين موارد السحابة تلقائيًا.

يمكنك إدارة السحابة الهجينة وأتمتها وتحسينها باستمرار من حيث الأداء والتكلفة

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الفوائد

اتخذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة تكاليف السحابة

يمكنك تحليل استخدام الموارد لتحديد فرص توفير التكاليف والاستثمارات اللازمة، وتحسين الموارد غير المستغلة على النحو الأمثل، ووضع إجراءات جديدة لتحديد الحجم المناسب. وكذلك يمكنك الاستفادة القصوى من المثيلات المحجوزة والخصومات الحالية، ودعم دورات الإصدار السريعة من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها.

 تحسين أداء التطبيق مع التحكم في تكاليف السحابة

تستطيع فهم أوجه الترابط بين التطبيقات والبنية التحتية لتحديد العوائق وتحسين الأداء؛ مما يعني خفض التكاليف. كما يمكنك أتمتة التحسين الذاتي وضبط تخصيص الموارد بطريقة ديناميكية في الوقت الفعلي للتخلص من حالات التعارض والتنازع والحفاظ على الأداء الممتاز.

 تمكين سحابة هجينة ذاتية التحسين والتكامل مع مزود (مزودي) السحابة

يمكنك تحسين الأداء عبر البيئات العامة والخاصة والهجينة ومتعددة السحابات، بدءًا من مراكز بياناتك وحتى AWS وAzure وGoogle Cloud، وذلك من خلال مثيل Turbonomic واحد. كما يمكنك تمكين فرق العمل المتنوعة من إدارة المجموعات التقنية المتعددة من خلال تجريد سلسلة التوريد المشتركة من Turbonomic، مع اعتماد الحيادية عند اختيار البائعين لتلبية متطلبات الأعمال.

دراسة حالة

التجزئة شركة Carhartt

تُعد Carhartt واحدة من أكثر الشركات اجتهادًا في أمريكا منذ تأسيسها في مدينة ديترويت عام 1889. صُممت ملابس Carhartt في الأصل لعمال السكك الحديدية، لكنها سرعان ما أصبحت الخيار المفضل للعاملين في مجال السيارات، والبناء، والعديد من المجالات الأخرى. اطَّلع على دراسة الحالة لتعرف كيف نجحت هذه العلامة التجارية الأسطورية، في صناعة الملابس، في استخدام منصة Turbonomic لتنفيذ استراتيجية تعتمد فيها على التقنية السحابية كخيار أساسي وتحقيق مبيعات قياسية في العطلات.

كيفية معالجة Turbonomic لتحديات السحابة الشائعة

كيف يمكنني تقليل فاتورة السحابة العامة الخاصة بي بأمان دون التأثير في أداء التطبيق؟

ينشئ برنامج Turbonomic المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجراءات لتحسين تكلفة السحابة الهجينة باستمرار، حيث يطابق بين الطلب على التطبيقات وموارد البنية التحتية بطريقة ديناميكية. وهذا يضمن حصول التطبيقات على ما تحتاج إليه بالضبط، دون زيادة، وبالتالي تؤدي غرضها بأقل تكلفة. لا تؤثر هذه الإجراءات في الأداء لأن محرك التحليلات لدينا يأخذ في الحسبان احتياجات الموارد والتبعيات عبر الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، من التطبيق إلى المنصة إلى الأجهزة.

تُتيح لك حلول Turbonomic القابلة للأتمتة والتوسع إمكانية تعزيز كفاءة استخدام التقنيات السحابية وتحسين تحليل التكاليف وزيادة قيمة ميزانيتك السحابية.

 كيف يمكنني تحقيق أقصى استفادة من تغطية تسعير الخصم؟

يستوعب محرك تحليلات Turbonomic ويعرض الأسعار المتفق عليها مع مزودي السحابة العامة تلقائيًا، ثم بعد ذلك، يُنشئ إجراءات محددة لشراء مثيل محجوز وتوسيع نطاقه حتى تتمكن من الاستفادة الكاملة من مخزون المثيلات المحجوزة الحالي ورفع التغطية بين الحجوزات والمثيلات لأقصى حد.

 كيف يمكنني التخلص باستمرار من تجاوزات تكاليف السحابة في مؤسستي؟

يمكِّنك Turbonomic من دمج إجراءات تحسين تكلفة السحابة الهجينة في خطوط الإنتاج والعمليات ومهام سير العمل لديك. باستخدام Turbonomic، يمكنك تنفيذ الأتمتة بسهولة وتحقيق نتائج فورية تدوم طويلاً.

 
    الدعم الذي نقدِّمه تدعم منصة IBM Turbonomic مجموعة كبيرة من مزودي خدمات السحابة العامة تشمل Microsoft Azure وAmazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP). كما أنه يدعم تكامل مهام سير العمل التي تستفيد من GitHub وSlack وTerraform وAnsible، وغير ذلك الكثير. عرض جميع عمليات التكامل Microsoft Azure

    يُحسِن Azure VMs وقواعد البيانات والتخزين بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال إجراءات تتجدد باستمرار.

         تعرف على المزيد     Amazon Web Services (AWS)

    تمتع بتحسين نظامك بما في ذلك إدارة مخزون المثيلات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.

         تعرف على المزيد     منصة Google Cloud (GCP)

    مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google السحابية بصورة مستمرة وآنيًا.

         تعرف على المزيد
    حالات الاستخدام ذات الصلة تخطيط الترحيل إلى السحابة

    تقدم منصة Turbonomic تخطيطًا سهل الاستخدام لترحيل السحابة، مما يتيح لك تحسين استهلاك موارد السحابة من البداية وتبسيط عملية الترحيل إلى السحابة.

     تحديث مركز البيانات

    يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين تخصيص موارد تطبيقاتك بينما يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. ومن خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.

     تحسين Kubernetes

    يحدد برنامج Turbonomic إجراءات تخصيص الموارد المناسبة - ووقت تنفيذها - تلقائيًا لضمان حصول بيئات Kubernetes وتطبيقات المهام الحرجة على الموارد التي تحتاجها بالضبط لتحقيق أهداف مستوى الخدمة.
    حان الوقت لتجربة Turbo

    ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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